Galaxy Tab S9 Plus 5G: Kvalitet som kostar

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snabbaste Android-plattan

Fantastisk skärm och bra ljud

Mångsidigt gränssnitt och handhavande

Tunn och välbyggd Nackdelar Sämre apputbud och prestanda jämfört med Ipad Pro

Priset Omdöme Denna mittenplatta av tre från Samsung utmanar på allvar Ipad Pro. Inte med samma brutala prestanda eller rätta apparna för proffsigt skapande, men som mångsidig produktivitetsplatta för den som tar sig att lära sig alla finesserna den är den lysande. Ny ljusstark skärm och vattentät konstruktion är plus i kanten.

Det var de vikbara mobilerna Galaxy Z Flip 5 och Galaxy Z Fold 5 som fick mest uppmärksamhet, samtidigt släppte också Samsung sin nya familj av påkostade surfplattor i Galaxy Tab S-serien. Tre till antalet, med storleken som den främsta skillnaden mellan dem, är Galaxy Tab S9, S9 Plus (eller S9+) och S9 Ultra väldigt påkostade och utrustade med egenskaper i elitklass. Det är egentligen bara Samsung som utmanar Apples Ipad-modeller i den högsta klassen av plattor.

Nu har jag testat Galaxy Tab S9 Plus, mittenmodellen med 12,4 tums skärm, och ett pris som får mig att fundera över mina livsval och varför jag inte är miljonär. Den kommer i flera olika minneskonfigurationer, och med eller utan inbyggt 5g-modem.

Billigaste basmodellen med åtta gigabyte ramminne och 128 gigabyte lagring säljs inte ännu, utan det är 12/512 gigabyte i den som går att förbeställa. Men då till specialpris, samma som 12/256 gigabyte, 15 790 kronor. Eller 17 790 kronor för min testade modell som också har 5g-stöd.

Den är billigare i andra butiker än i Samsungs egna webbshop, ungefär 1 000 kronor kan du då spara. Men det är fortfarande brutalt dyrt. Ska man jämföra de tre S9-plattorna så är det mest relevant att titta på Ipad Air och de två Ipad Pro-modellerna. Det blir inte rakt av, eftersom de har andra mått och minnesalternativ, men den är aningen dyrare än en 11 tums Ipad Pro, men billigare än 12,9-tumsmodellen.

Hårdvaran passar utmärkt för mustitasking, den stora skärmen också. Mattias Inghe

Prestanda

Hur står den sig mot Apples topp-plattor? På vissa sätt bättre, på andra ligger den klart efter. Uppenbart är processor och prestanda. Medan Ipad Pro har laptop-prestanda med M2-processor är Galaxy Tab S9-serien driven av Snapdragon 8 gen 2, av samma specialversion som sitter i Samsungs Galaxy S23-mobiler. Snabb för en mobil och klart snabbaste Android-surfplattan, men det är inget snack om att Apple har övertaget där.

Och Ipad OS utnyttjar det med en bred svit av professionella appar för produktivitet och skapande, från 3d-modellering och illustration till videoredigering och musikproduktion. Det kan inte Android-sidan matcha i dagsläget, det finns en del bra appar men inte alls lika många, och de drunknar i Google Play bland appar som funktions- och gränssnittsmässigt passar bättre på en mobil med tumstyrning och liten skärmyta.

Snabb minnestyp och snabb lagring bidrar också till en pigg hantering av allt från appar och stora dokument till medietunga och dynamiska webbsidor. Med de goda multitaskingegenskaperna i systemet kan annars minneshanteringen bli lidande. Det ska senare börja säljas en billigare version av plattan med åtta gigabyte ram. Jag tior nog att det kan vara ett misstag att skaffa den, då är det lättare att gå i minnestaket med många bollar i luften.

Bra balans mellan extra ljus och strömsparande i den automatiska ljusstyrkan. Det är alltid tydligt skärm. Mattias Inghe

Skärm

På plussidan vill jag ge beröm till Samsung för skärmen, som är fenomenal. En bländande vacker amoled med 2800×1752 bildpunkter vilket ger 266 punkter per tum, och du får huka över den och stirra på extremt nära håll för att skönja några enskilda pixlar. Eller hala upp ett förstoringsglas. Med upp till 120 Hz dynamiskt bildfrekvens och snabb pek- och pennavläsning flyter navigering och scrollning på snabbt och direkt.

Med färgomfång som överskrider dci p3-klass i panelen, hög färgkorrekthet och oled-teknikens absoluta kontrast blir nyanseringen perfekt för fotoredigering, och hdr-bild i filmer och spel intensiv, detaljerad och inlevelserik. Du får stöd för hdr10+, och en ljusstyrka i plattan som ingen annan kan matcha.

