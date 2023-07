MSI Titan GT77 HX 13V: Mäktig spel-laptop med extra allt

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Ruskigt kraftfull

Massor av blixtsnabb lagring

Ljusstark miniled-skärm

Generöst med anslutningar Nackdelar Stor och tung

Batteritiden

Svindlande dyr Omdöme Ska du bara ha det snabbaste du kan köpa för pengar då är MSI:s bastanta 17-tummare MSI Titan GT77 HX 13V ett bra alternativ. Du får också en utmärkt skärm och fantastiskt skönt tangentbord. Men den är mer släpbar än bärbar och den gräver ett djup hål i plånboken.

Tidigare i vår testade jag kraftfulla gaming-laptopen Asus ROG Strix Scar 16, som då blev den snabbaste bärbara dator jag provkört, någonsin. MSI ville inte vara sämre och har nu lånat mig nya Titan G77 HX 13V, med samma tunga processor och ännu tyngre grafik. Och mer av det mesta. Större skärm, mer minne, större ssd och högre pris. Även större mått och högre vikt. Den här datorn har 17-tumsskärm, är 2,3 centimeter tjock och väger hela 3,3 kilo.

Den ser ut som något Batman skulle hala fram i någon av de senare filmerna. En nattsvart och till synes lätt pansarbeklädd best till maskin som både kan användas som dator och som tillhygge. Om det inte vore för att den öppnar upp en kavalkad av regnbågsfärger, såväl i en MSI-logotyp i skärmlocket som bakom de massiva kylningshålen på baksidan och i tangentbordet när jag först startar den.

Det hade nog Gothams hjälte för länge sedan programmerat om till något mer dämpat, vilket han också kan. Det är lätt att göra med medföljande programmet Steelseries GG. Det var också det första jag gjorde med datorn när jag lyckats starta, konfigurera och uppdatera Windows och alla extraprogram. Annars hade jag fått fnatt efter tio minuter.

Tangentbordet är från den danska tillverkaren Steelseries och har högklassiga Cherry MX-tangenter med riktig mekanisk switch, vilket är ovanligt i ett tunt tangentbord i laptop-stil. Det har också högre slaghöjd än vad som är vanligt i en laptop, och en distinkt respons med utmärkt taktil känsla. Det gör också att det skramlar en hel del när jag skriver på det, men det kan jag stå ut med när det känns så bra fingrarna.

Härlig respons i Cherry MX-knapparna. Mattias Inghe

Mycket av allt

Det är också en laptop som du behöver Bruce Wayne-pengar för att ha råd med. För min konfiguration vill MSI ha hela 64 990 kronor och särskilt mycket billigare versioner går inte att få tag på. Det är inte så konstigt när jag tittar på specifikationslistan. Här snålas inte med någonting. Core i9-13980HX är den mest kraftfulla Intel-processorn för laptops just nu, Geforce RTX 4090 med 16 gigabyte minne är det tyngsta mobila grafikkortet från Nvidia.

Det är fullständigt fullmatat med ramminne och lagring, 64 gigabyte ddr5-ramminne och hela fyra terabyte ssd. Det går faktiskt att få in hela 64 gigabyte minne till, två av fyra minnesplatser är lediga. Men lagringen tar upp bägge m.2 pcie-platserna i datorn.

Du får en 17 tums 4k-skärm med mini-led, 144 Hz bildfrekvens, fullt display p3-färgomfång, upp till 1 000 cd/m2 i ljusstyrka och stöd för Vesa DisplayHDR 1000. Den har mini-led för bakbelysningen, en sak som bidrar till större tjocklek och vikt för datorn. Men det ger en nästan oled-liknande upplevelse när jag tittar på film, så det är svårt att klaga på. Mini-led är dock notoriskt problematiskt för spel och vissa jobbsituationer, då belysningen har en tendens att släpa efter lcd-lagret.

Hög ljusstyrka, hög kontrast (syns kanske inte just i denna bild) och hög bildfrekvens, men inte den snabbaste svarstiden. Mattias Inghe

Men MSI:s skärm är bättre än de flesta mini-led jag sett på den punkten. Det är sällan jag känner att jag vill stänga av den lokala dimningen. Det är tur det, för det är inget jag hittar som val. Tillåter MSI det har de gömt alternativet väl. Det jag däremot lätt kan göra är att växla mellan olika färgprofiler, för film, kontorsarbete, srgb, p3 och spel. Alla verkar väl anpassade för sitt syfte.

Välutrustad på de flesta punkter

Lägg till det mängder av andra intressanta egenskaper för både gaming och krävande kreativt arbete i datorn, wifi 6e-stöd, 2,5 gigabits Ethernetport, och generöst med andra externa anslutningar. Både hdmi och mini displayport för extra skärmar, liksom dubbla thunderbolt 4, och flera snabba usb-portar.

Förutom en överraskande svag webbkamera. Men MSI kanske förutsätter att du köper en proffskamera och hakar på om du har råd med en dator som denna. Den har i alla fall ir-stöd, så du kan få biometrisk inloggning med Windows Hello. Du får också en fingeravtrycksläsare, placerad framför tangentbordet.

Sätter MSI nya prestandarekord precis som Asus gjorde? Ja, ett par stycken, men den är inte snabbast på alla punkter. Den lyckas inte komma upp i samma prestandatopp för cpu som ROG Strix Scar 16, trots samma processor. Där Asus dator klockade in Cinebench-poäng över 30 000-strecket landar jag som bäst på ungefär 25 000 för Titan GT77. Den kompenserar dock för det med någon procent högre prestanda under lång hårdkörning. Och lagringen, dess ssd-uppsättning är den snabbaste jag hittills lyckats mäta upp.

