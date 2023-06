Citroen C5X PHEV: Trevlig plugin-hybrid som gör mycket rätt

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Bekväm att köra

Moderna säkerhetsfunktioner och hjälpmedel

Smidig hybriddrivlina Nackdelar Ingen direkt körglädje

Kvalitetskänslan i materialen

Buggig hud-visning Omdöme C5X är en positiv överraskning överlag. Här finns en hel del moderna funktioner och hjälpmedel, bilen är bekväm och du kommer drygt 5 mil på 100 procent eldrift sommartid. En vettig bil på många sätt helt enkelt om du letar stor laddhybrid som även funkar bra på långresor.

Läs vårt stora test av laddhybrider

Nya Citroen C5X laddhybrid är en i mina ögon snygg och modernt designad bil. Tillverkaren beskriver bilen själv som att den kombinerar elegansen från en sedan med dynamiken hos en kombi och körställningen hos en suv. Jag håller inte med om det sistnämnda, men visst är den rymligare och biffigare än en traditionell sedan.

Invändigt möts jag av en rymlig och inbjudande förarmiljö även om en del av materialen är lite plastigare än jag skulle önska. Men jag sitter bekvämt i förarstolen och sikten är god runt om. Utrymmet i baksätet är generöst bortsett från takhöjden som lätt blir ett problem om du är längre än meddellängd.

Mikael Lindkvist

När jag hämtar upp bilen är bensintanken nästan tom så batteridriftsläget får bekänna färg direkt. Jag har cirka 5 mil hem och det fixar C5X PHEV utan problem. Det är härligt att se när en bil faktiskt uppskattar el-räckvidd realistiskt så du slipper sitta med räckviddsångest, oavsett om det är en laddhybrid eller en ren elbil. Den här modellen håller helt enkelt vad den lovar, i alla fall sommartid under perfekta väderförhållanden. När batteriet är slut och bensinmotorn kickar in sker det relativt diskret. Men bilen är inte lika kul att köra på enbart bensinmotorn. Eller förresten – den är aldrig kul att köra. Den är bekväm och praktisk, men inte det minsta pigg eller sportig.

Mikael Lindkvist

Fransoserna har klämt in en hel del moderna finesser i bilen och MMI:t har fått sig en uppfräschning sedan föregående version som jag testade i e-C4 förra året. Fortfarande är det inte ett under av användarvänlighet men det är tydligare. Det digitala mätarklustret funkar, men är en ganska ful historia. Som tur är har testbilen en skarp och fin hud där massor av information projiceras i vindrutan. Ibland blir det för trångt här dock och grafiken krockar då och då när jag kör med navigtorn (Carplay). Här behöver Citroen fixa till mjukvaran helt enkelt. Plus i kanten för att C5X stöder trådlös Carplay och för att du även kan ladda mobilen trådlöst.

C5X är givetvis uppkopplad och via appen My Citroen kan du hålla koll på batteriets laddning, bilens position och aktivera förkonditionering.

Ombordladdaren är på 7,4 kW. Mikael Lindkvist

Kameror och sensorer runt om bilen gör ett bra jobb och det är inga problem att parkera bilen. C5X varnar även för till exempel cyklister som närmar sig om du ska backa ut från en parkering, dock endast med visuell varning och inte ljud. Den adaptiva farthållaren gör ett bra jobb med att hålla hastigheten och avståndet till framförvarande bilar, och det är enkelt att med ett knapptryck justera inställningen till rådande hastighetsgräns. Problemet är bara att skyltavläsningen gör lite fel ibland (som många andra bilar) vilket gör att du givetvis inte kan lita på funktionen helt och hållet. Lane assisten är helt okej, men den kräver tydliga linjer i vägen och det blir lite sick-sack-körning när den själv ska parera. Här finns det många bilar som klarar jobbet med högre precision.

Citroen

När batteriet är slut och du kör på endast bensinmotorn (i hybridläge) snittar C5X på drygt en halv liter per mil under de lite längre turer jag kör. Helt okej med andra ord för en så här stor och tung bil. Och långturer är bekväma med den här bilen. Du glider fram riktigt mjukt tack vare den suveräna fjädringen och kupén är bra dämpad. Om du är ute efter en bil att både kunna köra 5 mil helt och hållet på el, och samtidigt ha en relativt snål och bekväm långfärdskärra, då är Citroen C5X PHEV helt klart intressant. Även om det begränsade lastutrymmet givetvis kan bli ett problem i det senare fallet.

Fakta Citroen C5X PHEV

Tillverkare: Citroen

Pris: Från 579 990 kronor

Motorer: 1,6 liters 4-cylindrig bensinmotor + elmotor (totalt 225 hk)

Drivning: Framhjulsdrift

Växellåda: 8-stegad automat

Batteri: 13,2 kWh

Prestanda: 0-100 km/h på 7,9 sek

Toppfart: 233 km/h

Angiven räckvidd batteri: 59 km

CO2-utsläpp: 30 g/km

Fordonsskatt: 360 kr/år