Meta kan släppa lös chattande AI-personligheter

AI-chattrobotar som ger reserekommendationer, hjälper till med Instagram-filter och guidar till funktioner på Metas olika plattformar. Det kan bli verklighet med start redan nästa månad om vi får tro källor till Financial Times (via The Verge).

Robotarna uppges få distinkta personligheter som gör dem mer spännande att interagera med – exempelvis en som ska prata som Abraham Lincoln. Tanken med dessa är – förutom att konkurrera om användarnas skärmtid – att visa Metas framsteg på AI-området.

Meta och vd Mark Zuckerberg har inte hymlat om de ambitiösa satsningar som görs på artificiell intelligens inom ramen för företagets olika tjänster. Huruvida de nya, personliga AI-chattrobotarna hittar en naturlig plats i plattformarnas ekosystem kan vi få en första fingervisning om ganska snart.