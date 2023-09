Snart kräver Philips Hue att du skapar ett konto

Det händer mycket kring Philips Hue dessa dagar. Förra månaden lanserade Signify flera nya produkter för det smarta hemmet och företagets första övervakningskameror gjorde premiär. Strax därefter rullade man äntligen ut stöd för Matter-standarden, som bland annat förenklar enhetlig kontroll av uppkopplade hemmaprylar.

Nu står det också klart att Philips Hue-användare kommer att behöva skapa ett konto på tjänsten för att komma åt sin smarta hemmabelysning. Detta har tidigare varit frivilligt. Det var Hue Blog som först rapporterade om nyheten, som sedermera bekräftades av Philips Hue i inlägg på X.

“Den här ändringen kan enbart att gynna användarna när det kommer till säkerhet. Snart kommer det att bli obligatoriskt med ett Hue-konto för att kontrollera belysningen”, svarar företagets officiella konto på en användarfråga.

Förändringen väntas ske någon gång nästa år. Inloggningen ska även gå att genomföra via tredjepartstjänster som “Logga in med Apple”, skriver The Verge. Sajten har frågat Signify mer specifikt varför ändringen görs och fick som svar att det ska bli enklare för användaren att se vilka appar, ekosystem och användare som har åtkomst till Hue-systemet.