Test: JBL Charge 5 Wi-Fi – portabel högtalare med wifi och bra ljud

Pris Omdöme Uppdaterade Charge 5 blandar och ger. Den låter bra och inbyggt wifi är givetvis ett jättekliv framåt. Stabilare uppkoppling, bättre räckvidd och högtalaren kan implementeras som en ytterligare uppspelningsenhet i en Google Home- alternativt Amazon Alexa-konfiguration. Som portabel bluetooth-högtalare har den däremot tagit ett steg bakåt då möjligheten att sammankopplas med andra kompatibla JBL-enheter försvunnit.

JBL har en imponerande mängd modeller i segmentet portabla bluetooth-högtalare, från minstingen Go 3 till bjässen Partybox 310, och nu tar tillverkaren steget fullt ut och adderar möjligheten att koppla upp ett par av modellerna även till hemmets trådlösa nätverk. Först ut är Charge 5 samt Boombox 3 där ”wifi” adderas i slutet av modellbeteckningen. Huruvida de något billigare versionerna med enbart bluetooth kommer att erbjudas även fortsättningsvis låter vi vara osagt, men till dags dato går de fortfarande att beställa på tillverkarens hemsida.

Jag har fått in den ena av de två nya högtalarna, Charge 5 Wi-Fi, och sett till det yttre är nyheterna få. Det är enbart den omarbetade loggan på de sidriktade elementen som antyder om att det är en ny, eller snarare en uppdaterad, modell vi har att göra med här.

Design, mått och vikt är det närmaste desamma, men kontrollpanelen har förärats med en ny hjärtformad ”Moment”-knapp som i sin tur har ersatt Party Boost-knappen som på föregångaren används för att koppla samman flera kompatibla högtalare. Övriga knappar är desamma som tidigare – en för play/pause (som även används för nästa eller föregående spår genom två, alternativt tre snabba tryck) samt volymreglage.

Äntligen kan Charge 5 anslutas via wifi

Fördelen med att Charge 5 Wi-Fi även går att ansluta till ditt trådlösa hemmanätverk är för många av oss en efterlängtad nyhet. Bluetooth har som bekant en del begränsningar och då framför allt gällande den begränsade räckvidden, liksom att uppspelningen avbryts vid inkommande- och utgående samtal.

Installationen är enkel, men det är inte men den traditionella appen (JBL Portable) utan den som används till tillverkarens soundbars: JBL One. Appen söker av nätverket och hittar snabbt enheten varpå du kan aktivera allehanda funktioner såsom Chromecast eller Amazon Alexa MRM, för att implementera Charge 5 som en multiroom-högtalare i din eventuella Google Home, alternativt Amazon Alexa-konfiguration. Högtalaren har således ingen aktiv röststyrningsfunktion, men är kompatibel i endera av ovan nämnda system.

I appen finns en steglös equalizer för att justera ljudbilden liksom anpassa vad som ska hända när du trycker in ”Moment”-knappen på högtalaren. För att den sistnämnda funktionen ska fungera behöver du emellertid först logga in på en av de musiktjänster som stöds: Amazon Musik, Napster, Tidal, TuneIn, Iheartradio, Qobus eller Calm Radio, varpå du sedan kan välja en favoritspellista eller radiostation, önskad volym samt önskad avstängningstid. När du sedan sparat konfigurationen är det alltså den som aktiveras när du trycker in knappen på högtalaren.

Spotify och Apple Music saknas

Problemet med Moment-funktionen är att varken Spotify eller Apple Music finns tillgängliga att välja som streamingtjänst, vilket ställer till det, för mig och troligtvis även för majoriteten av de flesta användare i Sverige. Nu är det i rättvisans namn inte JBL:s fel då vare sig Apple Music (med undantag för Sonos) eller Spotify (sedan januari 2022) tillåter integration i tredje parts-appar, men oavsett – att betala för ytterligare en musiktjänst för full funktionalitet är knappast aktuellt. Lyckligtvis har Charge 5 Wi-Fi stöd för både Airplay och Spotify Connect, men visst hade det varit trevligt att även kunna nyttja Moment-knappen …

Ett annat ”problem” med Charge 5 Wi-fi är att den tidigare så smidiga och användbara Party Boost-funktionen är eliminerad. När du är utom räckhåll för ditt trådlösa nätverk och istället är hänvisad till bluetooth-anslutning, går det inte längre att koppla samman två eller flera kompatibla JBL-högtalare och spela upp musiken unisont i dessa, alternativt skapa ett äkta stereopar. Enligt JBL kan detta eventuellt kunna åtgärdas framöver, både i nuvarande samt kommande wifi-modeller, men i dagsläget fungerar det alltså inte.

Ljudmässigt finns det däremot inget att anmärka på, bestyckning liksom uteffekt är densamma som tidigare med en bashögtalare, två passiva radiatorer med tillhörande förstärkare på 30 watt, samt en tweeter som drivs av en separat förstärkare på 10 watt. Och Charge 5 Wi-fi låter oförskämt bra med hög närvarokänsla och ordentligt med tryck i basåtergivningen. Självjusteringsfunktionen, som med hjälp av dubbla inbyggda mikrofoner känner av och anpassar ljudet efter omgivningen, har säkert ett finger med i spelet, men i ärlighetens namn märker jag ingen större skillnad i ljudprestanda när jag växelkör den nya högtalaren med föregångaren.

Testad: Juni 2023

Modell: Charge 5 Wi-Fi

Tillverkare: JBL

Typ: Portabel wifi-högtalare

Uteffekt: RMS 30 + 10 Watt

Anslutning: Bluetooth 5.3, Wifi

Batteritid: Upp till 20 timmar

Laddningstid: 6 timmar

Frekvensåtergivning: 60 Hz – 20 kHz

IP-klass: IP67

Aktiv röststyrningsassistent: Nej

Vikt: 1013 gram

Storlek: 97 x 94 x 223 mm

Pris: 2 690 kronor hos Amazon Sverige