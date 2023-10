Uppgifter: Meta vill börja ta betalt för Facebook och Instagram

Uppdaterad (2023-10-03):

Så mycket kan premumerationen kosta

Personanpassade annonser är ofta läskigt pricksäkra. De möjliggörs av spårningskakor på webben och används flitigt av sociala medieföretag för att rikta reklam mot oss. Men EU:s nya regelpaket Digital Markets Act (och GDPR) ogillar den typen av marknadsföring och vill att användare ges möjlighet att avsäga sig den efterhängsamma reklamen.

Meta, som äger Facebook och Instagram, kan ta det ett steg längre. Enligt Wall Street Journal filar Meta på annonsfria betalprenumerationer som i så fall skulle erbjudas EU-användare. Enligt tidningen skulle en månadskostnad kunna landa på 10 euro – cirka 115 kronor – för annonsfritt Facebook på datorer. För samma sak i mobilen, för Facebook och Instagram, kan kostnaden landa på 13 euro eller drygt 150 kronor enligt Reuters. Liknande uppgifter rapporterades av New York Times redan i början av september (se längre ned).

Meta har självt inte kommunicerat något angående de här påstådda planerna, och därför har inte EU fått något förslag att ta ställning till – i alla fall inte utåt sett. Enligt uppgifterna är företaget dock månt om att rulla ut betalprenumerationerna redan nu i höst.

Tidigare (2023-09-04):

Facebook och Instagram kan få annonsfria betalabonnemang i EU

EU pressar nätjättarna med nya krav och regelverk. Inte minst via GDPR och Digital Services Act, som ställer nya krav på samtycke avseende annonsering baserad på spårning. Det ska ha fått Meta, som äger Facebook och Instagram, att överväga ett annonsfritt alternativ för EU-användare. Haken? Det skulle i så fall kräva ett betalabonnemang.

Uppgifterna kommer från New York Times (via The Verge), som skriver att Meta vill undvika åtminstone en del av den huvudvärk som EU:s regelverk innebär för företaget. Det finns inga uppgifter om någon lanseringsplan eller möjlig prismodell ännu. Meta har heller inte bekräftat New York Times uppgifter, som ska vara baserade på tre källor med insyn i planerna.

Alldeles nyligen aviserade Meta och en rad andra stora it- och teknikföretag att man ska låta europeiska användare neka spårningsbaserad annonsering och rekommenderat innehåll.