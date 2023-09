Dags för nya Iphone – så följer du kvällens Apple-event

Klockan 19.00 svensk tid drar Apples årliga Iphone-event igång. Inbjuden teknikpress är på väg till Cupertino för att få sitta på första parkett när Tim Cook och company avtäcker företagets höstnyheter, där Iphone 15-familjen får agera huvudnummer. Det blir sannolikt även tal om nya Apple Watch Series 9, som i år huvudsakligen väntas få ett par betydande uppgraderingar under huven. Nya Airpods och en Ipad Mini är också relativa lågoddsare. Vi lär också få veta när IOS 17 och Mac OS Sonoma släpps skarpt.

Från Macworlds sida närvarar Petter Ahrnstedt, så länge han inte gått vilse på någon gudsförgäten transferflygplats under natten till idag. Time will tell. På hemmaplan kommer det att skrivas nyheter i ett rasande tempo under kvällen – och naturligtvis kan du precis som vanligt följa med i Apples egna kanaler.

Så följer du eventet

Apples livesändning kan följas i ett antal kanaler. På Youtube, exempelvis, som av erfarenhet tenderar att ligga snäppet efter den sändning som finns på Apples egen eventsida. Det går också utmärkt att hänga med i Apples TV-app. Klockan 19 ikväll är det som sagt skarpt läge, så missa inte det för allt i världen. Tidsmässigt borde det kroka ihop fint med EM-kvalmatchen mellan Sverige och Österrike som börjar 20.45.