Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Förstklassig konstruktion

Bra prestanda

Lång batteritid

Användbar programvara Nackdelar Alldeles för dyr

Stort veck i huvudskärmen

Obehaglig, tung form

Kamerorna är dåliga för priset Omdöme Galaxy Z Fold 5 är en mycket bra vikbar telefon, men den är fortfarande en nischad och dyr enhet. Samsungs vikbara mjukvara imponerar, men kamerorna är en besvikelse.

Pris vid testtillfället

$1,799.99

Jag är bortskämd eftersom jag har tillgång till många nya telefoner (det är mitt jobb), men Z Fold 5 är den femte vikbara telefonen i bokstil från Samsung sedan 2019 – och saker och ting känns ganska bekanta.

Det här är en enhet som ser ut och känns som Z Fold 4 och till och med Z Fold 3, men den är fortfarande den bästa vikbara telefonen i bokstil som du kan få trots den ökade konkurrensen från Google Pixel Fold (inte lanserad i Sverige), Huawei Mate X3 och Vivo X Fold 2.

Samsungs programvara är nyckeln. Den är den bästa på marknaden tack vare appformatering, användbar flexibilitet och kompatibilitet med S-Pen.

Du bör dock fortfarande fråga dig själv om du verkligen behöver en vikbar mobil som denna, eftersom Z Fold 5 fortfarande är otroligt dyr. Men om du vill ligga i framkant när det gäller mobil teknik och dessutom vill ha en riktigt bra telefon, då är det den här du ska köpa.

Design och konstruktion

Första Z Fold som går att stänga platt

Robust gångjärnsmekanism

Baksida i matt glas

Z Fold 5 är en förfinad version av Z Fold 3 från 2021, eftersom 2022 års Z Fold 4 knappt förändrade någonting. Den största designförändringen är det faktum att Z Fold 5 stängs helt platt, en bedrift som Samsungs rivaler nyligen uppnådde och som de bara var tvungna att matcha. Det innebär att mindre damm samlas i vecket när den ligger i fickan.

Det är den tunnaste Fold hittills, 13,4 mm när den är stängd, men fortfarande en pappersvikt på 253 gram, tät och formad som en guldtacka.

Min attraktiva “Icy Blue”-recensionsenhet är snygg med en baksida i matt glas som döljer alla fingeravtryck, något som aluminiumsidorna tyvärr inte gör. Du kan också få den i svart, grädde, eller en mindre fläckig blå och grå om du köper från Samsungs webbplats.

Gångjärnet känns också otroligt stabilt och kan hållas öppet i alla vinklar. Denna soliditet bidrar till den mycket förstklassiga känslan hos telefonen, som – otroligt nog – är IPX8-vattentålig så att den kan ta ett dopp i poolen och leva för att berätta historien.

Tack vare den långa och tunna designen som rymmer en tunn yttre skärm är det här en vikbar telefon som även jag med mina små händer bekvämt kan använda och skriva på med en hand. Jag kan inte skriva på de flesta vanliga smartphones med en hand, och definitivt inte på bredare vikbara telefoner som Pixel Fold.

En fingeravtryckssensor monterad på höger sida gör att jag enkelt kan låsa upp telefonen när den är stängd med tummen i ena handen. Den här telefonen är, konstigt nog, lättare att använda i en handske än någon Galaxy S23 eller iPhone 14!

Haptiken är också helt i toppklass – slagkraftig och välklippt när det behövs med tangentbordet, och tillräckligt stark för att kännas i en väska eller ficka. Inga billiga surrande ljud här, bara kvalitet.

Skärm och högtalare

7,6-tums LTPO 120Hz inre AMOLED-skärm

6,2 tum 120 Hz yttre AMOLED-skärm

Dubbla stereohögtalare

Galaxy Z Fold 5 har en mycket bra panel som jag gillade trots det märkbara vecket i mitten.

Andra vikbara tillverkare som Motorola och Huawei har lyckats släta ut detta veck på sina enheter, men Samsungs är fortfarande mycket tydligt. Det är mitt i en 7,6-tums AMOLED-panel som annars ser bra ut. Samsung tillverkar trots allt också en bildskärmar, och det verkar som om de sparar sitt bästa för sina egna produkter.

Skärmen på 2176 x 1812 har LTPO-teknik som gör att den kan uppdateras dynamiskt mellan 1- och 120 Hz beroende på appen eller vad du gör, främst för att spara batteritid. Apparna ser djärva och ljusa ut på en skärm där färgerna poppar upp på ett nästan tecknat sätt i “Vivid”-läget från start. Du kan ändra detta till “Natural” och mixtra med båda för att få den känsla du vill ha.

