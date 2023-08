Jakten på kontodelare har gått för långt – snälla Voi, tagga ner!

Att teknikföretagen nu vill begränsa delning av konton är förståeligt – snyltare tjänar man inga pengar på. Den gyllene eran av delade konton i den digitala världen håller på att ta slut. Kolla bara på Netflix senaste krafttag mot gratisätarna. Men ibland går företagen lite väl långt i jakten på kontodelare.



Håll min säkerhetspolicy, vrålade Voi så att saliven stänkte, och bestämde sig för att ta det ett steg längre. Företaget förbjuder inte bara kontodelning, de väljer även vilken mobil det är okej att du använder.



Jag vet, jag vet. I förhållande till allt elände i världen just nu är Vois hårdvarulås en ganska banal historia. Och det drabbar cirka en person – mig. MEN DET ÄR SÅ SJUKT KORKAT. Jag måste ventilera.



Det hela började en varm sensommardag, förra torsdagen. Min Samsungtelefon fick plötsligt för sig att den var fuktskadad (vanlig bugg som förtjänar sin egen krönika av rent hat) och ville inte ladda med sladd längre.



I avsaknaden av trådlös laddare kunde jag inget annat göra än titta på när batteriet långsamt tynade bort framför mina ögon.



Då jag inte bara är svårt mobilberoende, utan även hatar att använda mina fötter för att röra mig framåt, var jag tvungen att fiska fram min gamla Oneplus 3T från 2016 så att jag kunde fortsätta Voi:a till mina vänner som bor tio minuter bort.

Lång historia kort: Jag åkte med Voi på min Oneplus tills jag skaffade en trådlös laddare. När jag lyckats ladda min Samsung igen bytte jag tillbaka Voi-kontot till denna. Men då Samsung-buggen vägrade lösa sig var jag tvungen att skicka mobilen på lagning. Tillbaka till Oneplus:en igen alltså.



Men den här gången funkade det inte.



Voi hade spärrade mitt konto på grund av ”misstänkt aktivitet” och krävde att jag loggar in på min Samsungtelefon. Men det blir svårt att göra då den just nu ligger fabriksåterställd i någon dammig verkstad någonstans i Sverige.



Efter några arga mejl till supporten slutade det med att Voi svarade ”Vi kan inte låsa upp ditt konto manuellt. Du måste logga in på din gamla mobil eller logga in på en annan 2023-10-09”.



Kan inte låsa upp manuellt? Kan inte logga in på en ny mobil förrän i oktober?! Det var här någonstans jag insåg att jag bara har ett val kvar för att behålla min värdighet: Gnälla.



Vois skeva syn på teknik hade varit (mer) förståelig om inloggningen handlade om ett simpelt lösenord och en e-postadress – något som går att dela med alla vänner i kontaktlistan på tio sekunder (varför man nu skulle göra det då det är mitt kontokort som står för kalaset…).



Nej, jag loggade in på båda mobilerna med mobilnummer och sms. Mitt fysiska sim-kort måste alltså flyttas till den mobil jag vill använda just nu.



Nej, nej, ”misstänkt aktivitet”…

Varför bryr sig Voi om vilken telefon jag använder appen på? Risken att jag skulle dela mitt simkort med någon annan för att de ska kunna åka Voi är väl ungefär lika stor som att jag bara lånar ut hela telefonen (något de aldrig kan stoppa ändå), vilket jag förstås aldrig skulle göra.



Det här är ungefär samma hjärndöda logik som streamingtjänsterna använder sig av. Jag köpte ett års HBO Max. Sedan åkte jag till Japan i ett år. Big mistake. Regionsspärren satte kvickt stopp för allt tittande. Det gick inte ens att logga in. Detta trots att jag betalat i förväg och mina ögonglober är desamma, oavsett om de befinner sig i Sverige eller Japan.



Nej, som den enda vuxna i rummet i hela den här soppan avslutar jag med detta: Kära Voi, om jag någon gång blir rik tänker jag ha sju mobiler, en per veckodag. Om det inte passar er så tar jag mina mobiler till någon som accepterar oss för de vi är. Så det så.



Pust, nu är gnället klart. Och om du tar med dig någonting från den här krönikan – glöm aldrig den största förloraren i allt detta: Mina fötter. Nu måste jag antagligen börja GÅ till mina vänner.



Ps. Innan någon anklagar mig för att utnyttja mina journalistiska Frimurar-Illuminati-krafter för att mobba Voi till att ändra ärendet i min fördel – ärendet avslutades innan jag skrev detta. Jag fick återstoden av mitt Voi-pass återbetalat. Pengar som nu får gå till någon av konkurrenterna istället. Gå till någon av konkurrenterna. Där har vi det där hemska ordet igen. Gå.



Usch.