Ny handhållen retrokonsol på ingång

Super Pocket, klart inspirerad av klassiska Gameboy, har ett styrkors, ett gäng knappar placerade under en 2,8-tums lcd-skärm – men ässet i rockärmen är de två axelknapparna placerade på baksidan.

Enligt Gizmodo kommer den att finnas i flera färger, men färgen är inte bara kosmetisk. Den gröna Super Pocket kommer att heta ”Taito Edition” och levereras med 17 titlar från utvecklaren inklusive Space Invaders, Bubble Bobble, Operation Wolf, The New Zealand Story, Rastan, Cadash, Chack’n Pop, Don Doko Don, Elevator Action, Football Champ, Growl, Kiri Kaikai, Legend of Kage, Liquid Kids, Space Invaders ’91, Volfied och The Fairyland Story.

Den gula, Capcom Edition, kommer att ha 12 titlar från förlagets katalog, inklusive 1942, 1943, 1944: The Loop Master, Bionic Commando, Captain Commando, Street Fighter II’: Hyper Fighting, Strider, Wolf of the Battlefield: Mercs, Mega Man, Final Fight, Ghouls ‘n Ghosts och Forgotten Worlds.

Super Pocket kommer att släppas i November, men redan nu går det att förhandsboka. Priset är 59 euro.