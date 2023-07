Nasa lanserar egen streamingtjänst

Disney Plus, Discovery Plus, Apple TV Plus, det finns en hel del streamingtjänster med plus i namnet, och fler kommer det att bli. Den amerikanska rymdorganisationen Nasa ska lansera en egen streamingtjänst under sommaren, Nasa Plus. Streamingtjänsten kommer vara gratis och annonsfri, och beskrivs av Nasa som familjevänlig.

Nasa Plus ska bjuda på organisationens Emmy-belönade livesändningar, djupdykningar i deras pågående uppdrag i olika serier, dessutom ska en handfull nya serier lanseras tillsammans med tjänsten.

Den nya streamingtjänsten är en av delarna i moderniseringen av Nasas digitala plattformar. Rymdorganisationen kommer även få en ny webbsida och en ny app. ”Genom att omvandla vår digitala närvaro förbättrar vi vår förmåga att berätta om hur Nasa utforskar det okända i luften och rymden,” sa Marc Etkind, en kommunikationsansvarig hos Nasas högkvarter.