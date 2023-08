Pikmin 4: Smarta nyheter gör Nintendos blomsterkrig bättre än någonsin

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Beroendeframkallande upplägg

Begränsat flerspelarläge Omdöme Pikmin 4 påminner en hel del om sina föregångare, men ett par välkomna förbättringar och nyheter – inte minst rymdhunden Oatchi – gör mycket för helheten. Låt er inte skrämmas av fyran i titeln, för det har aldrig tidigare varit ett bättre tillfälle att hoppa in i Pikmin-världen.

Pikmin är en märklig spelserie. Inte för att upplägget osar slavarbete och massmord av små söta blomfigurer, utan för att serien är inne på sin fjärde del trots att spelen vanligtvis säljer långt under Nintendos andra succéer. Det känns som om Nintendo bryr sig mer om Pikmin än vad spelarna faktiskt gör. Men del fyra kanske blir vändningen?

Välbekanta blommor

Trots att över 20 år passerat sedan Pikmin gjorde entré i spelvärlden, är grunderna i Pikmin 4 välbekanta för de som testat någon tidigare del av serien. I rollen som en liten utomjordisk filur som kraschlandat på en jord-liknande planet är det spelarens uppgift att samla ihop resten av besättningen och material för att laga skeppet – och rädda Olimar, hjälten från de tidigare spelen.

För att lyckas med detta ska en ständigt växande skara färgglada Pikmins användas på rätt sätt. Röda eldtåliga, gula elsäkra, blå vattenplaskande och så vidare används för att lösa pussel och problem eller spöa fiender. Men det är viktigt att vara försiktig och skicka ut rätt Pikmins mot rätt mål, annars kan det snabbt spåra ur och resultera i massmord av söta blomfigurer.

Oatchi, apport!

Lyckligtvis finns det numer en modig hundliknande krabat vid namn Oatchi som mer än gärna hjälper till med både pusslande och strider. Pikminsen kan till och med hoppa upp på den lilla vovven och rida runt i full fart eller ta sig över vattenhinder. Gullighet på hög nivån. Sannolikt den högsta.

Under äventyrets gång kan Oatchi och huvudpersonen uppgraderas på olika sätt. Det gäller främst Oatchi som till exempel kan lära sig nya egenskaper, få mer hälsa och bli starkare. Huvudpersonen i sin tur kan tillverka hjälpmedel, både i form av bättre utrustning och engångsföremål. Avancerat är det inte, men att prioritera vilka förbättringar som är viktigast ger ett välkommet djup.

Välkommen Nintendos droghandel

Men även med en uppgraderad Oatchi till hjälp är det ingen söndagspromenad att knata runt på banorna i jakt på skatter, resurser och hemligheter. Förutom fiender väntar små pussel bakom varje hörn. Pussel som måste lösas med Pikmin-hjälp för att kunna nå nya områden.

Elstängsel ska förstöras, böcker måste puttas ned för att bli ramper och små dammar behöver frysas till is för att andra sidan ska kunna nås. Nya Pikmin-sorter innebär vanligtvis att nya områden i tidigare besökta platser kan nås. Lite klassiskt Metroidvania-stuk, helt enkelt.

Och det är just där Pikmin 4 glänser. Upptäckarglädjen är enorm och jag vill hela tiden utnyttja varje speldygn till max för att utforska så mycket som möjligt av banorna i jakt på nya roliga skatter. Det är också kul att titt som tätt överraskas av hur alldagliga föremål som välta blomkrukor och trådrullar förvandlas till stora hinder eller smarta hjälpmedel. Att utforska världen i Pikmin 4 blir aldrig tråkigt; Nintendo har verkligen bemästrat känslan av ”bara lite till”.

Fina fiskar och sköna blommor

Alla lyckade inslag till trots är det ändå grafiken som överraskar mig mest i Pikmin 4. Att Switch inte är en stark konsol är ingen hemlighet, men på senare tid har det varit extra uppenbart även i storspel skräddarsydda för konsolen. Men icke här.

Självklart är det fortfarande Switchen som målar upp spelvärlden, men tack vare smarta lösningar och rätt prioriteringar är bilden är skarp, smidig och full av detaljer. Att antalet pixlar lämnar en del att önska gör inte särskilt mycket när miljöerna är så smart designade och fyllda med härliga detaljer.

Typiskt otypiskt Nintendo

Det enda negativa med de relativt detaljerade miljöerna är att de kan bli plottriga i handhållet läge, inte minst på en Switch Lite. En helrenoverad och betydligt mer flexibel kamera än förr hjälper visserligen en hel del, både med navigering och att uppskatta miljöerna, men att hålla koll på alla Pikmins är ändå inte helt lätt. Att vissa möter sitt öde på grund av svårtydda hinder är bara att acceptera. Men lite ont i hjärtat gör det ändå.

Att jag bryr mig så mycket om Pikminsen och Oatchi leder dock till en skarp kontrast till teamet jag försöker rädda. Det är platta plankor som, efter de räddats, inte gör mycket mer än står still vid skeppet och babblar in absurdum. Varför ska Nintendo alltid klämma in konversationer som är tre gånger längre än nödvändigt? Att allt snack ofta ackompanjeras av jobbigt långa laddtider gör inte saken bättre.

Ninten-do it again

Men som sagt, Nintendo är mästare av smart design och roliga inslag som gör det svårt att sluta spela – något som i högsta grad gäller Pikmin 4. Spelet må inte vara någon revolution jämte seriens tidigare delar, men den nya kameran, finslipad kontroll och den härliga rymdhunden gör mycket för helheten. Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att hoppa in i Pikmin-världen än nu.

Pikmin 4

Testat: Juli 2023

Genre: Strategi

Utvecklare: Nintendo

Utgivare: Nintendo

Plattform: Nintendo Switch

Storlek: 10,5 GB

Pris: Kostar från 579 kronor på Prisjakt