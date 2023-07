Test: Sony HT-S2000 låter okej, men nu får det vara nog med Atmos-hajpen

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Smidigt format

Okej ljud

Enkel installation

Framhäver tal väldigt bra Nackdelar Sony översäljer funktionaliteten

Smal ljudbild

Dyr för vad du får Omdöme Sonys HT-S2000 är av företaget så sönderhajpad att det vore enkelt att ge den lägsta möjliga betyg, då den inte alls lever upp till alla fina marknadsord. Men vi ska inte döma ingenjörerna efter vad som måste vara en påtänd marknadsavdelning gjort, och när vi gör det kan vi konstatera att det här är en soundbar som är helt okej, men med tanke på priset inte mycket mer.

Innan jag börjar gnälla så låt mig säga detta. Sonys nya soundbar HT-S2000 låter helt okej. Men när jag läser pressreleasen börjar jag undra om någon på Sony har överdoserat på tomikpulver och svamp: ”Soundbaren med 3.1-kanalig Dolby Atmos / DTS:X levererar filmiskt surroundljud med Vertical Surround Engine och S-Force PRO Front Surround. Tack vare en nyutvecklad mixer ger HT-S2000 en tredimensionell surroundupplevelse, även vid spelande av stereoinnehåll”.

*Petter sätter sig med en djup suck vid datorns tangentbord och börjar skriva*

Alltså, jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Atmos-ljud från soundbar är bara ett buzzword. Atmos-ljud i en biograf innebär en skog av högtalare. Det finns inte en chans att en ljudlimpa, som i det här fallet är en rätt smidig sådan, kan leverera ett ”filmiskt surroundljud”. Leverantörerna översäljer sina produkter, vilket leder till besvikna journalister och ilskna artiklar. Som den här.

En Atmos-soundbar är 2020-talets motsvarighet till 3d-tv:n. Kommer ni ihåg dem? Inte jag heller.

Smidigt format

Nåväl, om vi lämnar marknadsföringsdravlet därhän och istället kikar närmare på Sonys nya ljudlimpa kan vi konstatera följande: den är väldigt smidigt och nätt för att vara en soundbar. Den smiter enkelt in under en mindre tv med sin modesta längd på 80 centimeter. Utseendemässigt är det inte mycket att prata om. Den är tillverkad av återvunnen plast som är svart, har ett svart mesh-galler på framsidan och en handfull kontroller på ovansidan. En liten display på framsidan visar volym samt vilken källa du använder.

Foto: Petter Ahrnstedt

En liten fjärrkontroll finns också som låter dig styra basala funktioner. Om du vill ha fler finns det en app du kan ladda ned. På baksidan finns en hdmi-port och en optisk ingång. Snålt? Tja, en till hdmi hade varit trevligt.

Vilket leder in oss på installationen. Som är busenkel. Skanna en qr-kod och appen (IOS eller Android) laddas ned till din telefon. Öppna den, följ ett par steg och det är klart. Den är nu uppkopplad till nätverk och bluetooth. Givetvis förutsätter det här rudimentära saker som att ansluta den till en kontakt och till tv:n via hdmi arc eller helst earc. Men ändå, ett trevligt plus i kanten för enkel installation.

Bra ljud, men något saknas

Ljudmässigt låter HT-S2000 bra. Det är 250 watt fördelat på fem kanaler. Trots sin ringa storlek har den rejält med bas och kan spela tillräckligt högt för att väcka grannarna. Men ljudet är aningen kallt och de mindre högtalarelementen och den kompakta konstruktion en soundbar trots allt har, vilket gäller för i princip alla ljudlimpor, gör att ljudet saknar dynamik och stereoseparering.

Svart plast och mesh-front. Det är svårt att designa en soundbar. Foto: Petter Ahrnstedt

Det låter fortfarande mycket bättre än vad en tv-högtalare kan åstadkomma, men när jag kopplar in ett par Audio Pro A38, blir ljudet mer levande, dynamiskt och framför allt får jag en bredare ljudbild. Detta trots att de inte har atmos, inbyggd askkopp och frontallobotomerade högtalare, tillverkade av illrar som ilsket projicerar ljudet i taket. Visst, de kostar 1 500 kronor mer, men värda vartenda öre.

Vad Sony HT-S2000 gör riktigt bra är att framhäva röster. Ett tryck med fjärrkontrollen och du kan äta chips medan du ser en svensk film, utan att behöva undertexter.

Sonys senaste soundbar är egentligen bara en djup besvikelse när du läser deras sanslösa produktbeskrivning. Visst, köper du till satellithögtalare kommer du att få en riktig surroundkänslat. Men köper du bara den här, då finns inte ”en tredimensionell surroundupplevelse” ens på kartan. Däremot får du ett ljud som är helt okej, men inte mer.

Prismässigt ligger Sony HT-S2000 i mellanklassen. Riktpriset är 6 000 kronor men den går att hitta för dryga 5 400 kronor.

Specifikationer

Modell: HT-S2000

Tillverkare: Sony

Mått: 800 x 64 x 124 mm

Anslutningar: 1 x hdmi, wifi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 5.2

Ljudformat: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual mono, DTS, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96 / 24, DTS:X, LPCM

Effekt: 250 watt

Pris: 5 418 kronor hos Amazon