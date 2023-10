Whatsapp får stöd för passkeys i Android

I ett inlägg på X berättar Meta att Whatsapp för Android får stöd för passkeys inom de kommande veckorna. Funktionen låter användare logga in med ansiktet, fingeravtryck eller pin-kod i tjänsten, något exempelvis Google redan infört. Enligt The Verge rullas funktionen ut gradvis, så det går inte säga exakt när just du får tillgång till den.

Det finns i dagsläget ingen information om när passkeys för Whatsapp blir tillgängligt för IOS-användare. För mer information om passkeys och hur de används – spana in vår artikel på ämnet och den inbäddade videon!