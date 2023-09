Recension: Ride 5 – Gran Turismo på två hjul, nästan

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Härlig körkänsla som skiljer sig stort från bilracing

Mängder med banor, mängder med motorcyklar

Gott om hjälpmedel för att anpassa svårighetsgraden Nackdelar Smaksak, men inte lika kul att samla motorcyklar som bilar

Trist och begränsat karriärläge

Fler fantasibanor hade suttit fint Omdöme Med härlig körkänsla och mängder av licensierade banor och motorcyklar, men utan en begränsande mästerskapslicens, är Ride 5 den solklara ettan för motorcykelracing i spelform – även om det inte är lika påkostat, varierat och finslipat som genrens fyrhjuliga giganter.

Med tre årliga motorcykelracingspel från den italienska utvecklaren Milestone är det kanske svårt att känna någon större hajp för ett fjärde spel i samma genre. Men Ride 5 är något mycket större än deras årliga releaser, inte minst för att tre år gått sedan seriens förra del. Ride 5 är också studions första spel som släpps exklusivt på de nya konsolerna.

Plaion

Rakt på sak

Med semirealistisk körkänsla, över 200 motorcyklar från 1960-talet till 2023, runt 40 banor och ett välfyllt karriärläge är det tydligt att Ride 5 försöker vara motorcykelvärldens Gran Turismo och Forza. Lägg därtill enkellopp, onlinetävlingar, möjligheten att spela två på delad skärm och en dekal-skapare så har vi ett racingspel som försöker kryssa för hela checklistan.

Spelets hjärta hittas, som brukligt, i karriärläget. Skapa en racingförare, köp en motorcykel, vinn tävlingar och få pengar att lägga på nya motorcyklar och bättre delar. Repetera tills jorden är räddad från både utomjordningar och extremväder. Eller tills ditt garage är smockfullt av motorcyklar i alla fall.

Tråkigt nog följer karriärläget standardmall 1A – från 2002. Det är enstaka race, det är korta mästerskap, det är tidstävlingar och det är längre uthållighetslopp. Kom på podiet i en tävling för att låsa upp nästa – möjligheten att själva välja väg framåt är ytterst begränsad.

Plaion

Från racingbanor till brittiska stenhus

Banorna som står på menyn är mestadels officiella sådana, såsom Daytona, Laguna Seca, Le Mans, Brands Hatch, Autopolis och Suzuka. Därutöver finns ett par påhittade sträckor längs japanska tempel och Franska rivieran. Tre andra race som sticker ut är Southern 100, North West 200 och Ulster GP – tre sträckor som i närmare ett århundrade varit plats för brittisk landsvägsracing.

Totalt hittas närmare 40 racingbanor, där de flesta dessutom har olika varianter. När det gäller kvantitet är jag mer än nöjd, likaså kvalitén ska väl sägas. Ändå vill jag gnälla lite. När Milestone ändå valt att inkludera påhittade banor hade jag gärna sett mer av den varan – speciellt fler landsvägsliknande banor från världens alla hörn. Inte minst då den typen av sträckor passar extra bra för motorcykelracing.

Plaion

En smaksak

Allt roligt körande till trots lyckas Ride 5 inte greppa mig lika mycket som exempelvis Gran Turismo 7, mycket på grund av fordonen i fokus. Det är så klart rent personligt och en smaksak, men att ha betydligt bättre koll på nutida och historiska bilmodeller än motorcyklar är antagligen något jag är långt ifrån ensam om.

För min del blir det därför mer belönande att få tag på en Chevrolet Stingray från 1969 än en Honda RC181 Hailwood från samma årtionde. Det är ingen regelrätt nackdel och de som känner precis motsatt har så klart inte fel. Men för min del förtar det lite av spelupplevelsen.

Att motorcyklar, i mitt tycke, inte är lika roliga att samla som bilar betyder emellertid inte att de är tråkiga att köra. För det är precis tvärtom.

Plaion

Den tyska ringen

För underhållande och utmanande racing är precis vad Ride 5, likt sina syskonspel, bjuder på. Med två hjul istället för fyra ställs det högre krav på att bromsa i tid, accelerera mer försiktigt och ta kurvorna rätt med kontroll på balans och lutning. Tack vare alla typer av motorcyklar med olika köregenskaper får Ride 5 också en ytterligare dimension jämte Milestones andra titlar.

Jag uppskattar verkligen den annorlunda körkänslan; banor jag kört många varv på i vanliga bilspel får ett helt nytt liv med två däck mot marken. Det tydligaste exemplet är den välkända Nordschleife-sträckan på Nürburgring, där de snabba knixiga svängarna känns extra livsfarliga utan en virtuell krockkudde framför ansiktet.

Ride 5 är svårare än ett regelrätt bilracingspel, men tack vare en smidig tillbakaspolningsfunktion och ett stort antal anpassningsbara hjälpmedel är det uppfriskande enkelt att skräddarsy utmaningen.

Det som lyfter spelkänslan allra mest är däremot Milestones klockrena användning av Playstation 5-kontrollens finesser. Axelknapparna som används för gas och broms bultar och kränger på ett inlevelsefullt sätt; det är till och med möjligt att känna när motorcykeln är på väg att ramla. Frågan är om inte Milestone är bäst i branschen på att nyttja Dualsense-kontrollens fördelar.

Plaion

Ensamt på toppen

Den största styrkan för Ride 5 är egentligen att det är mer eller mindre ensamt i sin genre. För bilfantaster finns det gott om alternativ, men vill du tävla på två hjul sjunker utbudet markant. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 och Moto GP 23 är de vettigaste alternativen, men de är långt mer begränsade än Ride 5. Inte heller är det någon idé att vara dumsnål och köpa seriens fjärde del när femman är vassare på allt.

Med ett mer flexibelt och varierat karriärläge hade Ride 5 varit en riktig fullträff. Nu är det ”bara” ett racingspel med härlig körkänsla, bra hjälpmedel och är fyllt till brädden med alla möjliga och omöjliga motorcyklar och banor. Ride 5 må vara en bit från giganter som Gran Turismo 7, men det är förvånansvärt nära.

Ride 5

Testat: September 2023

Genre: Racing

Utvecklare: Milestone

Utgivare: Plaion

Plattform: Playstation 5, Xbox Series, pc

Testat på: Playstation 5

Storlek: 40 gigabyte

Pris: 849 kronor hos Amazon