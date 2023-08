Test: Skullcandy Crusher ANC 2 får ditt huvud att skaka

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Bra ljud

Lång batteritid

Bra app

Mycket bas Nackdelar Knapplayouten irriterar med många feltryck

Något klen brusreducering Omdöme Det låter mycket om Skullcandy Cruscher ANC 2. Det finns tillräckligt med bas i de här hörlurarna för att du ska få huvudvärk. Vilket är både bra och mindre bra. Vad som är bra är att ljudet är dynamiskt, levande och att basnivån går att ställa in. De låter även mycket bra vid telefonsamtal. Något klen brusreducering och plottrig knappsats dra ned betyget en smula.

Bästa pris idag: Skullcandy Crusher ANC 2

Återförsäljare Pris $199.00 Till butik Skullcandy $229.99 Till butik

Skullcandy Cruscher ANC 2 sorterar in i familjen “over ear”. Kåporna är tillräckligt stora för att helt omsluta dina öron. Det har sina fördelar. En av dem är att de utöver elektronisk brusreducering även ger mekanisk sådan. Crusher ANC 2 har fyra stycken mikrofoner som lyssnar på yttre ljud som sedan aktivt stängs ute. Du kan även ställa in brusreduceringsnivån på tyst, hörsel och mittemellan.

Missa inte: Stort test av brusreducerande hörlurar (on-ear)

Brusreduceringen gör liten skillnad

Vad som är skumt är att det inte är sådan stor skillnad mellan de olika lägena. Med brusreduceringen påslagen är skillnaden försumbar jämfört med när den är avstängd. Det blir mer påtagligt om du exempelvis befinner dig i en bil, men den står sig slätt jämfört med Apples Airpods Pro, som har sjukt bra brusreducering. Därmed inte sagt att brusreduceringen är kass, tvärtom, men det har mer att göra med att hörlurarna smiter tätt runt öronen än elektroniken.

Vilket osökt leder oss in på passform. Det är inget fel på den. Cruscher ANC 2 väger 330 gram, en lättviktare om du exempelvis jämför med Apples Airpods Max som väger dryga 50 gram mer, men de väger 80 gram mer än exempelvis Sonys WH-1000XM5. Med detta sagt är de ändå inte jobbiga att bära på huvudet, men om du tycker att Sonys väger för mycket då är de här helt fel för dig. Själva kåporna är mjukt vadderade och smiter fint åt runt öronen.

Kåporna är mjukt vadderade och hörlurarna är mycket bekväma – även under längre perioder.

Hörlurarna ansluts trådlöst via bluetooth. Du kan parkoppla dem till två olika enheter, vilket gör det enkelt om du sitter vid datorn och sedan ska ut på äventyr och vill lyssna genom telefonen. Du kan också ansluta dem via 3,5-millimeters kontakt. Det sistnämnda gör att du kan använda dem om du spelar in musik och inte vill ha lagg, något som bluetooth-anslutning ger.

50 timmars lyssnande

Och visst kan du använda hörlurarna länge. En laddning ger dig upp till 50 timmar lyssnande. Så hur låter det? Skullcandy har något som kallas för Crusher Bass, vilket ger ett sjuhelsickes pumpande basljud. Om du skruvar upp funktionen till högsta nivån tar basen över hela ljudbilden – på ett dåligt vis. Det är ungefär som en brödrost; den går att skruva upp till max, men då får du brända, inte rostade, mackor. Fast smaken är som sagt delad.

Men ställ in den på en typisk svensk lagomnivå och det låter riktigt bra. Crusher ANC 2 kan för övrigt analysera din hörsel och sedan ställa in equalizern efter dina örons förmåga att höra (eller inte höra) vissa frekvenser. Detta kan du göra i den föredömligt trevliga appen. Blir det någon skillnad? Mja, låter musiken bättre efteråt eller är det bara jag som inbillar mig? Jag vill ändå tro att det blev bättre. Om inte annat är det en rolig funktion som dessutom visar i vilket register din hörsel är sämre i.

Appen låter dig göra allt möjligt spännande, som att testa din hörsel.

Spridda kontroller

Vad jag har svårt för är kontrollerna som är utplacerade på bägge kåporna. Det blir en himla massa långa eller korta tryck beroende på vad du vill göra och det är inte alltid lätt att hitta rätt knapp. Många feltryckningar blir det. Just när det gäller kontroller placerade på hörlurarna är Marshall Headphones styrkors ett exempel fler borde ta efter. Det minskar plottrigheten och är föredömligt enkelt att använda.

Antalet knappar gör det enkelt att trycka fel.

Bortsett från detta, vilket också i viss mån är en vanesak, är Skullcandy Crusher ANC 2 riktigt bra och kan rekommenderas. Brusreduceringen fungerar, men det verkar som att hörlurarnas passform har större betydelse än elektroniken. Oavsett vilket är ljudet riktigt bra – även vid telefonsamtal, där uppringaren ofta påpekat att ljudet är riktigt bra. Och de är riktigt sköna att bära.

Jag kan tänka mig att fans av hiphop och edm kommer att älska det fläskiga basljudet som Skullcandy Crusher är kapabelt till. Själv ställer jag in det på lagom, drar ned volymen ett snäpp eller två och bara njuter av det fina ljudet.

Specifikationer

Produkt: Skullcandy Crusher ANC 2

Testad: Augusti 2023

Anslutningar: Bluetooth 5.2

Systemkrav: IOS eller Android

Tillhörande app: Ja

Aktiv brusreducering: Ja

Mikrofon: Ja

Stöd för röststyrning: Ja, Google Assistent

Anslutning via ljudkabel: Ja (kabel medföljer)

Färg: Svart

Vikt: 332 gram

Vikbara: Nej

Plattbara: Ja

Batteritid utan brusreducering: Upp till 50 timmar

Cirkapris: 2 490 kronor hos Amazon