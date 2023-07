Oneplus Nord 3: En bra mix av lyx och kompromisser

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Goda prestanda

Premiumkänsla

Snygg, snabb och ljusstark skärm

Kompetent kamera Nackdelar Svaga högtalare

Ingen zoomkamera

Inte bästa batteritid Omdöme Med Nord fortsätter Oneplus att erbjuda mycket telefon för dig som känner att toppmodellerna kostar för mycket. Och nu mer med premium-känsla i bygget än någonsin. Men priset är högre än föregångarna och den drar jämnt med flera andra intressanta konkurrenter. Den får rekommendation, men kolla också in alternativen.

Nord-serien är Oneplus mellanklassmobiler i olika prisnivåer, och den som bara heter Nord är den bästa och dyraste av dem. Nord 3 finns i två versioner, med åtta gigabyte ram-minne och 128 gigabyte lagring för 5 690 kronor, eller 16/256 gigabyte för 6 490 kr. Det är tuff konkurrens i den prisklassen, från till exempel Google Pixel 7a, Xiaomi 13 Lite och Samsung Galaxy A54.

Jag testade för inte så länge sedan den första Nord-mobilen i generation tre, Oneplus Nord CE 3 Lite 5G, ett långt och virrigt namn på en inte riktigt prisvärd mobil i 4 000-kronorsklass, med allt för många kompromisser i funktioner, prestanda och konstruktion. I enklare namngivna Nord 3 träffar Oneplus mer rätt.

Lyxigt bygge

Den har elegant design med premiumkänsla, lyxiga materialval och en form som är lika snygg som den är praktisk. Med 6,74 tums skärm är den allt annat än liten, men tack vare tunna skärmkanter och platta sidor på telefonens aluminiumram så blir den inte jobbigt bred att greppa. Det är lite större skärmstorlek än Nord CE 3 Lite 5G, men en millimeter mindre i yttermåtten.

På framsidan har den inte Gorilla Glass utan Dragontrail Glass från en konkurrent till Corning som heter AGC. Om det är exakt lika tåligt är svårt att avgöra, men det bör erbjuda bra skydd mot ett tapp i backen. Glaset rundar av droppformat utmed kanterna direkt mot den matta aluminiumramen, och på baksidan är det också glas, Gorilla Glass 5 med böjd design mot kanterna. Nord 3 finns i två stilar, med matt gråsvart baksida, eller med grön, helblank yta.

Nord 3 med grön, glasblank design. Oneplus

Precis som toppmodellen Oneplus 11 alltså. Jag är där som här lite besviken på att jag inte kan få den läckrare gröna färgen med bekväma matta baksidan, men gör du som de flesta och ändå trär ett skyddande skal över mobilen så är ju det strunt samma. Nord 3 har tydlig på-knapp och volymkontroll på motsatta sidor av mobilen, och högst upp på högersidan sitter Oneplus uppskattade slider som snabbt kan växla telefonen till ljudlöst eller stör ej-läge. Den saknades på en del tidigare Oneplus-modeller, så det är en välkommen syn.

Prestanda i hög mellanklass

Systemkretsen Dimensity 9000 från Mediatek levererar prestanda som på ett ungefär kan mäta sig med förra årets topptelefoner. Den ger mätresultat i klass med Googles Pixel 7-mobiler, och med 16 gigabyte ram-minne av snabb lpddr5x-typ i bästa modellen upplever jag nästan ingen hackighet eller fördröjningar. Bara vid laddning av stora appar, där det går lite långsammare än med de bästa allra senaste toppmobilerna. Inte så illa för en mobil för runt sex tusen.

Med relativt höga grafikprestanda och bra kylning är det en utmärkt mobil för spel. Den kör de flesta mer krävande Androidspel med hög och jämn bildfrekvens på sin 1080p-skärm, och förutom, vid riktigt hög last lyckas den hålla bildfrekvensen uppe lång tid.

Det finns dock en övre gräns, Oneplus verkar prioritera att mobilen är greppbar över att den leder ut värme i chassit effektivt. Ett rejält stresstest visar att den hänger med att hålla prestanda i topp i 10 till 15 minuter, sedan tappar den snabbt cirka 30 procent av beräkningskraften. Det borde räcka i de flesta situationer, förutom långa spelsessioner.

