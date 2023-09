Galaxy Tab S9: Snabb Android-platta med utmärkt skärm

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snabb

Fantastisk skärm och bra ljud

Mångsidig

Vattentät Nackdelar Sämre apputbud och prestanda jämfört med Ipad

Ingen laddare medföljer

Dyr Omdöme Det här är grundmodellen av tre i Tab S9-familjen och den kommer med en bekväm 11-tums storlek utan att du behöver kompromissa med prestandan. Skärmen gör det till ett nöje att se på serier eller spela, och batteriet räcker länge. Priset känns dock högt för en platta. Föredrar du Android över Ipad OS är det här något att spana in.

I somras tog kanske de vikbara mobilerna allt fokus när Samsung presenterade nyheter, men de släppte också en ny familj av surfplattor. Det här är grundmodellen och sist att passera genom testlabbet. Plattorna heter Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus (eller S9+) och Galaxy Tab S9 Ultra. Alla tre är väldigt påkostade och utrustade med de allra bästa egenskaper, det som skiljer dem åt är främst storleken.

På Android-sidan är det egentligen bara Samsung som utmanar Apples Ipad Pro. Här har jag testat Tab S9, en 11-tummare som kommer i två minneskonfigurationer och med eller utan inbyggt 5g-modem. Billigaste basmodellen kommer med 8 gigabyte minne och 128 gigabyte lagring.

Väljer du mer lagring får du också mer minne (256 GB / 12 GB). Riktpriset för basmodellen är 10 490 kronor. En rejäl prislapp som förmodligen svider i plånboken hos många. Min testmodell kommer med 5g och går loss på 12 490 kronor. Väljer du att handla från andra än Samsung kan du i skrivande stund spara omkring 1 000 kronor.

Prestanda

Tab S9 har en Snapdragon 8 gen 2, med samma specialversion som sitter i Galaxy S23-telefonerna. Den är snabb för en mobil och absolut snabbast i klassen bland Android-plattorna, men Apple har övertaget här – det går inte att komma ifrån att Ipad Pro erbjuder laptop-prestanda med sin M2-processor.

På Android-sidan finns det ett sämre utbud av appar anpassade för större skärmar, och det saknas framför allt professionella appar för produktivitet och skapande. Där leder Ipad OS stort. Standardversionen av Android ger en bättre upplevelse på telefoner än på plattor. Appar som faktiskt är anpassade för större skärmar drunknar bland icke-anpassade appar som fungerar bäst på mobiler med tumstyrning i Google Play Store. Samsungs egna gränssnitt, One UI, är generellt riktigt bra anpassat till S9:ans större skärm, men problemet med att hitta lämpliga produktivitetsappar återstår. Att konsumera media, använda den för att göra anteckningar med S-pen och surfa på nätet är däremot uppgifter den sköter galant.

Tab S9 har snabbt minne och snabb lagring vilket ger en pigg hantering av allt från appar till medietunga hemsidor. De goda multitasking-egenskaperna fungerar också utan att upplevelsen blir sämre.

Skärmen imponerar

Samsung plockar hem pluspoäng för skärmen i den här plattan som är en härlig amoled med 2560 x 1600 bildpunkter. Med upp till 120 Hz dynamisk bildfrekvens och snabb pekavläsning (den har stöd för S-pen) flyter allt på skärmen snabbt och direkt.

Skärmen på Samsung Galaxy Tab S9 är en fröjd att använda med fina färger och hög konstrast. Ida Blix / Foundry

Skärmen har stort färgomfång, hög färgkorrekthet och, tack vare oled, hög kontrast. Den passar bra för redigering av bilder, och hdr-bilder i filmer och spel blir detaljerade och inlevelserika. Samsung har petat in stöd för hdr10+ och bra ljusstyrka. Det går fint att ta med sig plattan ut i solen (även om det börjar bli dåligt av den varan nu) utan att behöva söka skydd i skuggan för att se ordentligt.

Det går bra att ta med sig Galaxy Tab S9 utomhus. Ida Blix / Foundry

Skärmen är täckt av Gorilla Glass, och även om det ger ett visst regnbågsskimmer påt ytan i snäva betraktningsvinklar är det inget jag stör mig på. Tab S9 är också helt vattentät med sin ip68-klassning, vilket är välkommet. Varken föregångaren eller konkurrenterna erbjuder det.

Samsung har gjort den här plattan och pennan som följer med vattentäta. Ida Blix / Foundry

Det låter bra

Tab S9 har fyra högtalare signerade AKG och de ger riktigt bra ljud i både horisontellt och vertikalt läge. Filmer får det där rätta trycket och en surround-effekt. Musik låter också dynamiskt med mycket detaljer. Plattan har stöd för Dolby Atmos och har ett speciellt läge för spel. Det låter bra och om det är mest tack vare mjukvaran eller hårdvaran spelar förmodligen ingen roll.

Ergonomi

Plattan är 5,9 millimeter tunn och av solid aluminium med räta vinklar och tydliga knappar. Det finns en sim-kortlucka på de modeller som har det inbyggt (wifi-modellen har endast plats för micro-sd-kort). Det finns hål för högtalare på kortsidorna och hela konstruktionen känns styv och tålig.