Grundljusstyrkan ligger på knappt 500 cd/m2, men det ska gå att pressa upp mycket högre än så, upp till hela 1 750 cd/m2 enligt Samsung själva. Det skulle vara rent bländande ljusstarkt på den armlängds avstånd som du håller en platta. Det är siffror som vi snarare ser mer av i en bra tv, vilken du befinner dig längre ifrån.

Lyckligtvis är det bara tillfälligt vid behov, i solljus eller vid hdr-visning som det automatiskt aktiveras. Om det verkligen når upp till de nivåerna är omöjligt att mäta. I alla fall för mig. Men slutresultatet är en platta som jag kan titta på film och surfa på ute i sommarsolen och det ser bra och tydligt ut även om jag inte uppsöker skugga. Här hjälper det också att ytan framför skärmen har god antireflexbehandling.

Vackra färger, mycket kontrast och extra ljusboost för hdr. Mattias Inghe

Ljud

Fyra rundriktade högtalare signerade AKG ger rikt och detaljerat ljud och passar både för horisontellt och vertikalt läge. Jag spelar filmtrailers med rätta trycket och surroundeffekt, och musik med välbalanserad stereo, dynamik och mycket detaljer. Det är givetvis Dolby Atmos-stöd i plattan, och ett speciellt läge för Atmos för spel, som automatiskt ska kunna detektera och optimera ljudet. Jag har ingen aning om hur det fungerar, eller om det fungerar. Jag vet bara att det låter bra. Om det är på grund av intelligent mjukvara eller på grund av bra grundhårdvara låter jag vara osagt.

Skärmen är täckt med Gorilla Glass, men det är inte specificerat vilken sort. Det skyddande glaset ger ett visst regnbågsskimmer åt ytan i snäva betraktningsvinklar. Det kan jag leva med för lite bättre skydd mot elementen. Och på tal om det, plattan är helt vattentät, med ip68-klassning dom gör att den kan sänkas med till 1,5 meters djup i en halvtimme. Det hade inte förra generationen, och det matchas inte heller av Ipad Pro.

Den 5,7 millimeter tunna plattan är byggd i solid aluminium med räta vinklar, tydliga knappar och en sim-kortslucka på ena sidan (bara för mikro sd-kort på wifi-modellen), hål för högtalare på kortsidorna, och en väldigt styv konstruktion. Det känns som ett solitt stycke metall, men det är givetvis ihåligt och rymmer mängder av teknik.

De räta vinklarna gör att plattan inte är den mest bekväma att greppa, men den är komfortabel nog. Mattias Inghe

Ergonomi

Det är lite högre prioritet på elegant design än på bärbar komfort. Jag hade gärna sett avrundade kanter på baksidan för bättre grepp och även droppformad övergång från sidan till skärmytan. Men obekväm är den inte. Jag bär runt på den hela dagen och surfar, mejlar, kollar Facebook och tittar på film.

Det som blir jobbigt är att spela spel med konsol-liknande kontroller på skärmen. Dels för att de är anpassade för mobiler och det blir ett spänt grepp efter ett tag, dels för att grafiktunga spel får systemkretsen, och därmed även delar av chassit att bli jobbigt varmt.

Kylningen är effektiv, och Galaxt Tab S9 Plus tappar inte mycket prestanda över tiden i ett stresstest, men ska du ha den som gaming-enhet så bör du skaffa ett fodral med ställ och en trådlös spelkontroll till den. Ett ställ kan vara bra i vilket fall som helst, för den är som alla dyrare Samsung Galaxy-enheter utmärkt att konvertera från handhållet läge till andra sätt att jobba.

Framför allt blir den med rätt tangentbordstillbehör en fullt fungerande laptop. Det är lätt att växla till Dex, Samsungs Windows-liknande skrivbordsgränssnitt med muspekarkontroll och fritt flytande fönster. Dex kan aktiveras på plattan, eller på en fast eller trådlöst ansluten extern skärm.

Här får du en del appar som kan kontrolleras bra med mus och tangentbordskommandon, framförallt mobila Microsoft Office, och webbläsaren. Det är inte lika funktionsrikt som en vanlig Windows-dator, men du kommer mycket långt med det. Som en Chromebook, på ett ungefär. Och med bättre stöd för Android-appar.

Dex är ett av Samsungs ess i rockärmen. Här har jag anslutit orimligt stort tangentbord och mus med Bluetooth och kör Office-appar, webbläsare och smått och gott annat lika smidigt som på en riktig dator. Fast med 12-tumsskärm, så det blir lite litet. Mattias Inghe

Delad skärm och smart penna

Samsung har under flera år byggt på multitasking-stödet även för vanliga surfplatteläget i Tab S-plattorna, och här finputsats det ytterligare från tidigare generationer. Det är lätt att få fram upp till tre appar i delade fönster och ännu fler fritt flytande. Visst blir snabbt rörigt, men med en taskbar i botten så snabbas navigeringen upp.

