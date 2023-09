Bli bättre på Youtube – med hjälp av artificiell intelligens

AI är på väg in överallt, så även i Youtube. Under ett event i New York berättade Google om flera nya funktioner som ska vässa och förenkla videoskapandet på plattformen. En av dessa är Dream Screen, som för närvarande befinner sig i experimentfasen och låter användaren lägga till AI-skapade bild- eller videobakgrunder i Shorts-formatet. Youtubes kortformat får helt enkelt stöd för prompter där användaren skriver in hur en bakgrund ska se ut.

Youtube lanserar också en ny mobilapp – Youtube Create – som innehåller en rad snabbredigeringsverktyg för mobilvideor. Appen är kostnadsfri och släpps på ett par utvalda marknader innan den är tänkt att nå den breda massan. Svenska användare ser ut att få vänta på denna.

Under smått och gott-sektionen finns nya Aloud, en AI-driven automatisk dubbningsfunktion som just nu testas med utvalda kreatörer på engelska, portugisiska och spanska. Nästa år släpps Creator Music, som ska göra det enklare att hitta tillåten, royaltimusik för användning i videoklipp. Skriv en sökfråga och en AI kommer att föreslå lämpliga resultat. Nästa år får även Youtube Studio en släng av AI-sleven, med generativ artificiell intelligens som hjälper användaren att brainstorma och skapa nya utkast på videomallar.