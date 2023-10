Creative Stage SE Mini – soundbar för skrivbordet är inte en bra idé

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Enkel att installera

Bra pris Nackdelar Ljudet är sådär

Saknar möjlighet att ställa in ljudet på själva enheten

Designen bidrar till sämre ljud Omdöme Det är en enkel och tämligen elegant lösning Stage SE Mini bjuder på. Men soundbars jobbar i uppförsbacke om du ska lyssna på musik. Designen ger inte lika stort utrymme för större högtalarelement, vilket gör att ljudet får lida.

Jag förstår mig inte på Creative, denna mer eller mindre anrika högtalartillverkare för datorer. En gång i tiden gjorde de jäkligt bra produkter. Ljudkort, högtalare och till och med 7.1-system för din dator. Visst kostade grejerna en del, men å andra sidan förknippades Creative ofta med kvalitet.

Deras nya Stage SE Mini är en relativt billig ljudlimpa som du kan placera framför datorn eller koppla in direkt till din surfplatta. Är den bra? Njae…men inte heller dålig. Och varför måste vi ha en ljudlimpa framför datorn?

Design

Här har faktiskt Creative tänkt till. Borta är den svarta, lätt 1988-tals doftande högblanka pianolacken. Ni vet den som suger åt sig fingeravtryck i parti och minut. Istället har de gett nya Stage SE Mini en mattare, uppruggad yta som känns mer modern.

Utseendemässigt finns det inte mycket att säga. Det är en avlång svart högtalare med en ratt på ena sidan och en försiktig lysdiod som visar när den är igång. Ratten dubblerar som volymkontroll eller för att sätta på/stänga av. En liten knapp bredvid den låter dig välja vilken ljudkälla du vill använda.

Usb, bluetooth eller 3,5-millimeter?

Stage SE Mini kräver ingen som helst installation. Enklast ansluter du högtalaren via den medföljande usb-c-kabeln. Om du spelar upp från exempelvis en telefon som saknar usb-c (tittar på dig Iphone 14) kan du använda bluetooth. Stage Mini SE har begåvats med bluetooth 5.3. Har du en Iphone 15 eller en Ipad är det bara att plugga in den i usb-c-porten. Du kan också koppla in ett par hörlurar i den om du hellre vill.

Den går också att ansluta den till en PS5, något som jag tyvärr inte kunde testa (Xbox FTW!).

Okej, men hur låter den?

Ljudet är… sådär. Jag antar att det också beror vad du använder högtalaren till. Ska du lyssna på musik låter det inte särskilt bra. Ska du lyssna på någon podd är det mindre problem. Men ska ändå inte en högtalare klara av bådadera?

Problemet ligger nog i designen. De flesta soundbars som tillverkas idag, förutom Sonos och sådana som kostar norr om 10 000 kronor, låter inte bra när du spelar musik. Om problemet är att högtalarna är för små eller att de är så kallade ”racetrack”-element (tänk löparbanan på en idrottsarena) vet jag inte. Men något fel är det. Du kan inte heller justera ljudet direkt på själva enheten, förutom volymen, så du måste gräva runt i apparnas ljudinställningar.

Airpods Pro-fodral som storleksreferens.

Stage SE Mini har inte någon distinkt bas att tala om samtidigt som mellanregistret inte heller är särskilt markant. Efter ett himla pillande med ljudinställningarna i Spotify får jag i varje fall till ett acceptabelt ljud. Jag skulle inte kalla det för bra, men fullt acceptabelt. Det är fortfarande sjukt mycket bättre ljud än Trust-sunket jag testade förra året.

Och som vanligt har högtalarna en sweet spot; drar du på för fullt låter det inte bra alls.

Vettigt prissatt

Prismässigt ligger den dock rätt till, dryga 400 kronor beroende hur kronan mår i förhållande till euron. Den är definitivt värt sitt pris. Men jag skulle hellre köpa ett par högtalare från Creative Gigaworks serie. Visserligen inte en lika elegant lösning som också kostar dubbelt eller mer så mycket, men en desto mer välljudande sådan.

Specifikationer

Tillverkare: Creative

Modell: Stage SE Mini

Testad: Oktober 2023

Anslutningar: Usb-c, bluetooth 5.3, 3,5-millimeter

Storlek: 410 x 82 x 63 mm

Effekt: 24 watt

Pris: Cirka 430 kronor hos Creative