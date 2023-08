Samsung Galaxy A04s: Billig och plastig mobil

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Billig

Bra batteritid

Godkänd kamera för en budgetmobil Nackdelar Sega prestanda

Halvdan skärm

Trist ljud

Plastigt bygge Omdöme Det finns inte många orsaker att rekommendera Galaxy A04s, förutom just att det är en fullt fungerande mobil för under 2 000 kronor. Men flera andra budgetmobiler är betydligt snabbare, bekvämare och snyggare.

Samsung gör några av världens bästa, och dyraste, mobiler. Även deras halvdyra mellanklassmobiler håller för det mesta hög klass och är mycket populära. Men något ser ut att hända när den koreanska tillverkaren tvingas att vända på slantarna på allvar i budgetklass. Då lyckas Samsung inta alls lika bra.

Förra året testade jag den mediokra Galaxy A13. I år fick jag inte tag på uppföljaren Galaxy A14, utan fick istället spana in dess lillasyskon Galaxy A04s. Vad S står för har jag ingen aning om, och någon “vanlig” Galaxy A04 finns inte. Den är i alla fall prismässigt ett litet steg under Galaxy A13, och de flesta andra budgetmobiler jag testat, med rekommenderat pris precis under 2 000 kronor, och möjlighet att få tag på den för 1 700 till 1 800 kronor om du letar runt lite efter en bra deal.

Men är det en bra deal, ens till det priset? Jag är skeptisk. Det är en tung och bred mobil, byggd helt i svettig blanksvart plast, som drar till sig fett, damm och fingeravtryck. Tjocka skärmkanter runt en 6,5 tums skärm gör den opraktisk att greppa. Men dess volymknappar och på-knapp med inbyggd fingeravtrycksläsare är väl placerade, har tydlig mekanik och är lätta att hitta. En släde på sidan för dubbla sim rymmer också en separat micro sd-kortplats.

Gammalt och budget på insidan

Galaxy A 04S bygger på Samsungs egna systemkrets Exynos 850 som redan när den kom 2020 inte var särskilt imponerande. Det är samma krets som gjorde mig besviken i Galaxy A13, och den klarar sig inte bättre här. Särskilt eftersom du bara får 3 gigabyte ram-minne i den grundmodell som är vanligast i svenska butiker.

Skiftningarna i olika betraktiningsvinklar är så påtagliga att den kan skönjas även här, där jag bara vinklat bort skärmen en aning. Mattias Inghe

Jag kan inte ens köra Geekbench-mätningar på den, då den appen har 4 gigabyte ram-minne som systemkrav. Och de mätningar jag kan köra ger mig inga betryggande siffror. Du får också bara 32 gigabyte lagring, med både låg läs- och skrivhastighet. Stora appar kan ta lång tid att starta på grund av det. För att inte tala om en systemstart av hela telefonen.

Att surfa på tunga webbsidor går hackigt och det är mini-fördröjningar lite överallt i gränssnittet, som för att få upp ett tangentbord och börja skriva text. Det kan vara en vanesak, men när det finns mobiler i prisklassen som klarar sig ifrån det mesta av det här, så tycker jag absolut att Samsung borde kunna göra bättre ifrån sig.

Plus och minus för bild och ljud

Skärmen är en 720p-panel som är skarp nog för det mesta, men lite finstilt text kan bli pixlig att läsa. 90 Hz bildfrekvens hade kunnat göra scroll och navigering smidigare, om inte telefonens prestanda satte stopp för det. Och jodå, ibland blir det en förbättring. Den har en panel av pls-typ, vilket gör att den har tydliga skiftningar i kontrast i betraktningsvinklar runt 45 grader, men i gengäld har den högre kontrast rakt framifrån än de flesta ips-skärmar. Och lite extra kontrast kan behövas, med tanke på att den har medioker ljusstyrka på som bäst ungefär 380 cd/m2. Du får kämpa för att se något på skärmen om det är ljust ute.

Automatisk ljusstyrka gör inget för att boosta ljuset ytterligare, och använder selfie-kameran istället för en separat ljussensor, vilket drar batteri. Skärmens färger är nära srgb-klass, men inte mycket mer, och jag upplever färgerna som neutrala och naturliga, det är inga tydliga blå- eller rödstick i bilden.

Du får bara en monohögtalare i botten. Den låter tydligt för röster, men är allt annat än njutbar för musik och film. Jag förväntar mig å andra sidan inte så mycket mer i budgetklass, även om just Samsung brukar vara bra på ljud även i sina steget dyrare mobiler. Vill du ansluta hörlurar kan du göra det med traditionellt analog plugg, då 3,5 millimeters headset-uttag sitter bredvid högtalaren i botten.

