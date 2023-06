Younify är en tv-guide för streaming som faktiskt fungerar

Många företag har försökt bygga en universell tv-guide för streaming, men de lider alla av samma grundläggande problem: De förstår inte vad du har tittat på.

Du kan till exempel använda Reelgood eller Plex för att upptäcka nya serier och skapa bevakningslistor, men de apparna kan inte se din tittarhistorik och kan inte hjälpa dig att fortsätta där du slutade. Alternativt har Apple TV och Google TV-enheter sina egna tv-guider, men de fungerar inte med alla större streamingtjänster. Förhoppningen om en verkligt universell tjänst som samlar alla dina program i en meny har hittills inte funnits.

Younify kanske äntligen har knäckt problemet: Den nya IOS- och Android-appen från Playon kombinerar automatiskt dina bevakningslistor och din historik från tio stora streamingtjänster och låter dig sedan börja titta med ett enda tryck. Även om den fortfarande är aningen opolerad finns det ingen annan universell guide som är så omfattande när det gäller att hålla reda på vad du ska titta på.

Samlar allt tillsammans

Younify bygger på samma plattform som Playon, en strömmande dvr-tjänst som har funnits sedan slutet av förra århundradet.

I båda fallen har företaget tagit fasta på den mappstruktur som streamingtjänsterna använder för att ordna sitt innehåll. Om du till exempel loggar in på Netflix i Playons app ser du mappar för saker som “Fortsätt titta” och “Min lista”, vilket återspeglar vad du normalt skulle se på Netflix startskärm.

Younify använder samma data för att bygga en streaming-tv-guide.

När du startar appen uppmanas du att logga in på varje tjänst som du prenumererar på. Younify presenterar sedan flera rader med videominiatyrer, inklusive en “Watchlist”-rad, en “Continue Watching”-rad och “Recommended for You”. Varje miniatyrbild visar källan till innehållet, oavsett om det är Netflix, Disney eller någon annanstans.

Younifys rader “Fortsätt titta” och “Tittlista” visar din aktivitet från varje app. Jared Newman / Foundry

Allt innehåll hämtas automatiskt baserat på din aktivitet på varje tjänst. Om du tittar på något på Netflix dyker det upp i Younifys rad “Fortsätt titta”. Om du lägger till en film i din bevakningslista i Amazon Prime-appen visas den i Younifys rad “Bevakningslista”.

När du har valt en film eller serie öppnar Younify den i motsvarande app på din telefon. Du kan sedan använda Chromecast eller Airplay för att skicka videon till din tv. Tracy Burman, Playons coo, sa att en direkt tv casting-funktion – liknande den som finns i Reelgood’s mobilapp – är på väg, och att det kan finnas Younify-appar för stora skärmar för tv-plattformar som Android TV och Apple TV i framtiden.

Om du väljer en film eller ett program i Younify öppnas den i motsvarande app. Jared Newman / Foundry

I den förhandsversion som jag testade fungerade Younify med Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Max, Peacock, Paramount Plus, Disney Plus, Discovery Plus och Showtime. Burman sa att Apple TV Plus bör vara tillgängligt vid lanseringen, och att andra streamingtjänster kan följa efter.

Younify vs andra streamingguider

Till skillnad från Apple TV och Google TV fungerar Younifys streamingguide med Netflix. Jared Newman / Foundry

Andra tv-guideappar, som Reelgood och Justwatch, är det mer arbete att hantera din bevakningslista. Om du börjar titta på ett tv-avsnitt på Netflix måste du komma ihåg att markera avsnittet som sett i Reelgood- eller Justwatch-apparna, annars tappar apparna bort var du befinner dig. De har ingen insyn i vad du gör i de olika streamingapparna, så de kan inte automatiskt uppdatera din tittarhistorik.

De universella guider som är inbyggda i streamingplattformarna har sina egna problem. Några exempel:

På Google TV integreras raden “Fortsätt titta” med Netflix, men bevakningslistor och rekommendationer gör det inte. Peacock stöder däremot Google TV:s funktion för bevakningslistor, men inte raden “Fortsätt titta”.

På Apple TV är TV-appen inte alls integrerad med Netflix. Den är också överdrivet aggressiv när det gäller att marknadsföra Apple TV Plus-innehåll.

Vad Younify saknar

Från och med nu har Younify fortfarande några skönhetsfel. När du uppdaterar startskärmen tar det ungefär 10 sekunder att uppdatera den senaste aktiviteten, och jag har haft problem med att appen inte återspeglar ändringar i min Netflix-bevakningslista. Fortsätt titta är inte heller helt kronologisk, eftersom de program du har tittat på senast ibland visas längre ner i listan.

Younifys förmåga att rekommendera nya saker att titta på är ganska begränsad. Jared Newman / Foundry

Younify är inte heller en fullständig ersättning för enskilda appar. Det finns inget sätt att hantera din bevakningslista, så du måste gå in i varje enskild app för att lägga till eller ta bort bevakningslistor eller dölja saker från raden Fortsätt titta. Bläddringsalternativen är under tiden begränsade utöver Younifys “Rekommenderade,” “Trending,” och “hyllade av kritiker”, utan möjlighet att visa genrer från olika streamingkataloger.

På det hela taget är Younifys app dock en lysande lösning på begränsningarna i andra streamingguider, och en påminnelse om hur strömmande tv skulle kunna fungera om inte småaktig plattformspolitik stod i vägen.