Automatiska ljusstyrkan är som i så många mobiler lite för försiktig. Men läsbart ute i solen är det definitivt. Mattias Inghe

Skärm av hög klass

120 Hz bildfrekvens och upp till 1 000 Hz pekavläsning i skärmen gör att responsen blir behagligt snabb. Upplösningen är något udda 1 240 x 2 772 bildpunkter. Det är inte full lpto-teknik i skärmen, utan den justerar frekvens i fem fasta steg mellan 40 och 120 hz. I automatik-läget sker det till synes sömlöst. Men den verkar inte vara så bra på att hålla frekvensen låg, då jag får nästan samma batteritid då som när jag manuellt kör mobilen i 120 Hz skärmläge.

Skärmen är en amoled med utmärkta färgegenskaper och hög toppljusstyrka för soliga dagar. 1 450 cd/m2 är uppgiv en maxljusstyrka, och ja, att använda mobilen utomhus är aldrig något problem. Med stöd för hdr10+, och rätt certifikat fölr hdr-innehåll på Netflix ocfh Prime Video, går det att få en snygg filmupplevelse.

Inbyggda stereohögtalare ger detaljerat ljud, speciellt i mellanregistret, där detaljer i musik som vanligen inte framträder blir tydliga. Men den saknar tyvärr rätt så mycket kraft i bastonerna, så det kan bli en tunn ljudupplevelse. För tal får du en behaglig och naturlig återgivning, så Nord 3 funkar bra som högtalartelefon. Dolby Atmos är aktiverat och går inte att slå av om du inte ansluter hörlurar, och vilken ljudprofil jag än väljer får jag aldrig någon riktig fyllighet i ljudet.

Två kameraöar med tre kameror. Mattias Inghe

Tre kameror

På baksidan sitter två runda kamera-puckar, som innehåller tre kameror. En 50 megapixels IMX890 sensor med optisk bildstabilisering i den övre, och en enklare åtta megapixel vidvinkelkamera med fast fokus, och en liten två megapixels makrokamera i den andra. Bredvid vardera sitter två vita cirklar, men det verkar som bara den ena av dem är led-blixt, det är den enda som aktiveras när jag fotar. Vad den andra gör är öppet för gissningar. Ljussensor? Dekoration? Vem vet.

Foton i solljus blir skarpa och detaljerade, med snabb fokus och ai-assistans är det lätt att hala upp telefonen ur fickan, peka, klicka, och få en pålitligt bra bild. Tekniskt sett i alla fall. Att hitta bra motiv är upp till dig. Jag får naturliga färger i alla mina testfoton, men dynamiken är lite opålitlig. Har kameran stora mörka ytor i skugga vill den gärna lyfta upp dem får att få detaljer, och det innebär att ljusa ytor blir överexponerade.

För det mesta se det dock bra ut, och vidvinkel- och selfiekamera matchar huvudkameran i färg, och ljusnivåer. Den lilla makrokameran har blekare färgmättnad och konstant ett visst brus i bilden. I pro-läge går det att kontrollera exponeringen i detalj och du kan väja att fota i raw-format.

Så här ljus var det definitivt inte när jag fotade, även om vi är nära midsommar. Mattias Inghe

Nattfoto med dagskänsla

Oneplus vill gärna framhävda hur bra Nord 3 är på nattfotografering, med stor sensor, optisk bildstabilisator och egna multiexponeringtekniken de kallar Turbo RAW. Så jag gav mig ut i grannskapet och brände av några bilder. Resultatet visar att Oneplus inte ljuger, det går att få ut väldigt mycket detaljer och nyanser i en skarp och nästan brusfri bild.

Det är bara ett problem, det blir för ljust. Istället för att ge mig fina nyanser så pressar den upp ljuskompenseringen till max, så att det plötsligt ser ut som om jag fotar tidig kväll snarare än mitt i natten. De bästa kameror jag sett lyckas ta in detaljer och nyanser men ändå bevara en realistisk känsla av natt i bilden. Det går att trixa sig till det i appens manuella pro-läge, men det är inte lätt.

