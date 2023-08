HBO Max blev “Max” – då försvann miljoner användare

Warner Bros Discovery tappade 1,8 miljoner användare efter att HBO Max förvandlats till bara “Max” på utvalda marknader. Det skriver The Verge, som citerar företagets senaste kvartalsrapport.

Enligt företaget ska mycket av tappet handla om dubblettkunder som haft både Max och Discovery Plus innan sammanslagningen ägde rum. En annan anledning uppges vara väntade avhopp efter den extremt hajpade och väl mottagna tv-serien The Last of Us.

Nu väntar en global expansion för den nya “supertjänsten” Max, som kommer att lanseras i Sverige under nästa år.