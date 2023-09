Test: Skullcandy Smokin Buds – mycket ljud för lite pengar

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Bra ljud

Fin passform

Bra pris! Nackdelar Plastiga

Touchkontrollerna är inte helt hundra Omdöme Visst ger etuiet en plastig känsla när det fälls ihop och du får inte heller brusreducering. Men faktum är att Skullcandys Smokin Buds låter bättre än vad priset antyder. Att de sedan även sitter kvar i öronen vid fysisk aktivitet gör det inte sämre.

När jag tidigare testat billiga Airpods-kopior var det en smärtsam upplevelse. Ofta var ljudet dåligt på molekylär nivå. När Skullcandy Smokin Buds damp ned med en prislapp som inte var så mycket högre var det med viss bävan jag började testa.

Men vad fel jag hade.

Väger ingenting

Smokin Buds väger i princip ingenting. Hela kittet väger 40 gram, varav etuiet står för merparten av vikten. När du öppnar etuiet får du en plastig känsla. Det är rätt långt från Airpods etuikvalitet. När väl hörlurarna sitter på plats informeras du via en röst om att de befinner sig i parkopplingsläge.

Jag öppnade bluetooth-inställningarna i telefonen, klickade på koppla och det var klart. Inget strul alls. Bluetooth-versionen Smokin Buds använder sig av är 5.2. Inte den senaste men den duger.

Inuti ligger två par hörlurar som i princip inte väger någonting. Passformen är bra. De sitter kvar även om du är ute och joggar. I asken finns sammanlagt tre stycke pluggar med olika storlekar för olika öron.

Läs också: Stort test av trådlösa hörlurar med true wireless

När du stoppar in dem i öronen första gången upplyser en röst om att de är i parkopplingsläge. Jag öppnade bluetooth-inställningarna på min Iphone och anslöt till dem – inga problem alls.

Smokin Buds sitter riktigt bra i öronen.

Ljud över förväntan

På med musik, If You Want Peace… Prepare for War var först ut på spellistan och det låter riktigt bra. Sågande gitarrer, kraxande sång och mullrande trummor fyller mina öron. Frank Zappas Strictly Genteel framförd av LSO får inte den klara ljudbild ett par hörlurar modell bättre (och ofta dyrare) ger. Men för det här priset låter det helt okej! Smokin Buds fungerar för det mesta i musikväg.

De saknar som sagt brusreducering, men tack vare bra passform filtreras mycket av bakgrundsljudet bort. Även samtal låter bra. Personen jag ringde upp tyckte att det lät kristallklart.

Kontrollera med touch

Genom att trycka länge, kort, dubbeltryck kan du höja volymen, hoppa framåt, aktivera röstassistent med mera. Kontrollerna fungerar, men av någon anledning lyckas jag inte sänka volymen. De är inte heller lika exakta som Airpods – å andra sidan kostar de avsevärt mer.

Batterietuiet är kapabelt att ge dig 12 timmars lyssnade, vilket kan tyckas vara klent, men då ska du veta att hörlurarna klarar upp till åtta timmars spelande. Sammanlagt får du 20 timmar om etui och hörlurar är fulladdade.

Smokin Buds har även stöd för snabbladdning. Du får två timmars lyssning efter 10 minuters laddning.

Mycket pang för pengarna

Skullcandy Smokin Buds ger dig onekligen mycket ljud för en mycket rimlig peng. Visst kan vi vara petiga och säga att basen är snäppet för dominant eller att de känns plastiga (för övrigt tillverkade av 50 procent återanvänd sådan). Men återigen, med ett pris på knappa 400 kronor är det inte mycket att snacka om!

Specifikationer

Produkt: Skullcandy Smokin Buds

Testad: September 2023

Anslutningar: Bluetooth 5.2

Tillhörande app: Nej

Aktiv brusreducering: Nej

Handsfree-funktion: Ja

Stöd för röststyrning: Ja (Siri och Google assistant)

Färger: Svart

Vikt laddningsdosa med hörlurar: 40 gram

Batteritid totalt: 20 timmar

Batteritid per laddning: 8 timmar

Trådlös laddning av dosan: Nej

Kostar: 395 kronor hos Amazon