Som videokamera är mobilen behändig. Du får stadig bild med kombination av optisk och digital stabilisering, och kan filma i upp till 4k och 60 bilder per sekund, och enkla men intuitiva kontroller. Men då inte med full stabilisering, utan du får lite på den optiska och din egna stadiga hand, eller ett stativ. I horisontellt läge får du till och med stereomikrofon, vilket jag tycker låter övertygande. Dessutom med bra filter mot brus och vindpuffar. Vill du ansluta en extern mikrofon via usb eller bluetooth går det bra, men det går tyvärr inte att växla till den i appen utan det får du böka dig in i systemets inställningsmeny för.

Oxygen OS 13.1. M3

System och batteri

Gränssnittet är Oneplus vanliga Oxygen OS, nu i version 13.1, med ett par förbättringar jämfört med 13.0 som Oneplus 11 kom med. Bland annat utökat Zen-läge som du kan aktivera för att koppla bort och slappna av. Det är givetvis baserat på Android 13, och Oneplus utlovar tre år av Android-uppdateringar och fyra år av säkerhetsuppdateringar. Inte lika bra som Oneplus 11 i premium-klass, men det är i nivå med vad Google själva erbjuder.

Oxygen OS är som alltid elegant och vältrimmat för en snabb upplevelse, och uppges även hjälpa till med batterioptimering som ska hjälpa till att hålla batterihälsan uppe och maximera laddcyklerna. Det ska göra att den har bara marginellt tappad kapacitet efter upp till 1 600 laddcykler. Säger Oneplus. Det är givetvis omöjligt för mig att testa utan att ha använt telefonen så länge att du inte längre kan köpa den utan får spana in Nord 6 eller Nord 7 istället.

Ett 5 000 milliamperetimmars batteri driver telefonen och räcker för aktiv användning en hel dag. Telefonen är inte extremt energisnål i vissa situationer där andra briljerar, som vid videoströmning, men du kan fortfarande sträcktitta på en säsong av favorit-serien innan batteriet ger upp. Ljusstyrka och ljudvolym påverkar här batteritiden mer än bildfrekvens. När det är dags att fylla på får du riktig snabbladdning med medföljande 80 watts-laddaren av proprietära Supervooc-typen. Det tar en dryg halvtimme att fylla på ett fullt batteri, så det är lätt att göra till morgonkaffet.

Mattias Inghe

Första Oneplus Nord blev en succé, och Nord 2 var ännu bättre. Nu har Oneplus byggt vidare på dess goda egenskaper och levererar framför allt högre lyxkänsla än tidigare. Men också till höjt pris. Den debuterar med en tusenlapp högre prislapp för vardera modell än vad Nord och Nord 2 gjorde. Så den är inte omedelbart lika konkurrenskraftig. Ska du ha en Nord 3, en Pixel 7a eller kanske en Samsung Galaxy A54, får du avgöra själv. De har alla sina för- och nackdelar.

Specifikationer

Produktnamn: Oneplus Nord 3

Tillverkare: Oneplus

Systemkrets: Mediatek Dimensity 9000

Processor: Cortex-X2 3,05 GHz, 3 st Cortex-A710 2,85 GHz, 4st Cortex-A510 1,8 GHz

Grafik: Mali-G710 MC10, 848 MHz

Minne: 8/16 GB

Lagring: 128/256 GB

Testad modell: 16/256 GB

Skärm: 6,74 tum amoled, 1240 x 2772 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 50 megapixel + 8 megapixel vidvinkel, 2 megapixel makro med led bak, 16 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6, bluetooth 5.3, gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 13 med OxygenOS 13.1

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare i skärmen, alert slider, stänktålig (IP54)

Batteri: 5 000 mAh, 16 tim 40 min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 15 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka, 120Hz), ca 36 tim samtal

Batteriladdning: 80 W usb (SuperVooc). 30W usb-laddare medföljer.

Storlek: 16,2 x 7,5 x 0,82 cm

Vikt: 194 gram

Rek. pris: 5 690 kr (8/128 GB), 6 490 kr (16/256 GB)

Prestanda

Antutu Benchmark 10: 850 773 poäng*

Geekbench 6: 3 297 poäng

Geekbench 6 en kärna: 1 093 poäng

Geekbench 6 compute: 6 040 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 8 663 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 2 302 poäng

Lagring, läsning: 1 687,7 MB/s

Lagring, skrivning: 1 628,3 MB/s

* Ny version av Antutu. Om poängen är jämförbar med mätningar gjorda med Antutu 9 är ej bekräftat.