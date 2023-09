Motorola Edge 40 Neo lockar med lyx till lägre pris

Motorola har gjort sig ett starkt namn i mellansegmentet bland smartphones. I dag lanserar företaget Edge 40 Neo, som bjuder på 144 Hz bilduppdateringsfrekvens, IP68-klassificering mot damm och väta samt en huvudkamera om 50 megapixel för drygt 5 000 kronor.

Edge 40 Neo har en 6,55 tum stor p-oled-skärm med en maximal ljusstyrka om 1 300 nits. I kameraväg hittar vi bland annat en huvudsensor med 50 megapixel och optisk bildstabilisering, vilken får sällskap av en 13 megapixel ultravidvinkelsensor. Video kan spelas in i 4k med 30 bilder per sekund och upp till 240 bilder per sekund i 1080p-upplösning.

Motorola

Telefonens chipset är Mediatek Dimensity 7030, en mellanvariant som släpptes i somras. Batteriet ligger på 5 000 mAh och stöd för 68W Turbopower-laddning som gör 0-50 procent på en kvart. Minnet ligger på 12/256 gigabyte och Edge 40 Neo får ett utgångspris på 4 999 kronor när den börjar säljas. Exakt datum är inte spikat.