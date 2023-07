Twitter byter namn till X

Skriver du X.com i din webbläsare skickas du till Twitter.com. Sent i går kväll började Elon Musk twittra om Twitters omprofilering till X, namnet på en bokstav som han har använt upprepade gånger i sina företagsnamn. Det började med en tweet som sa “snart kommer vi att säga hejdå till twitters varumärke och, gradvis, alla fåglar”, följt av en andra tweet som hävdade “om en tillräckligt bra X-logotyp postas ikväll, kommer vi att gå live över hela världen imorgon.”

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Vid ett tillfälle gick Elon med i en Twitter Spaces-session som heter “No one talk until we summon Elon Musk” och satt tyst i nästan en timme innan han slog på ljudet och bekräftade att han skulle byta Twitters logotyp imorgon, och tillade “vi klipper bort Twitter-logotypen från byggnaden med blåslampor”, detta skriver The Verge.

Musk ska också ha skickat ett email i går kväll till Twitter-anställda där han berättade att företaget skulle bli X och att det var sista gången han skickade e-post från en Twitter-adress.

Bokstaven “X” har funnits på nästan allt Musk gjort de senaste decennierna. X.com var det ursprungliga namnet för Paypal; det finns i SpaceX och återfinns även i vissa Tesla-modeller.