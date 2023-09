Ecovacs Deebot T20 Omni: Självtömmande robotdammsugare som städar riktigt bra

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Effektiv moppning

Vattenbehållarna behöver daglig tillsyn Omdöme Deebot T20 Omni städar bra, undviker hinder som ett proffs och håller själv sina moppar rena med varmt vatten i dockningsstationen. Den rymmer också en större dammpåse så du inte måste tömma behållaren i robotdammsugaren varje dag. Appen är det största minuset. Om du äger föregångaren eller annan nyare robot finns inget skäl att uppgradera till den här, men annars kan det här vara något – särskilt om du gillar välmoppade golv.

Ecovacs senaste toppmodell heter Deebot T20 Omni. Vi har tidigare testat föregångaren T10 och jag märker direkt vid uppackningen några skillnader. I stort är designen sig lik, men videokameran i fronten är borta. Istället navigerar den här roboten med bland annat lidar och laser. Dockningsstationen är rätt stor, men stilren och drar inte ögonen till sig. Nytt med T20 är framför allt tre saker: den suger kraftigare, den kan lyfta upp mopparna när den kör över mattor och den tvättar mopparna i dockningsstationen med varmt vatten för bättre städresultat.

En annan bra grej är att T20 kan dammsuga och moppa under samma städrunda, det kunde du inte göra med T10. Roboten verkar göra av med en hel del vatten så det behövs nästan daglig insats från dig för att fylla på den ena behållaren i dockningsstationen med nytt rent vatten, och så måste du förstås tömma den andra behållaren på smutsigt vatten. Dammpåsen i stationen räcker däremot länge, och autotömningen av den lilla behållaren i roboten fungerar bra. Då och då får du göra rent filtret i den.

Enkelt att komma igång

Det är inget krångel alls att komma igång med Deebot T20 och börja städa. Det tar några minuter att montera borstar och moppar på dammsugaren och att koppla upp den, sedan kör den gärna iväg och börjar jobba på kartan av ditt hem. Om inte kartan blir helt rätt efter den första snabbkartläggningen så låt den städa några gånger och kika igen, det fungerade bra här. När kartan är på plats kan du namnge rummen, slå samman eller dela upp områden och lägga in virtuella avgränsningar. Du kan ställa in olika golvtyper och roboten ska då kunna anpassa städningen utifrån det.

Det finns också en 3d-vy där du kan lägga till möbler, men det hela var omständigt och vinsten är endast att du i slutändan kan använda den inbyggda röstassistenten för att be roboten “städa under bordet i köket”.

Krånglig app

När jag testar Ecovacs Home, som appen heter, är det mesta enkelt och tydligt redan på startskärmen, men vissa funktioner och knappar har konstiga ordval – den lider av dåliga översättningar helt enkelt. Stör du dig på det här kan du byta appens språk till engelska. Ett exempel på den dåliga översättningen: Jag ställs under rubriken Autotömning mellan alternativen AUTO och Auto. Ordvalen stämmer inte med knapparna så jag får gissa mig till att “Auto” nog ska vara “Smart”. Det ska också sägas att roboten inte kan prata svenska, men appen finns alltså på lokalt språk.

Jag har också en del bekymmer med att justera kartan över mitt hem i appen. Den vill först inte dela upp områden som jag vill och roboten verkar ha lite bekymmer med att hitta alla innerväggarna. Spegeldörrarna i hallen verkar exempelvis lura den. Den vägrar också att känna av väggen in till badrummet, så jag kan inte ställa in att det är golvtyp kakel i det rummet – då blir det kakel i hela hallen och köket också. Men som tur är blir det faktiskt bättre för varje städrunda den åker på.

Det som däremot fungerar bra, när jag väl hittat till rätt inställningar, är att schemalägga en daglig städning där jag får bestämma att den ska köra två varv i köket och endast ett i övriga delar av våningen som oftast är mindre smutsiga. Roboten sköter sig sedan smidigt av sig själv med liten inblandning från min sida. Jag måste dock fylla på vatten nästan dagligen.

Kör runt hinder bra

T20 Omni navigerar runt flera hinder i mitt hem utan bekymmer. Sladdar på golvet, små leksaker och klädhögar. Det mesta går som en dans. Den höga tröskeln in till badrummet löser den också. Den märker av när den kör upp på mattor och slutar då moppa. Den kan lyfta upp mopparna 9 millimeter så mattorna inte ska bli fuktiga. Roboten kan också städa och moppa under samma runda, det kunde inte föregångaren T10.

Roboten kan också ställas in för att suga kraftigare när den är på mattor. Sugkraften är upp till 6 000 pascal, och det räcker bra. Två sidoborstar vispar effektivt in smuts till gummiborsten i mitten. Inåtgående hörn är som alltid en utmaning, men roboten har en funktion där en den gång i veckan ger just hörnen extra noggrann städning. Den ser ut att komma riktigt nära, även om det inte blir lika bra som om du manuellt gått med en egen dammsugare.

Det som inte verkar gå bra är att städa mina två våningar. Roboten kartlägger och sparar upp till tre kartor, men för att nedervåningen ska bli ordentligt städad måste jag bära ner hela dockningsstationen med vattentankar och allt, och det gör jag bara inte. Jag testade att bära ner endast robotdammsugaren, men när den ville åka och tvätta mopparna bar jag upp den, och då avslutade den städningen och började om från noll när jag ställde ner den igen.

Fräschare moppar med varmt vatten

Den stora nyheten med T20 Omni är att den regelbundet under sin städrunda åker tillbaka till stationen och tvättar de två runda mopparna med varmt vatten. Du kan också hälla i ett rengöringsmedel i vattentanken i dockningsstationen, men det har vi inte testat eftersom att det inte följer med i kartongen.

Mopparna blir blöta och fräscha och när roboten städat färdigt för dagen åker den och torkar mopparna så att de inte ska stå och lukta illa. En klar uppgradering från andra robotdammsugare som har en duk monterad bak som du måste hantera själv.

Specifikationer

Modell: Deebot T20 Omni

Testad: Augusti 2023

Tillverkare: Ecovacs

Körtid: Upp till 170 minuter på en laddning

Sugkraft: 6 000 Pa

Batterikapacitet: 5 200 mAh

Dammbehållare: 300 ml + påse i tömningsstation (ska räcka i upp till 2 månader)

Hepa-filter: Ja

Kartläggning: Laser

Kommunikation: Wifi

Tillhörande app: Ja

Kartfunktion: Ja

Med rumsindelning: Ja

Övrigt: Vibrerande moppsystem, detekterar mattor

Pris: 11 021 kronor via Prisjakt