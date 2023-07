Dacia Jogger Hybrid 140: Budgethybrid med plats för sju personer

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Sjusitsig

Innerutrymmen

Går snålt Nackdelar Prispåslag jämfört med standardversion

Bullrig i högra farter

Trist MMI Omdöme Dacia Jogger Hybrid 140 ger intrycket av en traditionell bruksbil. Ingen lyx eller flärd, utan här är det att ta sig från A till B till så låg kostnad som möjligt. Ett trist MMI samt sparsamt med förarhjälpmedel hamnar på minussidan. På plussidan innerutrymmena med den flexibla lösningen för att fälla alternativt vika ihop sätena tillika möjligheten att skapa ett riktigt stort lastutrymme.

Det är som bekant numera riktigt dyrt att köpa ny bil, en verklighet som om logiken får styr bör gynna biltillverkare med en ”budgetstämpel”. Som exempelvis Dacia. Det Renaultägda varumärket har knappast gjort sig kända för sina statushöjande, komfortabla eller körglada modeller, utan riktar sig snarare till den mer priskänsliga, praktiskt lagda spekulanten.

Dacia Jogger är för den hugade just en sådan, där innerutrymmena är det som imponerar mest. Med plats för upp till sju passagerare är den ett av få alternativ i pris- och storleksklassen. Väljer du att plocka bort de bakersta stolarna, samt vika upp den andra sätesraden erbjuds en maximal bagagerumsvolym på hela 1 819 liter. Är ni sju åkande finns å andra sidan endast 160 liter till förfogande.

Andreas Bergsman

En femsitsig Dacia Jogger 110 i snikversion med traditionell drivlina och med en deklarerad förbrukning på 5,6 l/100 km (wltp) går i dagsläget lös på 219 900 kronor. För den sjusitsiga hybridversionen får du betala ytterliga 110 000 kronor, men frågan är om den något lägre förbrukningen (4,9 l/100 km) är incitament nog för den att den prismedvetna Dacia-kunden ska slå till. Jag är tveksam och tror snarare att det är den tillhörande automatlådan, som inte är möjlig att välja till övriga Jogger-varianter, som kan vara avgörande.

Jag tilltalas av Joggerns externa design som drar åt det lite äventyrliga hållet med sin något högre markfrigång och markerade hjulhus. Led-ljussignaturen fram bidrar till ett modernt och tidsenligt utseende och testbilens militärgröna lack är riktigt tilltalande.

Andreas Bergsman

Allt är toppen då eller?

Nja, redan när jag öppnar förardörren förtärs en del av det på avstånd positiva första intrycket. Det, givetvis, mekaniska handtaget låter rejält och det klonkar i plåten när jag slår igen dörren. Förarmiljön är, om jag försöker mig på att vara diplomatisk, enkel och spartansk.

Instrumentklustret bakom ratten är förvisso digitalt och förutom möjligheten att välja vad som ska visas upp i det vänstra hörnet (färddator, energiflöde) går det inte att anpassa överhuvudtaget. Den centralt placerade pekskärmen på åtta tum känns uråldrigt och har ett vansinnigt trist gränssnitt. Inställningsmöjligheterna är få, ljudsystemet, även för samtal under färd, lämnar en hel del att önska. Tack och lov är mmi:t kompatibelt med Android Auto samt Apple Carplay, som är att fördra framför bilens egna system alla dagar i veckan.

Trist mmi, snålt med funktioner

Någon uppkoppling eller tillhörande app för att kommunicera med bilen från distans är det inte tal om. Och när det gäller aktiva förarhjälpmedel, tillika system för aktiv säkerhet, är det relativt sparsmakat. Paletten består av en farthållare (dessvärre ej adaptiv), parkeringssensorer, en lågupplöst backkamera, panikbromsassistans samt en enklare döda vinkeln-varnare med en lysdiod som knappts syns i dagsljus.

Andreas Bergsman

I hybridversionen kombineras två elmotorer (den ena för drivning, den andra startmotor med 49 respektive 20 hästkrafter) med förbränningsmotorn. Det lilla batteriet (1,2 kWh) laddas under färd och vid inbromsning. Körning på enbart el sker vid låga hastigheter under väldigt korta sträckor. Är du lätt på gaspedalen och planerar din körning går det faktiskt att hålla förbrukningen under halvlitern milen.

Hur är då Jogger i hybridutförande att köra och färdas i? Det bullrar en hel del inne i kupén, så i högre hastighet kan du glömma normal samtalston. Den kopplingslösa automatlådan, som inte är den charmigaste, får motorn att till synes helt random rusa med jämna mellanrum och övergången mellan el- och bensindrift kan knappast betecknas som sömlös. Men den ligger tryggt på vägen, även i motorvägsfart och byggkvaliteten känns genomgående helgjuten.

Specifikationer

Modell: Jogger Hybrid 140

Tillverkare: Dacia

Testad: juni 2023

Pris: Från 336 900 kronor

Kraftöverföring: Kopplingslös automatlåda, framhjulsdrift

Motor: Bensinmotor, effekt 94 hk vid 5 600 r/­min. Elmotorer 49 hk. Systemeffekt 140hk

Prestanda: 0–100 km/h på 11,2 sek

Toppfart: 167 km/h

Bränsleförbrukning (WLTP): blandad körning 0,49 l/mil.

Fordonsskatt: 4 212 kr/år