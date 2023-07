Microsoft får grönt ljus i USA att köpa Activision Blizzard

En domare i Kalifornien tillåter Microsoft att avsluta köpet av Activision Blizzard efter fem dagars vittnesmål. Domaren Jacqueline Scott Corley hade då lyssnat på argument från både FTC och Microsoft, och beslutade att avslå tillsynsmyndighetens begäran om ett preliminärt föreläggande, detta skriver The Verge.

I en dom som lämnades in idag sa domare Corley följande: ”Microsofts förvärv av Activision har beskrivits som det största i teknikhistorien. Det förtjänar att granskas. Den granskningen har gett resultat: Microsoft har förbundit sig skriftligen, offentligt och i domstol att behålla Call of Duty på Playstation i 10 år på samma sätt som Xbox. De gjorde ett avtal med Nintendo om att ta Call of Duty till Switch. Och det ingick flera avtal för att för första gången föra Activisions innehåll till flera molnspeltjänster… Av de förklarade skälen finner domstolen att FTC inte har visat någon sannolikhet att de kommer att vinna på sitt påstående att denna särskilda vertikala sammanslagning i denna specifika bransch kan minska konkurrensen avsevärt. Tvärtom pekar bevisen på ökad konsumenttillgång till Call of Duty och annat Activision-innehåll. Yrkandet om förbudsföreläggande avslås därför.”

Domare Corley ställde sig på Microsofts sida när det gäller deras åtagande att behålla Call of Duty på Playstation och till och med Nintendo Switch. Domstolsbeslutet håller till och med med Microsoft i teorin om att Nintendo Switch är en del av konsolmarknaden, men accepterar också att FTC rimligen kan hävda att det inte är det. Domare Corley har också kommit överens med FTC om att konsolmarknaden inte inkluderar datorer.

Microsoft har ett hinder kvar: affären är fortfarande blockerad i England av det engelska konkurrensverket. Amerikanska FTC kan också överklaga beslutet.