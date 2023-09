Test: Gode TV Backlight T2 simulerar Ambilight på din tv

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Enkel installation

Resultatet kunde vara bättre Omdöme Säga vad man vill, men den fysiska installationen av Govee TV Backlight går smidigt. Självhäftande tejp, klipps för att staga upp ljusslingan och simpel sladdragning gör det enkelt. Sedan börjar problemen. Sjukt rörig app, obegripliga textmeddelanden samt ett resultat som bäst är okej, men inte mer.

Govee TV Backlight T2, hädanefter kallat Govee, levereras i ett paket där allting ingår. En kamera att fästa på tv:n, en ljusslinga, som i mitt fall passade en 55-65 tums-tv, en liten kontrolldosa samt en mängd klipps för att hålla installationen på plats. Govee Backlight är kompatibelt med Google Home och Alexa. Apples Homekit stöds inte.

Allt som behövs för installationen finns med i paketet.

Ljusslingan, försedd med dubbelhäftande tejp, klistras fast på baksidan av tv:n och kopplas sedan via usb-c till en liten kontrolldosa. Kameran, en diskret och snyggt formgiven sådan, hängs fast på tv:ns ovankant och kopplas även den in i kontrolldosan (som du kan fästa på baksidan av tv:n. Allt som allt tog det ungefär fem minuter).

När du gjort detta är det dags att ladda ned Govee-appen i din telefon. Sätt på bluetooth och lägg till produkten i Govee-appen. So far so good.

Närbild på dioderna.

Dags att kalibrera (och dö en smula inombords)

I min enfald trodde jag att det bara var att sätta igång. Men nooooooooo… Innan du ens kan börja lattja med belysningen måste du registrera ett konto.

Varför jag måste ha ett konto för att få en bakbelyst tv är en fråga jag inte kan svara på, men jag är så jävla urless på alla konton som måste skapas för att jag ska kunna höja eller sänka volymen på en manick eller som i det här fallet; justera bakgrundsbelysning.

Avgå alla!

Nåväl, det är en relativt snabb process. Samma sak går inte att säga om kalibreringen. Kameran delar upp tv:n i två fält, där du sedan i appen ska dra små öglor till tv:ns hörn. Och det är till och från helt hopplöst! Ibland går det, ibland inte alls. Dessutom visas bägge halvorna av tv:n sida vid sida i appen, så fort du snuddar vid den andra sidan, som ska kalibreras efter den första halvan, pausas den första kalibreringen. Om allt går åt helvete, vilket det kommer att göra åtminstone en gång, och du vill börja om, då hoppar appen tillbaka två steg istället för att bara få börja dra i öglorna igen.

Efter 20 minuter hade jag lyckats få till öglorna rätt bra. Dags att sätta igång. Jag aktiverade ett läge som heter ”Movie Watching Dreamview”. Där jag raskt möttes av ett ilsket meddelande som sa att ”enheter kopplade till Sync Center kan inte kontrolleras individuellt”. Jag har ingen aning om vad det betyder. Men nog började det lysa bakom tv:n.

Många spännande meddelanden blir det.

Jag satte på Guardians of the Galaxy 3, en onekligen färgsprakande film. Det lyste mest rött. Snabbspola några minuter. Rött med en smula orange. Filmsekvensen jag kikade på var inte röd eller orange. På med Hitta Nemo istället. Nu började blå inslag komma in i bilden. Efter ytterligare en ilskeframkallande kalibrering uppförde sig färgerna bättre. Men inte var det särskilt effektfullt. Däremot fungerade Govee alldeles utmärkt med Band of Brothers.

Kameran är snabb med att ändra färgerna på ljusslingan.

Kameran är faktiskt snabb på att fånga upp färgerna i bilden och färga belysningen därefter. Likaså grejar den att splitta belysningen om det är två olika dominanta färger på respektive sida av tv-bilden.

Det funkar, men…

Govee Backlight fungerar, men effekten är inte särskilt stor. Appen är rörig som tusan. Det finns hur många förinställningar som helst, till och med förval för olika filmgenrer samt mängder av spännande meddelanden som är både långa och kryptiska. Jag testade i varje fall science fiction-läget och tyckte att effekten blev något mer intensiv. Men på köpet fick jag ett himla blinkade på lamporna – inga mjukt tonade övergångar här inte!

Det är möjligt att jag hade för höga förhoppningar, men för dryga 1 600 kronor borde effekten vara mer påtaglig. Och bättre. Om du hellre vill kan du ställa in Govee att skifta färg efter ljudet eller varför inte bara ha en färg som lyser magiskt bakom tv:n?

Kan du nöja dig med det senare går det att köpa en ljusslinga på Ikea för 300 bagare.

Govee TV Backlight T2

Testad: September 2023

Pris: 1 638 kronor hos Amazon