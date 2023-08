Baldur’s Gate 3 hyllas – knuffar ned Zelda från tronen

Baldur’s Gate 3 släpptes i early access redan för två år sedan, men först nu står Larians senaste rollspels-epos färdigt. Och spelet, som släpptes skarpt 3 augusti, tas emot med glädjetjut från såväl kritiker som spelare. I skrivande stund kan Baldur’s Gate 3 skryta med skyhöga 97 i snittbetyg på Metacritic, vilket är årets högsta.

Detta betyg innebär att Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (96) åtminstone för stunden får se sig som god tvåa på 2023 års speltopplista. Men Nintendo-spelet aggregerar hela 141 betyg medan pc-versionen av Baldur’s Gate 3 bara hunnit recenseras i sin helhet av 26 medier. Mycket kan således hända på betygsfronten innan det blir dags att kora årets slutgiltiga spel-vinnare.

Och vem vet, kanske kan ytterligare någon titel överraska i racet om toppositionerna. Det får hösten utvisa. Ett av årets mest hajpade spelsläpp – Bethesdas rymdäventyr Starfield – släpps till exempel 6 september.