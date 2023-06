Mondo by Defunc: Snygga hörlurar med bra ljud – när de fungerar

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Komfortabla, snygg design

Bra batteritid

Användarvänliga funktionsknappar

Basljud och diskant Nackdelar Brister i kommunikationen mellan telefon och hörlurar

Övre mellanregister

Buggig app med trist gränssnitt Omdöme Spännande design, användarvänliga funktionsknappar och ett, huvudsakligen, bra ljud – när allt fungerar som det ska. Stora brister i kommunikationen samt en buggig app med ett vansinnigt trist gränssnitt drar ner betyget. Vi förväntar oss mer av ett par hörlurar, utan aktiv brusreducering, för snäppet under 2 000 kronor.

”Mondo over-ear headphone” som modellen heter har onekligen en speciell design, som enligt tillverkaren ”flirtar med studiomiljö”, och finns tillgänglig i färgerna svart, greige (en blandning mellan grått och beiget) samt, som recensionsexemplaret, transparent.

Andreas Bergsman

De tidsenligt rektangulära kåporna i kombination med den transparenta utsidan får hörlurarna att sticka ut ur mängden. Snyggt eller mindre tilltalande får betraktaren avgöra, men visst är det udda med merparten av elektronikkomponenterna blottade. Kuddarna liksom bygeln har en mjuk stoppning och hörlurarna är bekväma att bära – även under längre tid.

Andreas Bergsman

Funktionsknapparna är till antalet två, en som skjuts uppåt- eller nedåt för att justera volymen samt en mindre för att byta spår, pausa/återuppta uppspelningen, aktivera din telefons röstassistent samt för att svara på/avvisa samtal. Sett till användarvänlighet finns det ingen att anmärka på.

Trist och buggig app

Den tillhörande appen är en enkel historia med ett riktigt trist gränssnitt och som jag upplever vara riktigt buggig då den med jämna mellanrum tappar kontakten med hörlurarna. Men ok, här finns i vilket fall som helst information om kvarvarande batteritid, eventuella firmware-uppdateringar, en ”hitta mina hörlurar”-funktion, som har ett tveksamt existensberättigande då den enbart öppnar telefonens kartapplikation och visar senaste position hörlurarna var sammankopplade med uppspelningsenheten, samt en ännu mindre användbar ”fjärrkontroll” med samma funktioner som hörlurarnas funktionsknappar.

Andreas Bergsman

Här finns även en equalizer med fem förinställda lägen (Hiphop, Rnb, Rock, Pop och Singer songwriter) samt ett ställbart individuellt.

Batteritiden är specificerad till hela 45 timmar och bestyckningen består av dubbla drivenheter, 40 respektive 10 millimeter, överföringen sker via bluetooth (5,2) och hårdvaran har stöd för aptX HD vilket lovar gott (förutsatt att din telefon stöder det senare).

Och hur låter det då? Vid telefonsamtal filtrerar de dubbla mikrofonerna, med enc-funktion (Environmental Noise Cancellation), effektivt bort störande omgivningsljud för mottagaren du som bärare belönas med ett klart och tydligt ljud. Jag vågar påstå att Mondo over-ear headphone är ett av de bättre alternativen när det kommer just till samtalsfunktionen – om det nu inte vore för att kontakten mellan telefon och hörlurar vid flertalet tillfällen bryts och jag måste snabbt ta av mig hörlurarna och prata direkt i telefonen.

Ljudet vid musiklyssning får godkänt. Diskanten är krispig och tydlig och basåtergivningen är klockren, går rejält på djupet och förmedlar en behaglig närvarokänsla. Mellanregistret, framför allt det övre, lämnar däremot en del att önska och har en tendens att addera en ekoliknade ”metallisk” smak till anrättningen. Och återigen, när kommunikationen mellan telefon och hörlurar fungerar är det övervägande solsken, men nu är överföringen uppenbart instabil, ett uppträdande som sänker helhetsintrycket rejält och som understryks av fördröjningen från den buggiga appen.

Specifikationer

Produkt: Over Ear Headphones

Testad: juni 2023

Tillverkare/kontakt: Mondo by Defunc

Anslutningar: Bluetooth 5.2, 3.5 mm aux

Frekvensomfång: 20Hz – 20kHz

Tillhörande app: Ja

Aktiv brusreducering: nej

Handsfree-funktion: ja

Stöd för röststyrning: Ja, telefonens röstassistent

IP-certifiering: Uppgift saknas

Vikt: 260 gram

Batteritid: upp till 45 timmar

Pris: från 1 799 kronor via Prisjakt