Elon Musk inför nya begränsningar på Twitter

Elon Musk fortsätter att förändra Twitter. Senaste förändringarna är att användare måste vara “verifierade” för att kunna se mer än 600 inlägg per dag. Elon Musk skyller de nya begränsningarna på företag som skrapar “enorma mängder data” från Twitter, detta skriver The Verge.

Overifierade konton kan nu bara se 600 inlägg per dag, medan nya overifierade konton endast kan se 300 inlägg per dag. För verifierade konton (antingen genom Twitter Blue-prenumeration, genom en organisation eller genom verifiering som Elon har tvingat på personer som Stephen King och LeBron James) är gränsen fortfarande 6 000 inlägg per dag. Musk meddelade senare att gränserna sedermera kommer att öka till 8 000 tweets för verifierade användare, 800 för overifierade och 400 för nya overifierade konton.

Begränsningar infördes en dag efter att Twitter plötsligt började blockera åtkomst för personer som inte är inloggade. Musk hävdade att detta var nödvändigt eftersom “flera hundra organisationer skrapar Twitter-data till den grad att det påverkar användarupplevelsen.”