Test: Denons Perl Pro – lyxiga in ear-hörlurar med makalöst ljud

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Effektiv brusreducering

Makalöst bra ljud

Omfattande anpassningsmöjligheter Nackdelar Svindyra

Endast IPX4-klassade

Öronadaptrarna är nästintill omöjliga att få på plats Omdöme Technics och Bowers & Wilkins får ursäkta, Denons nya Perl Pro smiskar de flesta på fingrarna i jakten på en optimal lyssnarupplevelse. Maken till återgivning får du söka efter länge. Lägg till en effektiv brusreducering liksom kristallklart samtalsljud och du har en vinnare. Synd bara att ett fåtal av oss har råd att köpa ett par.

Denon är ingen duvunge när det gäller ljudupplevelser och är för de flesta av oss kanske mest kända för sina hemmabioreceivers och förstärkare. Men de har fler strängar på sin lyra: multiroom-högtalare, skivspelare och soundbars för att nämna några.

M3 har genom åren testat ett fåtal av Denons modeller, då företrädelsevis over ear-varianter och de har genomgående presterat väl. Därmed är förväntningarna högt ställda på de busfärska in ear-hörlurarna Perl Pro.

Perl Pro är obestridligen udda designade med sina platta cirkelformade kabinett som, när snäckorna är på plats, sticker en bit ut från örat. Jag ställer mig tveksam till att alla uppskattar formen, men å andra sidan kommer du som bärare sticka ut ur mängden.

Andreas Bergsman

Överjävliga adaptrar

På tal om snäckor så medföljer totalt fem par adaptrar i olika storlekar (fyra i silikon, en i skum) samt ett par fenor, eller ”vingar” för att hörlurarna ska sitta extra fast i öronen, exempelvis under ett träningspass. Problemet är att adaptrarna är vansinnigt krångliga att byta ut.

Utan att överdriva får jag pilla med dem i flera minuter innan de sitter korrekt och innan jag hittar rätt bland storlekarna har en halvtimme passerat. Helt uppåt väggarna, och att få på fenorna är stört omöjligt så de åker ner i papperskorgen. Men okej, när helvetespasset med att hitta rätt adapter väl är över sitter snäckorna superbekvämt, även vid kraftiga huvudrörelser, så fenorna känns lyckligtvis överflödiga ändå.

Installation och sammankopplingen med mobiltelefonen är snabbt avklarad varpå det roliga kan börja. I den medföljande mobilappen finns nämligen ett par riktigt intressanta funktioner varav Masimo AAT (Adaptive Acoustic Technology) kanske är den mest spännande.

Andreas Bergsman

Hörseln varierar som bekant från person till person och det finns inte två öron som är likadana. Med Denon Perl Pro kan du med Masimos adaptiva akustiska teknik analysera dina öron samt anpassa ljudet efter just din hörsel.

Appen skickar in ett antal testtoner i ditt öra och mäter den mikroskopiska ljudresponsen från din trumhinna och ditt inneröra varpå din personliga ljudprofil beräknas samt ljudet från hörlurarna optimeras för dina öron. Processen tar ett par minuter men är klart värt det, ljudkvaliteten är påtagligt mycket bättre med optimeringen påslagen. Perl Pro levererar ett fantastiskt ljud med en påtaglig närvarokänsla. In ear-hörlurar med förmågan att återge ett musikstyckes samtliga nyanser är extremt sällsynta, dessa dyrgripar kommer nära nog för att föräras med högsta betyg!

Fler anpassningsalternativ i appen

I appen kan du med hjälp av en equalizer anpassa ljudet ytterligare samt välja funktioner som Selective Noise Cancellation eller Social Mode, som släpper in mer ljud från omgivningen. Funktionsknapparna på snäckorna går att anpassa så att de passar just dig, ett tryck på den vänstra för att pausa musiken, två tryck för att välja nästa låt och så vidare. Jag kommer snabbt in i användandet.

Den aktiva brusreduceringen liksom samtalskvaliteten är riktigt bra liksom omgivningsläget (social mode) där jag utan problem noterar allt ljud i min närhet. Perl Pro har åtta mikrofoner varav två med ”bone conduction”-sensorer som fångar upp din röst via vibrationer i ditt kranium. Mottagaren hör dig tydligt och den inbyggda processorn optimerar i realtid både brusreducering och samtalskvalitet efter aktuella omgivande förhållanden, inklusive automatisk dämpning av vindbrus och störande ljud i bakgrunden.

Specifikationer

Testad: September 2023

Tillverkare: Denon

Frekvensomfång: 20–40 000 Hz

IP-certifiering: IPX4

Batteritid: Upp till timmar + ytterligare upp till 24 timmar med laddningsdosan.

Anslutning: Bluetooth 5.3

Handsfree-funktion: Ja

Tillhörande app: Ja

Övrigt: Har stöd för ljudformaten aptX Lossless, aptX Voice, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency, AAC.

Vikt (två hörlurar): 16 gram

Vikt laddningsdosa: 53 gram

Pris: Kostar 4 298 kronor hos HiFi Klubben