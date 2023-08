Test: Insta360 Go 3 – liten men mäktig actionkamera

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Liten och lätt

Se vad du filmar trådlöst

Enkla och bra fästen

Vikbar skärm Nackdelar Saknar 4k

Fast lagringsmängd

Dyr Omdöme Insta360 Go 3 är en väldigt rolig filmkamera som är redo för nästan vad som helst. Att den är pytteliten och magnetisk ger många kreativa möjligheter att filma precis det du vill. Med nya Action Pod kan du få ännu mer batteritid när det behövs, vinkla upp skärmen så du ser dig själv och bäst av allt – se vad du filmar även när Go 3 är lös. Om du har höga krav på videoupplösning är det här ändå inte rätt för dig, här får du som mest ut 2,7k med 30 fps.

Insta360 har uppgraderat sin actionkamera och senaste modellen heter Go 3. Själva kameran är en tumme stor ungefär och väger endast 35 gram. Den är magnetisk och vattentät. Den filmar riktigt bra och det inbyggda ljudet får också godkänt. De kreativa möjligheterna är nästan oändliga och du får med tre olika stativ direkt i lådan. Se klippet nedan för hela vår recension med både det bra och det mindre bra:

Specifikationer

Produktnamn: Insta360 Go 3

Testad: Augusti 2023

Tillverkare: Insta360

Systemkrav: IOS med systemkretsen A11 eller nyare, IOS 11 eller nyare. Android: exempelvis Huawei Mate 20, P30, Samsung Galaxy S9, Note 9 eller Google Pixel 6.

Anslutning: Usb-c, BLE 5.0, Wifi 5GHz

Storlek: Go 3: 25,6×54,5×23,2 mm, Action Pod: 63,5×47,6×29,5 mm

Vikt: Go 3-kamera: 35 gram, Action Pod: 96,3 gram

Upplösning video (mp4): 2,7K: 2720×1536@24/25/30 fps, 1440P: 2560×1440@24/25/30/50 fps, 1080P: 1920×1080@24/25/30/50 fps

Upplösning stillbilder (insp/dng): 2560 x 1440 (16:9), 2560 x 2560 (1:1), 1440 x 2560 (9:16), 2936 x 1088 (2,7:1)

Lagring: 32, 64 eller 128 GB

Batteritid: 45 min endast Go 3-kameran, 170 min Go 3-kameran med Action Pod.

Övrigt: Röststyrd, 3 fästen medföljer, Go 3-kameran är vattentät ner till 5 meter. Action Pod tål regn.

Pris: 6 217 kronor hos Amazon (64 GB)