Samsungs “Eye comfort shield”-inställning gör att skärmen ser mycket sämre ut i sitt försök att balansera blått ljus beroende på omgivningsljuset. Det är inte i närheten av lika bra som Apples True Tone-teknik som är mycket bättre på iPhones.

Tack vare bildförhållandet 21,6:18 är den inre skärmen på Z Fold 5 perfekt för appar i helskärmsläge eller för att titta på två appar sida vid sida. Det är mindre trevligt med video i helskärm, eftersom du får svarta fält i kanterna oavsett om du håller den stående eller liggande. Appar som YouTube eller Twitch är bättre eftersom det finns plats för videofönstret och alla kommentars- eller chattrutor.

S-penna

Den inre skärmen är också kompatibel med Samsungs S-Pen-pennor, som jag kunde testa med det nya tillbehöret Slim S-Pen Case. Det är ett fodral till telefonen som kläms fast och håller en ny platt och tunn S-Pen Fold Edition på baksidan så att du lättare kan bära med dig den. Det är mycket bättre än de dåliga, klumpiga fodralen till tidigare Folds som hade en fullstor S-Pen i dem.

Det känns enkelt att skriva på skärmen tack vare plastlagren, men det är långt ifrån papper. Jag skrev en hel del anteckningar för den här recensionen på den stora skärmen med Samsung Notes, och Samsung har också arbetat nära den populära iPad-appen GoodNotes för att få S-Pen-kompatibilitet till sin kommande Android-app.

Om du skriver mycket anteckningar kommer du att älska att kunna göra det på din telefon på en skärmstorlek som inte är trång – detta är en bättre satsning för S-Pen än S23 Ultra som levereras med en inuti den faktiska telefonen. Det är också praktiskt om du ofta behöver signera dokument, men du kanske också bara vill skicka fåniga teckningar till dina vänner.

På framsidan av telefonen när den är stängd finns en 6,2-tums AMOLED-skärm som kan uppdatera mellan ett mer begränsat intervall på 48-120 Hz i adaptivt läge, men som fortfarande ser bra ut. Jag råkar gilla det gängliga 23.1:9 bildförhållandet eftersom jag har små händer, så det är en vikbar mobil som jag faktiskt kan använda med en hand när den är stängd. Jag kan inte ens skriva med en tumme på de flesta vanliga telefoner eftersom de är för breda för mig, men det är enkelt att göra det på Z Fold 5:s yttre skärm.

Om du har större händer kommer du att kämpa med stavfel och att allt är för litet.

Stereohögtalarna sitter på ovansidan och undersidan av den vänstra halvan av telefonen när du håller den utfälld. De låter fylligt och överraskande detaljerat och gör sig bra med YouTube och spel.

Prestanda

Snapdragon 8 Gen 2 för Galaxy-chipset

12 GB ram-minne i alla modeller

256 GB, 512 GB eller 1 TB lagringsutrymme

Z Fold 5 har samma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-chipset som sitter i Galaxy S23 Ultra och de andra S23-telefonerna. I benchmarking klockas den något under Ultra på Geekbench, men Galaxy Z Fold 5 har nästan felfri prestanda.

Samsung Galaxy Z Fold 5 benchmarks

Appar öppnas och laddas direkt tack vare 12 GB i alla modeller, och du kan få upp till 1 TB icke-expanderbar lagring om du verkligen är sugen på att spendera över 20 000 kronor på en telefon.

Anslutningsmöjligheterna är ordnade med 5g, lte, wifi 6e och Bluetooth 5.3. Det finns också en dubbel nano-sim-kortplats, eller så kan du köra ett esim.

Kamera och video

Kamerorna på Z Fold 5 är dåliga för en telefon i den här prisklassen.

Jag skulle inte säga samma sak om de hittades på en $500/£500 telefon, men med tanke på att Fold kostar över 20 000 kronor, är de helt enkelt inte acceptabla. Färgerna är kraftigt övermättade, särskilt grönt och blått på himlen och i gräset, och de flesta bilder jag tog fick ett neonstänk av Barbie-filmproportioner.

Det bakre huvudobjektivet är en 50Mp f/1.8-sensor med optisk bildstabilisering (OIS). Det gav skarpa, tydliga bilder som är redo att läggas upp på sociala medier, men deras ljusa toner är vanligtvis inte verklighetstrogna.

Jag föredrar bilderna från Samsungs mer mogna tuning på Galaxy S23 Ultra, eller ännu bättre från Google Pixel 7 Pro, som har rikare kontrast och bättre dynamiskt omfång.

Porträttläget är också lite osäkert.

En 10Mp f / 2.2 ultrabred lins är bra för att fånga landskap eller scener när du är nära, men det är sämre än de bästa mobilkamerorna där ute.

