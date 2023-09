Microsoft och Apple protesterar: Vill undanta tjänster från EU-regler

EU:s regelverk Digital Markets Act är tänkt att främja öppenhet och minska risken för monolpolsituationer hos digitala tjänster och plattformar. En del av lagstiftningen ska främja interoperabilitet mellan olika tjänster och hindra företag från att “låsa in” användare.

Läs också: Setapp planerar att lansera egen App Store enbart för EU

Digital Services Act pekar ut “gatekeepers” – eller grindvakter på svenska – som har fler än 45 miljoner månatliga användare som föremål för regelverket. Men nu protesterar både Microsoft och Apple mot detta avseende tjänsterna Bing och Imessage. Det rapporterar Financial Times (via The Verge).

I Bings fall handlar det om att tjänsten har en väldigt liten procentuell del av användarkakan jämfört med konkurrenter som Google, medan Apple menar att Imessage inte har 45 miljoner aktiva EU-användare – och bör därför undantas från kravet på interoperabilitet.

Pikant i det senare fallet är Googles ihärdiga påstötningar om att Apple borde anamma RCS-protokollet för meddelanden och därmed låsa upp samfunktionalitet med företagets och andra meddelandetjänster.

EU ska publicera en lista på de så kallade grindvakterna imorgon 6 september.