Usb-port med långsam laddning, en trist monohögtalare och hörlursuttag i botten. Mattias Inghe

Android 13, numera

När Galaxy A04s lanserades så hade den Android-version 12. Numera skeppas den med Android 13 och egna gränssnittet One UI 5.1, men det innebär att en av dess två utlovade Android-versioner är ”förbrukad”. Du kommer få Android 14 tids nog men om du får fler uppdateringar efter det är mer oklart. Det är i och för sig fullt normalt i budgetklass, men då Samsung har bästa uppdateringspolicyn på sina dyrare mobiler hade det varit välkommet att se samma här.

One UI 5.1 är ett funktionsrikt gränssnitt, men det har skalats av något för denna lågpresterande mobil, så du har inte sidomeny aktiverad för snabbåtkonst till delad skärm och dubbla appar, till exempel. Jag antar att Samsung vill undvika att locka folk till att utnyttja det med tanke på hur lite minne telefonen har.

Kamerorna på baksidan är tre till antalet, en 50 megapixels huvudkamera, en två megapixel makro och en stödsensor för djupseende. Vidvinkelfoto får du klara dig utan, men kamera-appens 2x-.läge för zoom ger en enkel digital inzoomning som fortfarande ger god bildkvalitet. I dagsljus klarar sig kameran bra, med naturlig färgbalans och god dynamik och detaljer både i skuggor och högdagrar.

Den kan vara svår att ta snabba actionbilder med, då fokusen är lite släpig, men med stadig hand och tålamod kan bilder bli skarpa. Porträtt och självporträtt blir bägge snygga tack vare ai-baserad ansiktsdetektering, men med allt som inte är en människa får den problem med kantdetektering. Du filmar som bäst i 1080p och 30 fps, och då med osäker autofokus och inte mycket stabilisering.

Får kämpa på kvällen

Att fota på kvällen och i dunkel inomhusmiljö är ingen vidare upplevelse. Här tappar autofokus lätt bort de sista fem, tio procenten av finjustering, vilket gör att detaljer snabbt blir suddiga, även om en landskapsbild fortfarande ser okej ut. Det är också vissa problem att hålla vitbalansen neutral och mörka ytor kan ibland bli flammiga.

Kamerorna, en av få saker som håller god baskvalitet i mobilen. Mattias Inghe

Med måttliga prestanda, strömsnål pls-skärm och 5 000 milliamperetimmar batteri bör i alla fall batteritiden bli bra. Och jodå, jag kan strömma film nonstop från frukost till middag på full ljusstyrka, eller mejla och surfa ännu längre om jag dämpar skärmen något. Den stödjer enligt specifikationerna 15 watts usb-laddning, men ingen laddare medföljer. Med en 20 watts Samsung-laddare jag hade liggande gick jag från noll till 30 procents batteri på en halvtimme, och du får räkna med väl över två timmar för att nå full laddning. Inte direkt snabbt, men du behöver å andra sidan inte ladda den stup i kvarten.

Du får wifi 5-stöd och 4g-uppkoppling, och bägge verkar snabba och stabila. Mer än så tycker jag inte behöva i en budgetmobil. En del smartphones i denna prisklass försöker envetet erbjuda 5g, och då får de kompromissa med annat för att hålla priset nere. Men jag vet inte vad Samsung hade kunnat banta bort på Galaxy A04s och fortfarande vara körbar, så det är nog bra att de tyglat dig på den punkten.

Det här är en mobil som bara knappt är användbar, och det finns klart bättre alternativ. Vill du verkligen spara pengar och hittar den ännu billigare än standardpriset 1 980 kronor, så kan det gå att slå till, annars skulle jag rekommendera att du spanar in konkurrenterna.

Specifikationer

Produktnamn: Samsung Galaxy A04s

Testad: Augusti 2023

Kontakt: www.samsung.se

Systemkrets: Samsung Exynos 850

Processor: 8st Cortex A55 2 GHz

Grafik: ARM Mali-G52 MC1

Minne: 3 GB

Lagring: 32 GB, plats för mikro sd

Skärm: 6,5 tum pls, 720×1200 bildpunkter, 90 Hz

Kameror: 50 megapixel + 2 megapixel makro + djupsensor med led, 5 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, wifi 5, bluetooth 5.0, gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 13 med One UI

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare på sidan

Batteri: 5 000 mAh, 12 tim 20 min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 17 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 31 tim samtal

Batteriladdning: 15 W usb c, laddare ingår ej

Storlek: 16,47 x 7,67 x 0,91 cm

Vikt: 195 gram

Rek. pris: 1 980 kr

Aktuellt pris: 1 745 hos Telefonshoppen

Prestanda

Antutu Benchmark: 132 091 poäng

Geekbench 6: Ej mätt

Geekbench 6 en kärna: Ej mätt

3dmark Wild Life: 494 poäng

Lagring, läsning: 225 MB/s

Lagring, skrivning: 147,1 MB/s