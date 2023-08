Roborock visar upp en rad nya dammsugare – och en överraskning

I och med IFA-mässan i Berlin nu till helgen visar Roborock upp en rad nya produkter. Inte helt oväntat blir det ett antal nya dammsugare, av både robot- och skaftvariant, men de har även med sig något av en överraskning till mässan i en ny produktkategori, Roborock kommer att lansera sin första tvättmaskin.

Q5 Pro, Q5 Pro+, Q8 Max och Q8 Max+ är de senaste robotdammsugarna i Roborocks Q-serie. De är alla utrustade med Roborocks Duoroller-borstar, och ska med sin sugkraft på 5 500 Pa kunna suga upp 20 procent mer hår från mattor än tidigare modeller.

Roborock

Dammsugarna skapar en detaljerad karta över omgivningen med ljusradar, och du ska bland annat kunna skapa No-Go-zoner på kartan som roboten kommer undvika. Med robotarna kommer även laddningsstationen Rockdock Plus, där dammsugarna automatiskt töms. Systemet klarar sig själv i sju veckor innan du manuellt behöver tömma dammsugarpåsar.

Roborock

De nya robotdammsugarna i Q-serien kommer att lanseras i Sverige under det fjärde kvartalet av 2023. Svenska priser är inte satt än, men Q5 Pro och Q5 Pro+ kommer att kosta 349 respektive 549 euro, medan priserna på Q8 Max och Q8 Max+ är 499 respektive 699 euro.

Dyad Pro Combo är företagets nya skaftdammsugare för både våt- och torrdammsugning. Dammsugaren kan konverteras till en handhållen enhet, och med de medföljande tillbehören kan den anpassas till att handskas med diverse smuts på dina golv.

Roborock

Dyad Pro Combo har en sugkraft på 17 000 Pa, och ska kunna suga upp skräp så nära som 1 mm från väggar och hörn. Den är även utrustad med ett självrengörande system som rengör rullborstarna och torkar dem med varmluft. Batteritiden för dammsugaren är 43 minuter som våt- och torrdammsugare, och 60 minuter som handhållen dammsugare.

Roborock

Även Dyad Pro Combo kommer att lanseras i Sverige under det fjärde kvartalet 2023. Som med robotodammsugarna har inget svenskt pris satts än, men det internationella priset för Dyad Pro Combo är 549 euro.

Zeo One är Roborocks första steg in i produktkategorin tvättmaskiner. Det är en allt-i-ett tvättmaskin och torktumlare som ska klara av att tvätta 10 kg tyg, och torka upp till 6 kg tyg. Zeo One är utrustad med Roborocks nya Zeo-cycle teknik, som med ai-algoritmer och sensorer ska kunna avgöra bästa torktemperatur för att dina ömtåliga kläder inte ska skadas.

Roborock

Det självrengörande systemet Zeo One är utrustad med ska se till att du inte ska behöva rengöra luddfiltret för hand. Tvättmaskinen ska även själv kunna dosera rätt mängd tvättmedel. Zeo One ska gå att styra via Roborocks app, som bland annat kommer kunna skicka notiser om när tvätten och torken är klar.

Roborock har för tillfället inga planer på att lansera Zeo One i Sverige.