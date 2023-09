Ljusning i Hollywoodkrisen – strejken på väg att ta slut

146 dagar. Under så lång tid har Hollywoods manusförfattare strejkat för att få igenom ett nytt avtal, något som påverkat och försenat många produktioner. Men nu ser knuten ut att ha lösts, då Writer’s Guild of America och Alliance of Motion Picture and Television Producers nått en preliminär överenskommelse. Det rapporterar The Verge.

Däremot pågår fortfarande strejk hos skådespelarförbundet SAG-AFTRA, som med drygt 160 000 medlemmar naturligtvis har en stor påverkan på produktionerna. Förbundet har gratulerat parterna till den preliminära överenskommelsen och ser fram emot att ta del av den, står att läsa i ett kort uttalande.

Oenigheterna mellan manusförfattare och produktionsbolag har bland annat bestått i kompensationsfrågan för strömmad underhållning, men också avseende hur AI-genererat innehåll väntas påverka branschen (och intäkterna) framöver.