Den är inte superbekväm att hålla i, men har liknande design med raka kanter som många andra. Ida Blix / Foundry

De räta vinklarna gör att den inte är jättebekväm att greppa, men den här designen är den inte ensam om. Det känns som att elegant design kanske vann över komfort. Det är dock inget som hindrar mig från att använda plattan i vardagen. Den har lagom storlek och kan tas med överallt.

Om jag ska spela spel som har konsol-liknande kontroller (bäst anpassade för mobiler) blir det jobbigt efter ett tag, men här är S9:an snäppet trevligare än sina större syskon eftersom den har mindre skärm. Grafiktunga spel kan få chassit att bli väldigt varmt om du spelar länge.

Kylningen känns effektiv, men ska du spela mycket är ett fodral med ställ och en trådlös kontroll att rekommendera. Just ett ställ kan vara bra oavsett eftersom den blir som en laptop tillsammans med ett bra tangentbord. Det är lätt att växla till Samsungs Windows-liknande gränssnitt Dex med muspekarkontroll och fritt flytande fönster.

Tillsammans med mus och tangentbord fungerar Tab S9 mycket mer som en Chromebook. Ida Blix / Foundry

Dex ger dig tillgång till en del appar som kontrolleras bra med mus och tangentbord, exempelvis Office-apparna och webbläsare.

Delad skärm och smart penna

Samsung fortsätter att finslipa på sitt multitasking-stöd och du kan få upp till tre appar i delade fönster och ännu fler fritt flytande. Det blir snabbt rörigt, men med en menyrad i botten snabbas navigeringen upp.

Det går enkelt att använda flera appar samtidigt. Det blir snabbt lite rörigt, men är användbart när man väl fått kläm på det. Ida Blix / Foundry

S-pen är väldigt trevlig och har bluetooth-anslutning till plattan. Den får att fästa magnetiskt på baksidan och laddas då också. En förbättring från tidigare är att den nu laddar oavsett i vilken riktning du satt fast den. Pennan har också fått samma IP-klassning som plattan så du kan rita i badkaret om du nu skulle känna för det.

Plattan surfar med 5g eller wifi 6e och det är snabbt och stabilt oavsett vad du väljer. Samsung har inte valt att erbjuda wifi 7 än som en del konkurrenter har börjat med.

Det går att logga in snabbt och bekvämt med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, men det senare har inte id-godkänd biometri så det fungerar exempelvis inte med bankinloggning i plattan. Fingeravtrycksläsaren sitter lite jobbigt placerad för att logga in när plattan är horisontell, men bättre i liggande läge.

Övriga uppgraderingar

Den här plattan erbjuder beskedliga mellanklasskameror. En 13-megapixels huvudkamera sitter bak och en 12-megapixels vidvinkelkamera fram är vad som erbjuds i den här grundmodellen. De är främst tänkta för dokumentation, AR och videosamtal än för foto i klass med en Galaxy S23-mobil.

Batteriet är lite mindre i Tab S9, 8 400 mAh. Väljer du istället S9 Plus-modellen får du 10 800 mAh. Det går utmärkt att använda plattan hela dagen, i alla fall om du inte använder tunga spel eller produktivitetsappar i någon större omfattning.

Laddning ska gå att göra med upp till 45 watts usb-laddning. Du får dock skaffa en egen laddare, för det ingår inte. Jag fick endast låna med en 25 watts-laddare så jag har inte kunnat testa ännu snabbare laddning. Ett tomt batteri tar cirka 1,5 timme att ladda fullt.

Samsung erbjuder fyra stora generationsuppdateringar av Android till den här plattan så den ska hålla ett tag – vilket är tur med den här prislappen. Den skickas med Android 13, när Android 14 kommer är inte klart, Samsung brukar behöva lite tid att anpassa sitt egna One UI-gränssnitt.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Tab S9 5G SM-X710

Testad: September 2023

Tillverkare: Samsung

Systemkrets: Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy

Processor: 1 st 3,36 GHz, 4 st 2,8 GHz, 3st 2 GHz

Grafik: Adreno 740

Minne: 8 GB

Lagring: 128/256 GB, plats för mikro sd

Skärm: 11 tum blank amoled, 2560×1600 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 13 megapixel bak, 12 megapixel vidvinkel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c med video ut

Kommunikation: 5g (tillval), wifi 6e, bluetooth 5.3

Operativsystem: Android 13 med One UI

Övrigt: Pekpenna S-pen ingår, Dex skrivbordsgränssnitt, vattentät (IP68)

Batteri: 8 400 mAh, upp till 15 tim videoströmning

Batteriladdning: Upp till 45 W usb, laddare ingår ej

Storlek: 25,4 x 16,6 x 0,59 cm

Vikt: 498 gram

Rek. pris: Från 10 490 kr

Pris, testad modell: Från 12 219 kronor via Prisjakt

Prestanda

Antutu Benchmark 10*: 1 456 416 poäng

Geekbench 6: 5 465 poäng

Geekbench 6 en kärna: 1 992 poäng

Geekbench 6 compute: 9 474 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 14 766 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 3 901 poäng

Lagring, läsning: 1 460,01 MB/s

Lagring, skrivning: 1 090,03 MB/s

*Endast jämförbart med andra Android-plattor, inte Ipad