Open AI visar upp Dall-E 3 – tar plats i Chat GPT

Open AI, företaget bakom chattboten, Chat GPT, har nu presenterat nästa version av sin bildskapare Dall-E. Den stora nyheten i version 3 är att Dall-E nu ska integreras i Plus-och Enterprise-versionen av företagets chattbot.

Integrationen ska ske i oktober, men Dall-E 3 rullas redan nu ut som en “research preview” till förhandstestare. Open AI berättar också att bildskaparen blir avsevärt bättre på att skapa bilder och konstverk efter de exakta prompter som anges. Det ska minska behovet för användaren att lära sig vilka formuleringar som fungerar bättre än andra och gör bildskaparen mindre benägen att ignorera vissa ord eller beskrivningar.

Den som provat att skapa bilder med Dall-E 2 kommer även att märka markanta förbättringar när exakt samma prompt skrivs in i version 3 av bildskaparen, skriver Open AI. Sist men inte minst ska säkerheten ha förbättrats och Dall-E 3 blir bättre på att neka förfrågningar om att skapa avbildningar av offentliga och kända människor som kan vara stötande.

Fotnot: Bilden högst upp i artikeln är skapad efter prompten “An illustration of a human heart made of translucent glass, standing on a pedestal amidst a stormy sea. Rays of sunlight pierce the clouds, illuminating the heart, revealing a tiny universe within. The quote ‘Find the universe within you’ is etched in bold letters across the horizon.”