Test: Phissions datorhögtalare lämnar en plastig eftersmak

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar De låter i alla fall Nackdelar De låter inte särskilt bra

Plastiga

Grym, på ett negativt sätt, budgetkänsla Omdöme Phission är plastiga, har plastiga kablar och låter plastigt. Men faktum är att de inte är helt kassa. Musik och tal låter klart, men aningen burkigt. Det är allt annat än hifi, men inte heller toksunk.

När jag testade ett par högtalare från Trust var det bland det värsta jag upplevt i ljudvärlden. När jag packar upp Phissions högtalare, en 2.1-historia, är det samma plastiga känsla. Den så kallade subwoofern väger i princip ingenting medan de andra två väger ännu mindre. Det är så plastigt det kan bli.

Kablaget är av absolut billigaste sort, tänk lakritssnören och du förstår vad jag menar. Subwoofern – det bär mig emot att kalla den för det – är försedd med en av/på-knapp samt volymkontroll. När det skruvas på den senare är känslan allt annat än kvalitativ. Men den funkar. Möjlighet att justera bas eller diskant är renons på.

Kablarna är som lakritssnören.

Nåväl, högtalarna ska ha ström via usb och kopplas sedan in via 3,5-millimetersingången i datorn. Ett blått sken runt strömknappen indikerar att den är påslagen. Dags att spela musik!

Och det låter… okej. De låter definitivt bättre än Trust-högtalarna, men definitivt sämre än ljudet som min Macbook Pro 14 är kapabel att leverera. På högsta volym låter faktiskt Phission som bäst. Ljudet är allt annat än högt, men det uppstår inte heller någon distorsion. Jag är helt övertygad om att det inte beror på att tillverkaren tänkte till utan mer på det klena effekten (tre watt). Någon bas, mellanregister eller diskant är det inte fråga om. Utan det är mer “ljud som låter okej”.

För att summera: Ska du köpa ett par Phission för 270 bagare? Mja, bara om du inte alls bryr dig om ljudkvalitet. Har du minsta lilla krav på hur ljud bör låta kommer du att bli grymt besviken. Vill du bara ha ljud ur din stationära dator (högtalarna i de flesta laptops lär låta bättre) då kanske du kan slå till.

PS! Amazon är fullt av skräpprodukter som egentligen ingen borde köpa.

Pris: 272 kronor hos Amazon