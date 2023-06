Det kan dröja mer än fem år innan vi får se The Elder Scrolls VI

Under den pågående rättegången mellan Microsoft och den amerikanska konsumentmyndigheten Federal Trade Commission angående Microsofts planerade uppköp av speljätten Activision Blizzard, avslöjade Xbox-chefen Phil Spencer att det med största sannolikhet kommer att dröja mer än fem år innan nästa del i rollspelsserien The Elder Scrolls släpps.

IGN rapporterar att det var under en utfrågning om vilka konsoler The Elder Scrolls VI skulle lanseras på, och om spelet skulle bli exklusivt till Xbox-konsolerna, som Phil Spencer svarade att det var svårt att avgöra än, då spelet troligen kommer lanseras tidigast 2028.

”Jag tror att vi har varit lite otydliga med vilka plattformar den kommer att lanseras på med tanke på hur långt bort spelet är. Det är svårt för oss att just nu spika vilka plattformar det spelet kommer att lanseras på” sa Spencer. Han nämnde också att det är svårt att sia om vilka plattformar det ens skulle röra sig om då det är så långt till den troliga lanseringen. “Vi pratar om att det troligen kommer dröja mer än fem år.”

Det är alltså inte helt omöjligt att The Elder Scrolls VI helt kommer att skippa nuvarande konsolgeneration.

The Elder Scrolls VI visades upp för första gången under E3 mässan 2018. Den föregående delen i serien, The Elder Scrolls V: Skyrim, släpptes 2011 till Playstation 3 och Xbox 360, men har sedan dess släppts till både Playstation 4 och 5, Xbox One och Series X/S samt till Nintendo Switch. Det avslöjades nyligen att The Elder Scrolls V: Skyrim sålt mer än 60 miljoner exemplar, en bedrift som placerar den på sjunde plats över de mest sålda tv-spelen genom tiderna.