Medföljande pekpennan S-pen håller toppklass, och har fått ett par förbättringar. Den har bluetooth-anslutning till plattan och är direkt parkopplad. Den fästs på plattan på baksidan, och laddas också trådlöst där. En förbättring mot tidigare är att du nu kan fästa den i bägge riktningarna och batteriet laddas. I Tab S8-plattorna var det vanligt att användare råkade peka pennan fel och inte fick den uppladdad. Penna har nu också samma ip69-klassning som plattan, så vill du rita i badkaret är det inget som hindrar dig.

Du ansluter till Internet med 5g eller med wifi 6e, och det är snabb och stabil uppkoppling med god mottagning på bägge. Jag hade kanske hoppats att Samsung hoppat på wifi 7-tåget vid det här laget, men varken nya vikmobilerna eller plattorna har fått den uppgraderingen som en del konkurrenters mobiler har.

Du kan logga in på plattan snabbt och smidigt med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, men ansiktsscanningen har inte id-godkänd biometri. Så vill du till exempel ha bankinloggning i plattan så är det med fingeravtrycksläsare inne i skärmen du får göra det. Den sitter lite jobbigt placerad för att logga in med plattan horisontellt, men den sitter bättre till för liggande läge,

Övriga uppgraderingar

Någon större kamerauppgradering får du inte, utan gör sitter fortfarande beskedliga kameror i mellanklass. En 13-megapixels huvudkamera en vidvinkelkamera som växt från sex till åtta megapixlar och en tolv megapixels selfiekamera ovanför skärmen på ena långsidan. De tar helt okej bilder, men gör inget utöver det förväntade. De är mer till för dokumentation, ar och videosamtal än för foto i klass med en Galaxy S23-mobil.

Med IP68-klassning är en regnskur inget att oroa sog för. Mattias Inghe

Med batteri på 10 800 mAh jämfört med 10 090 i Galaxy Tab S8 Plus får jag ungefär samma batteritid. Men det nya högintensiva hdr-boosten gör att tiden för filmströmning kan kortas. Det beror på vad du tittar på och vilken ljusmiljö du befinner dig i. Jag kan i alla fall använda plattan hemma hela dagen från morgon till läggdags, i alla fall så länge jag inte spelar spel eller kör tunga produktivitets-appar.

Laddning av batteriet kan sedan ske hyfsat snabbt med upp till 45 Watts usb-laddning. Men du får skaffa egen laddare för det, det ingår ingen. Jag kan med en kompatibel laddare fylla ett tömt batteri på ungeför en och en halv timme. Den verkar ta lång tid på sig med de sista 20 procenten, antagligen för att det är mer skonsamt för batteriet.

Och det kan ju vara bra, för spenderar du de summor pengar som Samsung vill ha för en Galaxy Tab S9 Plus, så ska den väl rimligtvis hålla ett tag. Samsung generösa Android-uppdateringspolicy på fyra stora generationsuppdateringar gäller även på Tab S9-serien. Om det innebär att en Android 14-uppdatering kommer snart är dock mer oklart, Samsung kan behöva tid på sig att anpassa egna OneUI-gränssnittet. Men det är en trygghet för framtiden som en så hör dyr pryl kan behöva, hur bra den än är.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Tab S9 Plus 5G SM-X816

Testad: Augusti 2023

Tillverkare: Samsung

Systemkrets: Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy

Processor: Kryo Prime 3,36 GHz, 4 st Kryo Gold 2,8 GHz, 3st Kryo Silver 2 GHz

Grafik: Adreno 740, 719 MHz

Minne: 12 GB

Lagring: 256/512 GB, plats för mikro sd

Skärm: 12,4 tum blank amoled, 2800×1752 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 13 megapixel + 8 megapixel vidvinkel med led bak, 12 megapixel vidvinkel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c med video ut

Kommunikation: 5g (tillval), wifi 6e, bluetooth 5.3

Operativsystem: Android 13 med One UI

Övrigt: Pekpenna S-pen ingår, Dex skrivbordsgränssnitt, vattentät (IP68)

Batteri: 10 900 mAh, 14 tim 20 min videoströmning (hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 14 tim blandad användning (låg ljusstyrka, 120 Hz)

Batteriladdning: Upp till 45 W usb, laddare ingår ej

Storlek: 28,54 x 18,54 x 0,57 cm

Vikt: 586 gram

Rek. pris: Från 13 290 kr

Pris, testad modell: 16 790 kr (5G, 512GB) hos Komplett

Prestanda

Antutu Benchmark 10*: 1 549 348 poäng

Geekbench 6: 5 738 poäng

Geekbench 6 en kärna: 2 125 poäng

Geekbench 6 compute: 9 437 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 14 663 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 3 915 poäng

Lagring, läsning: 3 529 MB/s

Lagring, skrivning: 2 972,3 MB/s

*Endast jämförbart med andra Android-plattor, inte Ipads