Samsung Odyssey Oled G9: Mäktig bredbildsskärm för gaming

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Otrolig närvarokänsla för spel

Hög frekvens och snabba svarstider

Fina färger och perfekt oled-kontrast

Bra bildyta för multitasking Nackdelar Inte perfekt ljud

En del osmarta val för bildingång och usb

Tar upp mycket plats Omdöme Oddysey Oled G9 imponerar stort med sin mäktiga, välvda bredbildsskärm, intensiva färger, stor dynamik och både snabb frekvens och respons. Allt är inte perfekt, men det viktigaste är väldigt bra. Har du en gaming-dator i samma prisklass så kan det här vara rätta skärmen att haka upp till den och både spela spel och vara produktiv.

Efter att ha sett Odyssey Oled G9 på CES i vintras så har det kliat i fingrarna att få tag på en att testa. Denna spektakulära böjda bredbildsskärm med hela 32:9 i bildformat, eller två vanliga 16:9-skärmar sida vid sida. Med färgstark och lätt böjd oled-panel, hög upplösning, hög bildfrekvens, och långt under millisekunden i responstid kändes det som en lysande spelupplevelse var inom räckhåll.

I juni släpptes den för svenska konsumenter, och till slut lyckades jag få hem den, precis lagom till att jag även testade några biffiga gaming-pc att koppla upp den mot. Efter att ha berett plats på ett stort bord (mitt vanliga skrivbord var på tok för litet), skruvat ihop foten, vilket går att göra utan verktyg, och försiktigt lyft upp den på bordet så möts jag av dess välvda, nattsvarta rektangel med reflexminimerande yta.

Skärmen står stadigt på en bred central fot, och framifrån syns bara en millimetertjock gråmatt metallram runtom. Baksidans välvda yta är riktigt snygg den också, och påslagen blir det rgb-kavalkad runt fästet till foten. Jag gillar inte riktigt placeringen av bildingångarna, vilka kan bli väldigt pilliga att få på plats. Skärmen går att höja en dryg decimeter och tilta bakåt, men går inte att justera på andra sätt. Pivot-funktion på en så här bred skärm hade varit vansinnigt häftigt, men så vågade har Samsung inte varit denna gång.

Betraktningsvinklar har inte en oled-skärm några problem med, om inte reflexer ställer till det, och Odyssey Oled G9 hanterar sådana bra. Mattias Inghe

En svårslagen upplevelse

Var den värd väntan? Ja det tycker jag nog. Jag laddade upp med så många spektakulära spel med högt fokus på inlevelse som jag kunde komma på, och pressade RTX 4070-kortet i datorn till sitt yttersta för att rendera dem på skärmen i bästa kvalitet.

Det är svårt att förneka att den extrema bredbilden inte ger effekt. Med FOV-inställningar rätt inställda i spelen och på rätt avstånd från skärmen, får jag ett synfält som ökar periferisynen och inlevelsen enormt. Det tog en del experimenterande och en del svindel-liknande åksjuka att få till vinklarna rätt. Men väl värt det när allt är anpassat helt rätt.

Fiender som dyker upp i ögonvrån i Doom Eternal, och låter mig reagera snabbare än med en trängre (och långsammare) skärm. Ett helt synfält av landskap och miljöer som gör det enklare att navigera… eller helt sonika stanna till och insupa dystopiska atmosfären i Cyberpunk 2077 och kolla in en solnedgång eller låta blicken svepa över horisonten i Red Dead Redemption 2. Eller varför inte ta höjd i Flight Simulator och se planeten kurva sig allt eftersom du stiger?

Ansluten till en bra spel-pc går det att få både snabb och snygg bild. Mattias Inghe

Toppklass på färger och bra hdr

Det är inte bara en bred bild som bidrar till upplevelsen utan det hjälper att bilden också ser bra ut. Odyssey Oled G9 bygger på samma qd-oled-teknik som Samsungs utmärkta oled-basersade tv-apparater, och det märks på stor färgrymd och hög intensitet. Den går över dci p3-färgskalan och börjar nosa på rec.2020-nivåer. Nästan, men inte riktigt. Och den träffar ganska rätt i färger i p3-läge och helt rätt för srgb. Det är så nära proffsnivå för färger att den som vill redigera film och foto på skärmen behöver vara väldigt petig för att inte bli nöjd med detta.

