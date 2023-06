Nio storlanserar – nya Power Swap-stationer och flera bilar

Det händer mycket hos Nio. I går gick elbilstillverkaren ut med att man lanserar två nya modeller; allround-suven EL6 och ET5 Touring, som är en premiumkombi “för en aktiv livsstil”. Samtidigt öppnar det företaget utsett till Europas snabbaste Power Swap-station i Frihamnen i Stockholm, som kan byta 18 batterier i timmen. Tiden för batteribytet går ned från fem till fyra minuter och snabbladdningen har en kapacitet om 500 kW.

I närtid öppnar Nio ytterligare två stationer. I Enköping om drygt två veckor och sedan är det dags att öppna ytterligare en i Arlandastad i september.

Elsuven EL6 gör premiär i ett antal europeiska länder, och Sverige är ett av dem. För modellen med 75 kWh-batteri startar priset på 769 000 kronor medan en 100 kWh-version går loss på 879 000 kr. Bilen bjuder på en hel del tekniska finesser, med en designfilosofi som sömlöst integreras med bilens tak.

Kombin ET5 Touring är en premiummodell med “progressiv aerodynamisk design”, ett särskilt campingläge och bagageutrymme på 450 liter (plus 42 liter under golvet). Nio ET5 Touring gör 0-100 på fyra sekunder och riktar in sig på kunder med aktiv livsstil. 75 kWh-versionen kostar från 706 000 kronor och 100 kWh från 816 000 kr.