Höga prestanda kräver kraftfull kylnig. Titan GT77 har fyra hårt jobbande fläktar under huven. Mattias Inghe

Kylningen, antingen i standard-automatiskt balanserat läge, ai-assisterat automatiskt läge eller manuellt högprestandaläge, är mycket effektiv. Och högljudd. Jag ser ingen uppenbar skillnad i prestanda mellan dem, men det ai-styrda läget Smart Auto är bäst på att gå ned i varv mellan belastningstopparna. Helt tyst blir det i teorin, men det sker väldigt sällan, utan för det mesta ger den ifrån sig ett milt sus.

Bästa möjliga grafikkort

Grafikprestandan är något alldeles extra. Mobila RTX 4080 kändes underpresterande jämfört med mina förväntningar, men RTX 4090 släpper loss tyglarna, med hela 16 gigabyte gddr6-minne och betydligt högre minnesbandbredd, vilket tillsammans med trimmad boost-frekvens för gpu-kärnorna verkar göra susen.

Även krävande grafiktunga spel målas upp på datorns 4k-skärm med högsta kvalitet med alla effekter maxade och jämn bildfrekvens. Kanske inte i superhög frekvens, utan någonstans mellan 40 och 60 bilder per sekund. Men då pratar vi 4k, hdr-stöd i de fall spelen stödjer det, och utmanade strålspårning. Dämpar jag det är det lätt att komma upp i 60 fps eller mer.

Inte för utstickande design, men onekligen en viss gaming-stil. Mattias Inghe

Går jag ned till 1440p eller 1080p i upplösning går det ännu lättare. Med rätt spel, som inte kräver för mycket av datorn, kan du maximera frekvensen på till skärmens 144 Hz-frekvens för en fantastiskt jämn och responsiv upplevelse. Skärmen har inte absolut den snabbaste svarstiden, runt nio millisekunder i spelläge och mer i vardagen, men den är jämn. Jag skulle säga att den passar bättre för att leverera en storslagen spelupplevelse än för perfekt reaktionssnabb esportar-kontroll.

Snyggt ljud, kunde varit starkare

Fyra högtalarelement på två watt vardera sitter uppåtriktade bredvid tangentbordet, och inne under skalet på undersidan. De låter rent, detaljerat och snyggt, om än inte med riktigt så mycket tyngd som datorns storlek och, tja, tyngd, får mig att hoppas på. Ljudet hanteras av Nahimic, även det från Steelseries, men det krockar med en annan Steelseries-ljudrutin som heter Sonar. Så du kan behöva göra lite inställningar först, och se till att välja rätt ljudkälla för systemet. Ett litet irritationsmoment som går lätt att fixa.

Batteritid är aldrig något att förvänta sig mycket av i en sådan här dator. Med hög last på cpu, men ingen spelgrafik, räcker datorn i ungefär en och en halv timme. Spelar jag krävande spel halverar jag lätt den tiden. Med dämpad skärm går det att surfa och köra Word i upp emot fem timmar, men det är allt. Här gäller det att ha laddaren med sig, ytterligare klump på ett och ett halvt kilo.

Fyra skärmutgångar.: Dubbla Thunderbolt 4 med Diaplayport, en separat mini Displayport och en hdmi, Mattias Inghe

Det är lätt att både knäcka ekonomin och ryggen med den här datorn. Spelprestandamässigt slår den det mesta just nu, och den stora snygga 4k-skärmen och mängder av minne gör den också till en utmärkt mediaproduktionsdator. Frågan är bara, då den bara med god vilja kan kallad bärbar: vore det inte bättre med en stationär burk och en stor skrivbordsskärm istället? För de flesta användare, ja. För den som bara vill ha det bästa flyttbara just nu är det här datorn att spana in, och för konkurrenterna att slå.

Specifikationer

Produktnamn: Titan GT77HX 13VI-014NEU

Testad: Juni 2023

Tillverkare: MSI

Processor: Intel Core i9-13980HX, 8st Performance upp till 5,6 GHz, 16 st Efficient upp till 4 GHz

Grafik: Nvida Geforce RTX 4090, 8 GB

Minne: 64 GB ddr5

Lagring: 4 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 17,3 tum matt ips, 3840×2160 bildpunkter, 144 Hz, mini-led

Webbkamera: 720p, ir for Windows Hello

Anslutningar: 2 st Thunderbolt 4, 3 st usb 3 gen 2 typ a, 2,5 Gbit Ethernet, mini Displayport, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.3

Operativsystem: Windows 11 Pro

Övrigt: Rgb-bakbelysning i tangentbord, fingeravtrycksläsare

Ljudnivå: 0-44 dBa

Batteritid: 1 tim 25 min (hög belastning, full ljusstyrka), ca 17 tim 30 min (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 39,7 x 33 x 2,3 cm

Vikt: 3,3 kg

Rek. pris: 64 990 kr

Aktuellt pris: 64 990 kr hos Inet

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 25 892 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 2 019 poäng

Geekbench 6, cpu*: 15 856 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna*: 2 752 poäng

Geekbench 6, gpu*: 211 497 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 35 082 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 20 435 poäng

3dmark Port Royal (strålspårning): 13 886 poäng

Disk, läsning: upp till 12 453,77 MB/s

Disk, skrivning: upp till 10 298,46 MB/s