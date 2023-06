Meta’s nya prenumeration Quest Plus ger dig två gratis vr-spel varje månad

Metas VD Mark Zuckerberg lanserade igår Quest Plus, företagets nya “virtual reality-prenumeration” som ger användare tillgång till ”de bästa titlarna på plattformen”, detta skriver The Verge. Mark Zuckerberg skriver i ett blogginlägg att ”en kombination av vr:s största framgångar, gömda pärlor och klassiska spel, gör detta det mest prisvärda sättet att utöka din samling med fantastiskt innehåll”.

En video från Meta visar att Quest Plus-prenumeranter kommer att få “två titlar varje månad”, ett upplägg som känns bekant från Playstation Plus, som också ger gratis spel till prenumeranter. Enligt inlägget är titlarna för juli Pistol Whip och Pixel Ripped 1995.

Quest Plus kommer att finnas tillgängligt för Meta Quest 2 och Quest Pro. Prenumerationen Quest Plus kommer att kosta 7,99 dollar per månad eller 59,99 dollar per år. När och om den kommer till Sverige är oklart.