Test: Harman Kardon Go + Play 3 – tunggung deluxe

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Låter fantastiskt

Snygg design

Enkelt handhavande Nackdelar Saknar wifi samt en tillhörande app

Tung och skrymmande

Pris

Saknar ip-klassifiering Omdöme Harman Kardon Go + Play 3 är en vansinnigt elegant, bastant och välljudande pjäs som kan väcka liv i de döda. Ljudet är makalöst bra med mullrande bas och ett träffsäkert mellanregister. Batteritiden på upp till åtta timmars speltid imponerar inte men är får godkänt med tanke volymresurserna. Men att en så pass dyr och nyligen lanserad högtalare saknar ip-klassifiering, wifi-anslutning och en tillhörande app för olika inställningar och tjänster är givetvis ett minus.

Sol, bad och semester känns just nu avlägset. Hösten har Sverige i sitt grepp och förutsättningarna för att testa en portabel högtalare är måhända inte optimala – åtminstone inte när prestandan utomhus ska bedömas. Men Harman Kardons nya lyxpjäs Go + Play 3 är efterlängtad så det är bara att bita i det sura och ta en för laget …

Föregångaren, Go + Play, testade jag för nästan exakt sju år sedan. Det har med andra ord flutit en del vatten under broarna sedan sist men jag erinrar mig om att den presterade väl, så med finfina minnen som underlag är förväntningarna på den nyligen lanserade efterträdaren högt ställda.

Sett till storlek och design har det inte hänt jättemycket, ovansidan har förvisso förfinats en aning och har nu en spegelblank yta jämfört med föregångarens något inåtsluttande matta och handtaget i aluminium på Go + Play 3 löper ned på högtalarens sidor, i övrigt är det mesta till synes sig likt – tills jag vänder på högtalaren och kan beskåda den nya nedåtriktade blottade subbas-elementet.

Bas och diskant

Föregångarens bestyckning består av två baselement (90 millimeter) samt två diskanter (20 millimeter) och en effekt på 4 x 25 watt. Go + Play 3 stoltserar i stället med 2 70 millimeter mellanregister, dubbla 20 millimeter diskanter, en passiv slavbas samt ovan nämnda 130 mm subwoofer. En markant skillnad alltså, som även innebär att matchvikten ökat rejält – från knappt 3,4 kilo till 4, 7 kilo.

Andreas Bergsman

Funktionsmässigt har det hänt desto mindre. Trådlös kommunikation sker fortfarande enbart via bluetooth vilket innebär en del begränsningar, främst gällande räckvidd samt att uppspelningen avbryts vid inkommande- och utgående telefonsamtal. Tack vare två inbyggda mikrofoner går det förvisso att använda Go + Play 3 även under samtal men ljudkvaliteten imponerar inte, främst för mottagaren på andra sidan linjen.

Kontrollerna på enhetens ovansida är få till antalet: strömbrytare, aktivera bluetooth-sökning (två enheter kan anslutas), volym samt en multifunktionsknapp med vilken du svarar och avslutar samtal samt byter musikspår (två tryck för framåt, tre för bakåt). Enkelt och logiskt.

Andreas Bergsman

Saknar inställningsmöjligheter

Något som saknas är däremot möjligheten att manuellt justera ljudbilden, systemet ska istället anpassa sig automatiskt efter omgivningen och i realtid optimera ljudet. Om det fungerar? Helt omöjligt att avgöra, men oavsett föredrar jag att själv att kunna laborera för bästa möjliga ljudupplevelse. Vanligtvis något du som användare gör i en tillhörande app, men då även en sådan saknas till Go + Play 3 får du helt enkelt göra eventuella justeringar i streamingtjänst-appen.

Gissningsvis är det den generella ljudprestandan som står i fokus för den som är intresserad av en produkt från Harman, det är liksom deras signum – att alltid leverera på den fronten. Möjligtvis spelar även formfaktor en viss roll i beslutsfattandet.

Harman Kardon Go + Play 3 erbjuder laddningsmöjlighet av externa enheter . Andreas Bergsman

Och bra låter det! En maxad basåtergivning är i segmentet en utmaning men Go + Play 3 levererar ett imponerande och blytungt gung, tillräckligt för att blåsa liv i vilken trist tillställning som helst. Högtalaren briljerar vidare över hela registret och skapar en markant närvarokänsla med en relativt bred sweet spot. Skulle det inte vara tillräckligt finns möjligheten att koppla ihop två identiska enheter för en äkta stereoupplevelse (något jag dessvärre inte har möjlighet att testa och bedöma med enbart en högtalare inne för test).

En annan viktig sak – högtalaren saknar helt ip-klassifiering så frågan är om den är skyddad mot väta överhuvudtaget? Oklart, och det blir således något av en chansning om du vet med dig att den ska med på äventyr ute i det fria.

Specifikationer

Modell: Go + Play 3

Testad: Oktober 2023

Tillverkare: Harman Kardon

Typ: Portabel bluetooth-högtalare

Uteffekt: 160 W RMS

Anslutning: Bluetooth 5.2, 3,5 mm ljudingång

Batteritid: Upp till 8 timmar

Laddningstid: 3 timmar

Frekvensåtergivning: 43 Hz – 20 kHz

IP-klass: Uppgift saknas

Aktiv röststyrningsassistent: Nej

Vikt: 4700 gram

Storlek: 439 x 240 x 192 mm

Pris: 3 790 kronor hos Amazon Sverige