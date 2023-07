Recension: MotoGP 23 – grym känsla, halvtrist innehåll

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Alla banor, alla förare

Gott om möjligheter att anpassa känsla och utmaning

Playstation 5-kontrollens finesser används klockrent Nackdelar Inget unikt storyläge likt förra årets Nine Season

Meckigt att få till rätt känsla och utmaning

Brukar inte människors ansikten se mer mänskliga ut? Omdöme När årets MotoGP-spel kör upp till startlinjen är mycket sig likt. Alla förare och banor finns så klart representerade, likaså de grundläggande spellägena. Det förväntade alltså, men inte mer än så. Ändå lyckas MotoGP 23 kliva ett steg högre än föregångaren tack vare finslipad körkänsla och helt nya hjälpsystemen – som faktiskt fungerar.

Även om den regerande mästaren Francesco Bagnaia börjar dra ifrån i toppen av MotoGP-serien, är det en sport där det kan vända snabbt. Ett litet misstag, ett slitet däck som tappar greppet eller en lättare kollision med en annan förare slutar lätt med en avåkning och noll poäng. Något som händer ofta, både i botten och toppen av fältet. Det är en obarmhärtig sport, en känsla som Milestone i flera år varit duktiga på att föra över till spelform.

Moto Uno, Dos, Tres

Som vanligt innehåller MotoGP 23 gott om officiellt innehåll för fans att grotta ner sig i. Alla team, alla förare och alla banor – både vad gäller MotoGP och underklasserna Moto2 och Moto3. Som en bonus ingår också klassiska banor som Brno, Indianapolis och Laguna Seca. Den helt nya Sokol International Racetrack finns också med i karriärläget, trots att den strukits från säsongen.

Däremot är den finska satsningen Kymi Ring bortplockad, vilket inte är särskilt konstigt eftersom det aldrig blev några race där på grund av covid – och att hela projektet nu ser ut att falla ihop i ett konkursbo. Ett litet tips till allmänna racingfantaster är därför att plocka upp förra årets MotoGP 22 på rea just för att testa den första banan i Nordens som var tänkt att klara klassificeringen för MotoGP- och Formel 1-lopp. Men nog om asfalterade slingor på den finska landsbygden, tillbaka till härligt oförlåtande racing.

Plaion

Med kontroll på kontrollen

För svår och oförlåtande racing är precis vad MotoGP 23 erbjuder. Med två hjul istället för fyra ställs det högre krav på att bromsa i tid, accelerera mer försiktigt, ta kurvorna rätt och hålla koll på balans och lutning. Och akta sig för andra förare, för den delen.

Hur annorlunda känslan i motorcykelracing är blir extra uppenbart när jag kör på banor som Laguna Seca, Silverstone och Le Mans. Banor som jag gasat runt på i många virtuella mil i vanliga racingspel, måste nu tacklas på andra sätt. Det är inte nödvändigtvis bättre än bilracing, men det är annorlunda – och variation förnöjer.

Det som lyfter körkänslan allra mest är däremot Milestones klockrena användning av Playstation 5-kontrollens finesser. Axelknapparna som används för gas och broms bultar och kränger på ett inlevelsefullt sätt; det är till och med möjligt att känna när motorcykeln är på väg att ramla. Frågan är om inte Milestone är bäst i branschen på att nyttja Dualsense-kontrollens fördelar.

Plaion

Artificiella hjälpmedel

Men som sagt, utmaningen är hög och att klara ett enda varv utan att ramla är en bedrift. Lyckligtvis finns det gott om möjligheter att anpassa utmaningen och körkänslan. I första hand via en mycket generös tillbakaspolningsfunktion som används för att ”spola tillbaka” misstag. En finess som jag, i vanlig ordning, överanvänder grovt under mina första race – tills jag börjar komma in i racingrytmen och de annorlunda krav som ställs på två hjul.

I övrigt finns det inställningar kring antispinn, bromsverkan, hur skada representeras, hur bränsle och däckslitage fungerar med mycket mera. Något som sticker ut, och som också är en av de stora nyheterna i MotoGP 23, är tre ”neurologiska” hjälpmedel som hjälper till med gas, broms respektive svängar. Istället för enkla av- och på-knappar är det ett mer flexibelt hjälpmedel som faktiskt är ett oväntat bra sätt att komma in i tvåhjulsracing för både nybörjare och de som vill friska upp minnet.

Mitt tips är däremot att försöka ha så få hjälpmedel aktiva som möjligt, utan att spelandet för den skull ska bli frustrerande på grund av konstanta avåkningar. Även om hjälpen kan vara välbehövlig, tar körkänslan och hela spelupplevelsen en smäll för varje hjälpinställning som är aktiv.

Plaion

Svårt med svårigheten

De hjälpsamma hjälpmedlen till trots har jag svårt att hitta en passande svårighetsgrad i karriärläget. Med standardinställningen hade resten av förarna inte en chans, trots att jag var en rookie i ett av de sämre stallen. Jag höjde då svårighetsgraden flera snäpp på den 120-gradiga skalan, och hamnade genast många långa sekunder efter ettan – på ett enda varv.

Ett mellanting mellan de två svårighetsnivåerna fick det bli. Det resulterade i att jag var 1-2 sekunder efter resten av packet på både träning och kval, men nådde i själva racen mitten av startfältet gång på gång. En placering som är det som kunde förväntas med tanke på de virtuella förutsättningarna. Men jag fortsätter att justera inställningar för att få till rätt utmaningsnivå, och misstänker att många andra spelare kommer få göra detsamma.

Plaion

Bäst på två hjul

Med snäppet bättre körkänsla, ett aningen mer välfyllt karriärläge och välfungerande hjälpmedel är MotoGP 23 bäst i serien. Men det är inget stort hopp jämte förra årets version och något substitut för förra årets enkla storyläget finns inte. Men ett alldeles utmärkt motorcykelracingspel är det ändå.

Det enda som gör att Motoracing-fans kanske ska avvakta med ett köp är Milestones egna Ride 5 som väntas komma i slutet av augusti. Det kommer så klart inte ha några licenser från MotoGP-serien, men erbjuder istället ett mer varierat utbud av motorcyklar, banor och utmaningar. Men är det MotoGP som lockar, är det MotoGP 23 du ska spela.

MotoGP 23

Testat: Juni 2023

Genre: Racing

Utvecklare: Milestone

Utgivare: Plaion

Plattform: Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, pc, Switch

Testat på: Playstation 5

Storlek: 16 GB

Pris: 599kr