Med oled får mörka ytor intensiv svärta, och kontrasten ner på minsta pixelnivå blir hundraprocentig. Skärmen uppges ha 250 cd/m2 i normal typ-ljusstyrka, och det ser ut att stämma på en stor, helvit yta. Jag får samma värde på 248 cd/m2 över hela ytan. Men den har också uppgiven maxstyrka på upp till 1000 cd/m2 för små och kortvariga ljuspunkter.

Det har jag inte möjlighet att mäta, men film och spel i hdr-läge ger klart mer intensivt lokalt och kortvarigt ljus. Skärmen har samma stöd för hdr som de flesta Samsung-tv, hdr10 och hdr10+ inklusive varianten för gaming, men inget Dolby Vision. Den är också Vesa DisplayHDR True Black 400-certifierad.

I ett specialgränssnitt som aktiveras i skärmens spelläge går det att optimera bilden och funktioner för ditt spelande. Här finns funktioner som olika bildprofiler för olika spelgenre, styrkor i skärmen, specialzoom för till exempel mini-karta, och mer. Mattias Inghe

Perfekt för spel, bra för annat

240 Hz bildfrekvens och stöd för Adaptive Sync och Freesync Premium Pro gör att det är lätt att få en jämn och snygg bild, även när en dator får kämpa med att hålla bildrenderingen jämn. Jag upplever ingen skärmrivningseffekt ens vid snabba rörelser och kamerasvepningar. Du behöver inte G-sync i skärmen längre om du har ett nytt Nvidia Geforce-grafikkort, utan Adaptive Sync räcker bra. Blixtsnabba svarstider på 0,03 millisekunder gör skärmen helt rätt för spel.

Det kräver att du har en dator som kan hantera det. Min ganska snabba testburk med Intel Core i5-procesor och Geforce RTX 4070 klarar av att leverera 60 bilder per sekund i de flesta spel, men inte i alla. Det är ändå väldigt många pixlar att kontrollera. Upplösningen 5 120 x 1 440 bildpunkter innebär 7,3 miljoner pixlar. En 4k-kärm på 3 840 x 2 160 ger 8,3 miljoner.

Det är inte bara spel som kan dra nytta av den stora skärmen, utan mycket arbetyta är en stor fördel även för annat. Du kan dra upp videoredigeringsprogrammet så att du får plats med tydlig tidslinje och många fönster och verktyg samtidigt, och fortfarande ha plats över för en webbläsare och en filhanterare. Det här är bokstavligen två ”vanliga” 1440p-skärmar av 16:9-typ bredvid varandra.

Det får plats mycket på skärmen. Bra om du vill multitaska, sämre om du lätt blir distraherad. Mattias Inghe

En del udda val

Det innebär att du också kan ansluta två bildkällor och köra två stora och högupplösta skärmar i vanligt format sida vid sida. För det har skärmen en displayport och två hdmi-ingångar, varav en normalstor och en hdmi mini.

Det är ett format jag inte sett på ett tag, och som nästan känns lite retro. Vad använder hdmi mini-port så här 2023? Det hade känts mer logiskt att ha en usb-c-ingång för bildsignal, gärna då en med strömförsörjning och full usb-dockning för en laptop. Men det får du klara dig utan. Det finns tre usb-c-portar, men de är en traditionell usb-hubb och inget annat. En du ansluter till en dator och två för att ansluta usb-tillbehör. Återigen ett märkligt val av portformat. Det jag skulle vilja ansluta är mestadels usb typ a-kontakter för sådant som tangentbord och mus.