Teleobjektivet på 10 Mp f/2,4 har 3x optisk zoom och OIS och är bra för att ta sig in i scener och bibehålla acceptabel bildkvalitet. Men i verkligheten är dessa kameror ingen större förbättring jämfört med en mycket liknande uppsättning på 2021 års Z Fold 3. Här är tre bilder av samma scen genom varje bakre lins:

Du får också en fin 10 mp selfiekamera i den yttre skärmen, och tack vare frontskärmen kan du öppna telefonen helt och använda den som en sökare för att ta en selfie med de bakre kamerorna. Här är en bild tagen med den främre 10Mp-kameran:

Samsungs insisterande på 4 mp under displaykameran i den inre skärmen är fortfarande lite konstigt. Den använder pixlar för att täcka över den när du inte använder den, men selfies med den blir fruktansvärda och den bör bara användas för videosamtal.

Jag gillade att filma och titta på video med Fold tack vare den stora sökaren, och den kan spela in 8K-material med 30 bilder per sekund (inte för att någon av dess skärmar kan spela upp det med den upplösningen). I vanlig full HD med 30 bilder per sekund ser det fortfarande bra ut, stabiliseringen är anständig och färgerna är inte lika mättade som de är med foton.

Batteri och laddning

Batteri på 4 400 mAh

25 W laddning är långsam

Trådlös och omvänd trådlös laddning

Snapdragon 8 Gen 2 är ett av Qualcomms mest balanserade chip någonsin, med hög energieffektivitet. Det gör Z Fold 5 till en telefon som du kan använda hela dagen utan nätanslutning, även om det inte räcker till två hela dagar. Det är helt okej när man har två fantastiska skärmar.

I PC Marks batteritest fick den respektabla 11 timmar och 10 minuter, över en timme mindre än S23 Ultra. Z Fold 5 har bara ett batteri på 4 400 mAh jämfört med den S23 Ultras 5 000 mAh.

Det finns bara en usb-c-kabel i lådan, så du måste köpa en strömadapter på 25W om du vill ladda med full hastighet. Det är långsamt enligt moderna standarder, och den laddade bara till 28% på 15 minuter och 56% på 30 minuter för mig.

Du får också Qi trådlös laddning inbyggd, och du kan trådlöst ladda öronsnäckor eller andra kompatibla enheter med omvänd laddning.

Programvara och funktioner

Android 13

One användargränssnitt 5.1.1

Fem år av mjukvarustöd

Mjukvaran i Z Fold 5 är utmärkt, den bästa som finns för en vikbar telefon. Du får ett valfritt men bra aktivitetsfält som visar dina valda och senaste appar för att snabbt starta dem eller gå in i delat skärmläge.

Två appar är ungefär det du vill ha, men du kan också öppna appar i popup-fönster om du behöver. Jag använde telefonen för att titta på videor medan jag sms:ade, och även för att ha ett videosamtal medan jag höll en jobbchatt öppen.

Hur användbart detta än kan vara, är det vid dessa tillfällen som jag mest känner att vikbara telefoner i bokstil hittar lösningar på problem som bara existerar på grund av deras egna begränsningar.

Samsungs One UI är bra, och du kan hålla saker så enkla eller så anpassade som du vill. Fold levereras med Android 13, men kommer att få upp till Android 17 år 2027. Den kommer även att få säkerhetsuppdateringar fram till 2028, och när du spenderar så här mycket är det trevligt att veta.

Systemet försätter appar i “deep sleep” som stoppar uppdateringar och aviseringar om du inte stänger av den här funktionen, något som kinesiska tillverkare ofta får kritik för, men Samsung gör det också.

Bättre är saker som Game Booster-läget som slås på automatiskt när du spelar för att kontrollera funktioner och prestanda. Det är bra att Samsung inser att Z Fold 5 kan och kommer att användas för mer än produktivitet och arbete.

Slutsats

Galaxy Z Fold 5 är den bästa vikbara enheten i bokstil, trots konkurrens från Google, Huawei, Vivo och Xiaomi. Dessa företag kan ha besegrat Samsung på hårdvara, men styrkan hittas här i programvaran. One UI är mycket bättre och mer användbart än någon av dess rivaler.

Om du kan stå ut med det skyhöga priset kommer du att belönas med en telefon med utmärkt prestanda, batteritid som räcker hela dagen, bra högtalare och, javisst, en enorm vikbar skärm som är fantastisk att använda.

Om du inte gillar den yttre skärmens tunnhet eller enhetens oundvikliga volym bör du fundera på om en vikbar telefon som denna verkligen är något för dig.

