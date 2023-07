Electrolux Ultimate 700: Lättviktare som får jobbet gjort

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Led-belyst huvudmunstycke

Fjäderlätt konstruktion som når överallt

Bra uppsugningsförmåga Nackdelar Liten dammbehållare

Platskrävande stativ

Kostar en slant Omdöme Electrolux Ultimate 700 är en snygg och smidig skaftdammsugare som presterar väl. Den är lätt att manövrera och vilar skönt i handen. Dammbehållaren fylls snabbt, men är å andra sidan enkel att båda tömma och rengöra. Rekommenderas!

Ultimate 700 Cordless Cleaner är enligt tillverkaren deras lättaste modell. Komplett, med förlängningsrör och munstycke, har den en matchvikt på 2,2 kilo, vilket är direkt jämförbart med Dysons lätthanterliga V12 Detect Slim.

Ultimate 700 är verkligen både smidig till formatet och vilar lätt i handen. Som de flesta modeller på marknaden har den ett pistolgrepp, och huvudenheten är högt placerad. Det innebär enklare manövrering jämfört med modeller med lågt placerad motor och dammuppsamlare, framför allt när du ska dammsuga över golvhöjd. Nackdelen är att de kräver ett väggfäste eller stativ då de inte är självstående.

Andreas Bergsman

På huvudenhetens bakstycke finns två knappar, en för på/av samt en lägesväljare – låg, mellan, max eller auto. På skärmen, placerad strax ovanför, serveras du information om valt effektläge samt återstående batteritid. Batteriet (14.4V, 57Wh) klickas på plats i underkant och den transparenta dammbehållaren, som rymmer 0,3 liter, fästs på enheten främre, övre del. Smidigt, användarvänligt och sett till det stora inger enheten hög kvalitetskänsla.

Kombinerat stativ och laddningsstation

Electrolux Ultimate 700 levereras med ett smidigt stativ, tillika laddningsstation, med en bottenplatta som har plats för de medföljande mindre munstyckena. Utöver huvudmunstycket, som har led-belysning i framkanten, för att du enklare ska upptäcka dammpartiklarna, medföljer ytterligare två motoriserade munstycken – ett för enbart hårda golv samt ett för att ta hand om djurhår.

Andreas Bergsman

Den smidiga konstruktionen innebär att det inte är några som helst problem att komma åt mer svår åtkomliga ställen, genom att vinkla handtaget blir den nästintill helt platt och glider lätt in under både säng och en lägre tv-bänk. Sugeffekten är specificerad till 95 watt med ett luftflöde på maximalt 12,5 liter per sekund. Detta gör att Ultimate 700 presterar riktigt bra oavsett underlag. Som de flesta skaftdammsugare har den vissa problem med att nå längst in i hörn och kanter, men det åtgärdas enkelt genom att byta ut huvudmunstycket mot något av de mindre.

Specifikationer

Modell: Ultimate 700

Testad: juni 2023

Tillverkare: Elextrolux

Batteri: 14,4V, 4000 mAh

Batteritid: upp till 60 minuter

Laddningstid: upp till 4,5 timmar

Kapacitet behållare: 0,3 liter

Filter: Dubbelt filtersystem

Antal hastigheter: 4

Max sugeffekt: Upp till 95 AW

Ljudnivå: upp till 80 dBA

Vikt huvudenhet: Cirka 1,3 kilo

Övrigt: Totalt 7 munstycken, golvstativ

Pris: Från 5 488 kronor via Prisjakt