Och kanske ett bra headset. Skärmen har i och för sig inbyggda högtalare, men ljudupplevelsen i dem ligger långt ifrån bildupplevelsen. Det är två femwatts-element placerade i underkant av skärmen utåt på vardera sida. Du får fin stereospridning och detaljerat ljud, men det är fortfarande rätt så tunt, med plattare mellanregister och svag bas. Analogt uttag för hörlurar finns inte, vill du ansluta det är det usb-kontakt eller bluetooth som gäller.

Anslutningarna är inte så många och lite svåra att komma åt. Mattias Inghe

Nästan en smart-tv

Ja, skärmen har bluetooth 5.3-stöd, och även wifi 5-uppkoppling. Det är nämligen en av Samsungs smarta skärmar. Med Arm-baserad processor och samma Ryzen OS-system som i Samsungs smart-tv. Funktionen är densamma som i skärmen Smart Monitor M7 som jag testade 2021. Det vill säga ett fullt smart tv-system med förinstallerade och nerladdningsbara appar för alla stora och populära strömningstjänster, och även många mindre media-, informations- och underhållningsappar, småspel med mera.

Här finns en webbläsare, app för att spela upp media från usb-ansluten lagring, webbläsare, kontroll-hub för smarta hemmet-prylar, och mycket mer. Du får också liknande typ av bildförbättring och uppskalning som i en vanlig tv. Och för rena uppkopplade funktioner och innehållstjänster saknas inget viktigt. Förutom mottagare för tablå-tv från antenn eller kabel.

Att använda Tizen OS-gränssnittet som mediaströmningscenter blir lite fånigt ibland. Om du inte har tur och hittar riktigt bredbilds-innehåll. Mattias Inghe

Allt styrs med en liten fjärrkontroll som ger dig volymkontroll, styrkors och snabbknappar till några viktiga appar som Netflix och Prime Video. Du får också en kanalväxlare som fungerar i Samungs egna strömningstjänst Samsung TV vilken har flera strömmade live-kanaler.

Upplevelsen av denna skärm som smart-tv blir dock lite konstig. Gränssnittet täcker bara en del av skärmen, vad jag antar är 21:9-format, med stora outnyttjade ytor runtom och likaså blir det stora tomma ytor när det ska strömmas innehåll.

Med ett pris på precis under 23 000 kronor är Galaxy Odyssey Oled G9 givetvis en stor investering, men med tanke på bildkvaliteten, de utmärkta gaming-egenskaperna, smidig hantering tack vare Tizen-systemet och fjärrkontroll, och smart skärm-funktionen i allmänhet som bonus, så kan den vara värd en slant. Två så här bra 1440p oled-skärmar i 16:9 kostar troligen lika mycket eller mer. Bättre högtalare och riktig usb-c-dockning för laptop, och det hade varit en total fullträff.

Stilrent på bakidan. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Samsung Odyssey Oled G9 LS49CG950SUXEN

Testad: Augusti 2023

Tillverkare: Samsung

Storlek: 49 tum, 32:9

Välvd: 1800R

Rörlighet: Höjd, tilt

Upplösning: 5120×1440 bildpunkter

Paneltyp: Qd-oled, blank bildyta

Ljusstyrka: 250 cd/m2 normalt, 1 000 cd/m2 peak

Kontrast: 1 000 000:1

Hdr: HDR 10, HDR10+, Vesa DisplayHDR True Black 400

Färgdjup: 10 bitar

Färgomfång (uppgiven): 100% srgb, 99,5% dci-p3

Uppdateringsfrekvens: 240 Hz

Svarstid (GtG): 0,03 ms

Bildingångar: Hdmi 2.1, mikro hdmi 2.1, displayport 1.4

Övrigt: Högtalare 2×5 W, Freesync Premium Pro, hubb med 2 st usb 3 gen 1 typ c (usb c in), smart skärm med Tizen OS, wifi 5, bluetooth 5.2 och fjärrkontroll.

Storlek: 119,5 x 23,7 x 41-52,5 cm

Pris: Från 22 990 kr hos Prisjakt