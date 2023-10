Så blir du blåst när du köper smarta hemmet-prylar

I varje het bransch hittar du dem. Företagen som vill dra nytta av ett växande segment och blåsa dig. Antingen genom att ta hutlöst betalt för en produkt bara för att de kan. Eller genom att locka dig att köpa billigt skräp som i slutändan hamnar i papperskorgen.

Jag har under det senaste året köpt och testat massor av olika lösningar för att styra och hålla koll på hemmet/sommarstugan på distans. I mitt sökande efter den perfekta allt-i-ett-lösningen. Klimatsensorer, fjärrbrytare, kameror, ir-blasters. You name it. Finns de att köpa är chansen stor att de redan passerat testlabbet eller min arbetsbänk hemma.

Dessutom har jag klämt på många av de senaste och mest avancerade prylarna när de passerat redaktionen. Ett glödhett område just nu är dammsugare. Rena robotar och sladdlösa skaftisar. Vem trodde det för några år sedan? Om någon hade sagt till mig för 10 år sedan att jag på allvar skulle överväga att lägga ut 12 000 kronor på en batteridriven skaftdammsugare idag bara för att den har nya coola funktioner som Piezi-sensor, cyklonteknologi och gen5-motor skulle jag dumförklara mig själv. Det är lätt att dras med i teknikracet och till slut blir det nästan som en drog. Jag MÅSTE ha det senaste och bästa. Även om det BARA handlar om att dammsuga.

Dyson är ett bra exempel på ett företag som absolut släpper bra produkter, men som är så sjukt dyra. Deras nya robotdammsugare 360 Vis Nav kostar 15 000 kronor. Helt galet! Hur mycket är det värt liksom att inte behöva plocka undan den där strumpan eller hundleksaken?

Att satsa på riktigt billiga no name-prylar från Wish eller Amazon är inte heller något jag rekommenderar. Visst hittar jag ibland något enstaka guldkorn som faktiskt går att använda. Men de allra flesta prylarna går sönder inom ett halvår. Jag har avverkat ett gäng billiga fjärrbrytare, kameror, klimatsensorer och piratbatterier. Och jag har åkt många gånger till återvinningsstationen med lådor med elektronikskräp.

Till sist har vi de överprisade tjänsterna. Du köper en övervakningskamera för några tusenlappar, sedan kan det ju vara bra att kunna lagra dina inspelningar någonstans också, eller hur? Ett minneskort i kameran gör ju inte hemmet speciellt smart. Vill du ha molnlagring får du betala duktigt för det. Eller om du vill koppla på extra smarta funktioner eller kanske analysverktyg. Om du som jag har ett antal olika system (eftersom jag ännu inte hittat en bra allt-i-ett-lösning) innebär det en rejäl slant för tjänsterna som faktiskt krävs för att du ska kunna utnyttja din hårdvara. Lite som att du köper en svinbillig skrivare och sedan upptäcker att det är på tonerna/bläcket tillverkaren blåser dig på pengar. Med skillnaden att kamerorna INTE är svinbilliga.

Det är supersvårt att sålla fram de prisvärda produkterna och tjänsterna bland skräp och överprisade skrytprylar. De finns dock därute och jag ger inte upp. Drömmen om en app och ett (rimligt) abonnemang till mitt smarta hem lever!