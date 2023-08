Test: Sharps partyhögtalare Sumobox menar allvar

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Bra ljud

Xlr-ingångar

Rejäl byggkvalitet Nackdelar Alla kontroller på baksidan

Du kan inte spela musik via usb

Inga hjul Omdöme Sharp CP-LS100 Sumobox bjuder upp till dans på festen med pumpande basljud och i övrigt stort ljudomfång. Byggkvaliteten snuddar professionell nivå och den verkar att tåla hårda tag. En del småsaker drar ned på betyget, som att alla kontroller sitter på högtalarens baksida, men den tar igen det genom sitt ljud och pris.

Det är som om Sharp tittat på alla hysteriskt blinkande partyhögtalare och sagt till sig själva ”Nah, we don’t do that shit”, och sedan bett en professionell ljudavdelning att släpa ut en gammal pa-högtalare och göra en högtalare för partajet.

Om något inte är trasigt behöver det inte heller lagas.

När jag packar upp Sharps Sumobox är det en rektangulär högtalare som utstrålar en större mängd ”Jag tycker inte om att skämta”-vibbar. Sumobox är svart, stor och tung. Den har inga hjul, istället är den försedd med rejäla handtag på sidorna och ett högst upp. Alla som har varit verksamma i någon form av bandverksamhet kommer definitivt att känna igen estetiken Sharp har valt med Sumobox. Fronten är täckt av ett metallgaller och byggkvaliteten är minst sagt rejäl.

Alla kontroller sitter på högtalarens baksida. Det går även att styra högtalaren med en app. Visst hade det varit trevligt om Sharp placerat åtminstone volymkontrollen mer tillgänglig. Men de har åtminstone tydligt märkt upp alla knappar med vit text mot svart bakgrund.

Se och lär, Sony.

Alla kontroller sitter på baksidan. Som tur är har Sharp gjort texten tydlig genom att göra den vit.

Smart tänk

Och flirtandet med ljudproduktion fortsätter. Sumobox har dels kalibrerats av det franska företaget Devialet, som ligger bakom högtalaren Phantom 1, som kostar hiskeliga 26 500 kronor, dels försetts med två stycken trs/xlr-ingångar som vardera har separat volymkontroll samt reverb. Du kan alltså koppla in en mikrofon modell bättre och använda Sumobox som pa-system om det behövs. Annars är det bluetooth 5.0 eller aux-ingång som gäller för att spela upp musik. Den har usb men de är endast för laddning.

En annan smart finess är att det uppladdningsbara batteriet är utbytbart. Visserligen får du bara med ett, men om du vet med dig att du behöver batteri som varar längre än 10 timmar går det att köpa ett extra.

Utbytbart batteri. Tack för det!

Nåväl, den stora frågan är trots allt: Hur låter den?

Högt, tydligt och dynamiskt

Sumobox har en effekt på 120 watt (rms), som driver två stycken 8-tums woofers och två 2-tums diskanthögtalare. Jag tog helt sonika med högtalaren till en utomhusfest och riggade upp den. Och jodå, nog låter den alltid.

Ljudet är klart med distinkt bas och mellanregister på såväl låg som hög volym. Till skillnad från Sonys SRS-XV800 bjuder Sumobox på mer dynamik och nyans vid högre volym. Men tro inte för ett ögonblick att det här är en lättviktare när det gäller att prestera. Sumobox har tillräckligt med oomph för att överrösta en alkoholmarinerad utomhusfest. Rock, pop, rap eller pumpande dansmusik låter lika bra. Har du två stycken högtalare kan du koppla ihop dessa för ännu mer ljud.

Bäst av allt med Sharps Sumobox är priset. Den kostar 5 000 kronor, vilket är 2 500 kronor mindre än Sonys SRS-XV800. Sonys partyhögtalare är dock snyggare, har fler anslutningsmöjligheter och blinkande ljus. Å andra sidan verkar Sharps Sumobox säga ”Fuck art, let’s dance!” Och den har bättre ljud.

Specifikationer

Modell: Sumobox

Tillverkare: Sharp

Mått: (h x d x b) 63 x 26,8 x 31 centimeter

Vikt: 12,55 kilo

Batteri: Uppladdningsbart, upp till 25 timmars batteritid

Anslutningar: Bluetooth, aux, xml

Pris: Kostar 4 990 kronor hos Mediamarkt